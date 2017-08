Ein Ensemble, so flüchtig wie die Musik Das Moritzburg Festival holt im 25. Jahr erneut Weltklasse-Musik nach Dresden und Umgebung. Das Niveau des Auftakts war fast beängstigend.

Es bleibt ein Experiment, aber die Resultate sind so gut, dass es den Atem verschlägt: Ein eilig einberufenes Orchester junger, naturgemäß wenig erfahrener Mitglieder aus aller Welt musiziert eine der technisch heikelsten Sinfonien von Schostakowitsch souverän, plastisch, stark in der Aussage. Und das bei halsbrecherisch zugespitzten Tempi. So geschehen am Samstag bei der Eröffnung des diesjährigen Moritzburg Festivals in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Die Festival-Akademie brillierte unter Josep Caballé Domenech. Wer es nicht wusste, dürfte schwer glauben, dass dieses Ensemble erst seit sechs Tagen existierte, und bedauern, dass es seitdem schon wieder Geschichte ist. Ein Klangkörper, fast so flüchtig wie die Musik selbst.

Die Begeisterung begann mit Schumanns sinfonischer Rarität „Ouvertüre, Scherzo und Finale“ op. 52, in der sich das unruhig Drängende, Unstete, redselig Aufgeweckte zu einer frappierenden Porträtskizze des Komponisten formte. Homogen, aber nicht glatt, präzis, aber nicht steril, vital, aber nicht chaotisch, so klang dieses Orchester von Anbeginn.

Aus über 500 Bewerbungen las Geigerin und Akademieleiterin Mira Wang dieses 50-köpfige, multinationale, klar weiblich dominierte Ensemble aus. Es dürfte eine Qual der Wahl gewesen sein, denn das Niveau ist geradezu beängstigend, wie auch Mozarts Sinfonia concertante bewies, bei der Wang neben der Bratschistin Ruth Killius als Solistin spielte. Dieser schwermütig-schöne Mozart hätte hier und da ruhiger, reifer, ausgeformter klingen können, aber sein Gesang ergriff und ging unter die Haut.

Absoluter Höhepunkt aber war Schostakowitschs 9. Sinfonie, deren Doppelbödigkeit die Zerrissenheit des Komponisten zeigte. Das Verständnis der jungen Musiker für diese hochpolitische Musik war zum Greifen, ihre technische Beschlagenheit begeisterte.

Durchhalten ist das Entscheidende, brachte es der künstlerische Leiter Jan Vogler zur Begrüßung auf den Punkt. 1993 zählte er zu den Mitbegründern des Experiments, im schönen Moritzburg Kammermusik höchster Güte zu etablieren. Der Jungbrunnen der Akademie gehört seit 2006 dazu. Nach der Eröffnung in Dresden gestalteten die jungen Musiker am Sonntag ein Picknick im Park des Schlosses Proschwitz mit unterschiedlich besetzten Kammermusiken. Ähnliche Vielfalt bei nochmals gesteigerter Konzentration dank des Konzertformats ist am Donnerstag zur Langen Nacht der Kammermusik in Moritzburg zu erwarten.

Auch der Blick auf die „Großen“ zeigt: Im 25. Jahr kommen erneut Weltklasse-Musiker nach Moritzburg, um die Welt der Kammermusik in vielen Facetten zu erkunden und dabei auf Gage zu verzichten. Manche der Künstler debütieren, viele suchen die Sommeridylle zum wiederholten Male auf, wieder andere sind Stammgäste. Die lettische Violinistin Baiba Skride wird am Mittwoch beim ersten Konzert im Schloss spielen. In fünf Konzerten präsentiert sich ihre Kollegin Arabella Steinbacher, die ebenfalls zu den führenden und meistgefeierten Geigerinnen unserer Zeit zählt. Hornist Felix Klieser wird unter anderem an Mozarts reizendem Quintett Es-Dur KV 452 mitwirken. Der aus Moskau stammende Geiger Alexander Sitkovetsky gibt ein Porträtkonzert. Der kanadische Pianist Louis Lortie kehrt zum Festival zurück, etwa, um in Schuberts „Forellenquintett“ zu schwelgen. Mit dem Cellisten Peter Bruns, in sechs Konzerten dabei, ist das Trio der Festivalgründer, dem neben Jan Vogler dessen Bruder Kai Vogler angehört, in diesem Jahr vollständig anwesend.

Im fünften Jahrgang eingeführt, gibt es 2017 erneut einen Composer-in-Residence. Sven Helbig, als Schlagzeuger, Soundtüftler, Arrangeur, Texter und Honorarprofessor enorm vielseitig unterwegs, ist auch als Komponist zunehmend gefragt. Das Streichquartett „Tres Momentos“, nach eigenen Worten eine „Kollektivimprovisation zwischen drei Inseln komponierter Musik“, wird im Festkonzert am 11. August uraufgeführt. Zwei Komponistengesprächen folgen die „Pocket Symphonies“. Es sind reizende, eingängige Miniaturen, die Helbig 2013 sowohl für Orchester als auch Klavierquartett schrieb. Nun übt erstmals ein in Dresden lebender Künstler das Amt des „anwesenden Komponisten“ beim Festival aus.

Noch 15 Konzerte und drei öffentliche Proben dürfen besucht werden, bevor das Festival am 20. August in der Moritzburger Kirche traditionell in Mendelssohns Streichoktett Es-Dur mündet. Immerhin ein Viertel der 32 Musiker des Jubiläumsjahrgangs kann dieser Klassiker der Kammermusik beschäftigen. Genug, um das Gemeinschaftsgefühl zu symbolisieren, das das sommerliche Unternehmen in der Idylle von Moritzburg trägt. Nunmehr 25 Jahre. Es inspiriert und tradiert, experimentiert und hofft, dass Hitze und Regen in diesen Tagen an Moritzburg vorbeiziehen. Spielt das Wetter mit, gibt es am kommenden Sonnabend auf dem Schlossteich wieder eine Wassermusik. Der Eintritt ist hier frei.

