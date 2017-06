Ein Engel, der weiß, was er will Helena Vondrackova ist in Tschechiens Hitparaden immer noch dabei. Nun wird sie 70.

Gibt ein Geburtstagskonzert auf der Burg Karlstein. © dpa

Helena Vondrackova ist gut gelaunt. Gerade erst hat die Schlagersängerin Mitgliedern ihres Fanklubs ihr neuestes Album vorgestellt – und reichlich Autogramme verteilt. Die „Diamantene Kollektion“ ihrer besten Lieder erscheint am Sonnabend zum 70. Geburtstag der Tschechin.

Unvergessen sind für viele einstige DDR-Bürger die Auftritte der blonden Schönheit in der Unterhaltungsshow „Ein Kessel Buntes“. 1983 moderierte sie eine ganze Sendung – auf Deutsch, ganz ohne Dolmetscher.

Ihren Geburtstag feiert Vondrackova mit einem kleinen Konzert für Gäste auf der Burg Karlstein bei Prag. Für den Kult-Musicalfilm „Eine Nacht auf Karlstein“ von 1973 hatte sie die Schlussmelodie gesungen. Bei ihren deutschen Alben hat die Interpretin eine besondere Beziehung zur Platte „Helena singt Billy Joel“ aus dem Jahr 1979 mit Texten von Michael Kunze. Am besten habe ihr das Lied „Ein Engel, der weiß, was er will“ gefallen, sagt Vondrackova. Und vielleicht passt die Beschreibung auch ein wenig zu ihr selbst.

Vondrackovas Karriere startete schlagartig im Frühjahr 1964. Mit „Summertime“ von George Gershwin gewann die erst 17-Jährige einen Gesangswettbewerb in Prag. Es folgten mehrere Hits. Bekanntheit über die Tschechoslowakei hinaus sicherte ihr die Hauptrolle im tschechischen Märchenfilm „Die wahnnsinnig traurige Prinzessin“ (1968). Daran knüpft sie heute wieder an: Gerade hat der Schlagerstar im Studio die Hymne für das erste Märchenfilmfestival „fabulix“ aufgenommen, das am 23. August in der Erzgebirgsstadt Annaberg-Buchholz startet.

Fit hält sich Vondrackova mit Schwimmen, Tennis und Gartenarbeit. Seit 2003 ist sie mit ihrem 13 Jahre jüngeren Manager Martin Michal verheiratet. Zuvor war die Ehe mit Helmut Sickel, dem einstigen Bassgitarristen der DDR-Band Kreis, in die Brüche gegangen. (dpa)

