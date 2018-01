Ein Christian Thielemann fällt nicht einfach um Obwohl angeschlagen, musiziert der Chefdirigent seinen ersten „Ring“-Zyklus in der Semperoper. Zur Halbzeit ist klar: Es geht immer noch ein Stück besser.

„Die treue Gattin trogest du stets, wo eine Tiefe, wo eine Höhe, dahin lugte lüstern dein Blick“: Fricka (Christa Mayer) hält dem Gemahl Wotan eine Standpauke, dass der letztlich ins Wanken gerät. © Frank Höhler

Sonntagabend in der Semperoper: Wieder und wieder holt das stehend applaudierende Publikum am Schluss der „Walküre“ die Protagonisten auf die Bühne. Die Sänger verbeugen sich. Dirigent Christian Thielemann bittet die Musiker der Staatskapelle, im Graben aufzustehen. Er reckt den Daumen nach oben. Alle jubeln.

Es ist Halbzeit bei der ersten zyklischen Aufführung von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ durch den Chefdirigenten Thielemann im Dresdner Haus. Der gilt als einer der besten Dirigenten dieser Werke und leitet seit Sonnabend innerhalb weniger Tage alle Opernteile der Tetralogie. Entsprechend groß ist das Interesse, waren die Karten binnen von Stunden weg. Und so vielsprachig ist selten das Publikum der Semperoper, fachkundig auch. Kaum Husten, große Konzentration, um mit den Sängern und Musikern mitzufiebern, etwa beim Rheintöchter-Trio „Rheingold! Leuchtende Lust“ oder dem anrührenden Abschied Wotans von Tochter Brünnhilde: „Der Augen leuchtendes Paar“.

Jede Partie ist mit Topleuten besetzt. Die singen nicht nur wundervoll und erstaunlich textverständlich. Sie beleben mit nuancenreichem Spiel die zwischen 2001 und 2003 herausgekommene Inszenierung von Willy Decker neu und eben auch sehenswert. Vor allem der Bass Vitalij Kowaljow, der schon 2017 in der Salzburger Osterfestspiel-„Walküre“ unter Thielemann mit ausdrucksstarker Interpretation und enormer Durchschlagskraft begeistert, setzt in dieser Partie neue Maßstäbe. Wenn man Youtube-Aufzeichnungen von ihm in dieser Rolle sieht, ist eine phänomenale Entwicklung erkennbar. Das Publikum tobt und trampelt ihm am Sonntag frenetisch zu.

Auch Dresdner Künstler triumphieren, beispielsweise Christa Mayer. Wie sie als tief verletzte Fricka den untreuen, Gesetze missachtenden Gatten Wotan zur Schnecke macht, ist großartig. Innerhalb weniger Jahre ist diese Künstlerin zu einer wichtigen Wagner-Interpretin gewachsen, auch und gerade durch Thielemanns Förderung in Dresden und Bayreuth. Es ist ein Glücksfall, dass sie dem Ensemble treu bleibt.

Auch im Graben ist die Stimmung beim „Ring“ exzellent, obwohl die Partituren kräftezehrend sind. Klar und transparent klingt es, werktreu sensibel. Die Musiker nicken sich in Einsatzpausen zu, gratulieren sich, und der Chef geht am Ende durch die Reihen, drückt Hände, lacht.

Dabei ist Thielemann angeschlagen. Beinah hätte er wegen einer Erkältung und wegen Rückenproblemen absagen müssen. Bis einen Tag vor der Zyklus-Premiere war offen, ob er dirigieren kann. Doch der 58-Jährige nennt sich gern einen Kapellmeister alter Schule und schätzt deren Tugenden. „Vorstellungen sagt man nicht ab, höchstens mit dem Kopf unterm Arm“, meinte er einmal im SZ-Gespräch.

Also ließ er sich jetzt fit machen. Schließlich haben er und sein Team in den vergangenen zwei Jahren mit so viel Aufwand den seit 2010 nicht mehr gezeigten „Ring“ wieder hochgeholt und ihn so poliert, wie er noch nie in Dresden gegeben worden ist. Waren die Abende einzeln schon faszinierend, ist das komprimierte Erleben ein Fest. Diese Woche geht es mit „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ weiter. Ende Januar folgt der zweite „Ring“.

