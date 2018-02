Ein Gespenst liegt unterm Bett Jetzt steht das Programm der Leipziger Buchmesse – sie wird sehr bunt, sehr politisch und bestimmt nicht gemütlich.

Beim Frühjahrstreff der Buchbranche im März geht es nur auf den Treppen in der Glashalle abwärts – sonst aber sind die Veranstalter der Messe optimistisch gestimmt. © dpa

Was tun, wenn sich das Kind beim Einschlafen fürchtet? Hilft es, wenn man das Bild eines riesigen haarigen Monsters unterm Bett heraufbeschwört? Hilft es, wenn man behauptet, da sei nix? „Wir sollten uns durch Unsicherheit nicht verunsichern lassen!“, fordert der Poetry-Slamer Dominik Erhard zum Auftakt des Pressegesprächs am Donnerstag. Damit könnte alles gesagt sein über den Umgang mit Rechten auf der Leipziger Buchmesse. Doch so simpel funktioniert’s nicht. Messechef Oliver Zille muss schon noch mal betonen, dass die Buchmesse die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Kunstfreiheit als höchste Güter verteidigt. Dass also jeder ausstellen darf, der sich an das Grundgesetz hält. Dass Zuwiderhandlung geahndet wird. „Jeder Besucher hat es mit in der Hand, dass es eine besonnene Debatte wird und bleibt.“

Zille hat spürbar wenig Lust, das Thema zu vertiefen. Die Konflikte zeigen sich ohnehin erst vor Ort, wenn sich etwa die Leipziger Kunststudenten mit ihrem Stand in der Nachbarschaft des rechtspopulistischen Magazins „Compact“ behaupten müssen.

Mehr als 2 500 Aussteller zeigen vom 15. bis 18. März ihre aktuellen Programme in den Leipziger Messehallen. Prominente Autoren kommen aus allen Himmelsrichtungen: Lukas Bärfuss aus der Schweiz, Margriet de Moor aus den Niederlanden, Jaroslav Rudis aus Tschechien, Bernardo Carvalho aus Brasilien, Christoph Ransmayr aus Österreich, Bachtyar Ali aus Kurdistan. Die Bienenkennerin und Bestsellerautorin Maja Lunde reist im Tross der norwegischen Prinzessin Mette-Marit an. Wenn das die Messe nicht adelt! Schriftsteller wie Bernhard Schlink, Jakob Hein, Hans Joachim Schädlich oder Monika Maron übernehmen den deutschen Part.

Bei über 70 Veranstaltungen stellen sich rumänische Autoren vor. Rumänien setzt einen Schwerpunkt in diesem Jahr. Messechef Zille lobt nicht nur die Literatur der Gäste, sondern auch ihren besonderen Blick auf Europa. Luminita Corneanu vom Bukarester Kulturministerium erklärt, dass ihre Mitbürger sehr europaoptimistisch gestimmt seien. „Die EU brachte uns Reisefreiheit, finanzielle Unterstützung und das Gefühl, dass wir dazugehören.“ Sie würde gern die Erfahrung vermitteln, dass das Nebeneinander unterschiedlicher Ethnien und Religionen funktionieren kann – an solchen Orten seien die Menschen toleranter als anderswo. Literaten erzählen davon, doch sie erzählen auch von Konflikten zwischen Minderheiten. Vierzig Bücher wurden für die Messe neu aus dem Rumänischen übersetzt. Auch die Nobelpreisträgerin Herta Müller, die im Banat aufwuchs, gibt in Leipzig ein Gastspiel.

Wie in jedem Jahr stehen hochkarätig besetzte politische Diskussionen im Messeprogramm. Die Themen liegen auf der Hand. Da geht es um eine neue Frauenbewegung, um die gerechte Verteilung des Wohlstands oder um die Rolle rechter Christen in der Gesellschaft. Auch Karl Marx und die Tigerente werden gewürdigt. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, erklärt sich aus dem Kalender. Beide feiern Geburtstag. Marx wird 200 und die Ente 40.

Das Leseprogramm tut, was es jedes Jahr tut: Es wächst. „Leipzig liest“ liefert mit 3 600 Veranstaltungen an 550 Orten in der ganzen Stadt einen neuen Rekord – das ist zumindest in der Quantität europaweit einmalig.

