Ein Brief an die Zukunft

Niemand kann dem System entkommen. Menschen, Tiere, Dinge, Bilder, Sätze sind darin gefangen. Nicht einmal die Blumen sind frei. Sie haben eine Bestimmung. Ihre Schönheit lässt sich züchten, wie man die öffentliche Meinung manipulieren kann. Die Gestecke, die jetzt in einem Raum des Dresdner Albertinums die Besucher entzücken, sind perfekt. Sie wurden präzise arrangiert und kunstvoll fotografiert von der amerikanischen Künstlerin Taryn Simon.

Viertausend Blüten hat Simon dafür in den Niederlanden bestellt und in ihr New Yorker Atelier schicken lassen, um „unmögliche“ Bouquets fotografieren zu können. Darin stecken Blüten, die niemals zur selben Zeit am selben Ort blühen. Schnelle Flugverbindungen rund um die Welt machen es möglich. Aber worum geht es Taryn Simon? Um Schönheit? Um die Kunst der Blumenbinder?

Blumen und Politik

Es geht um Politik, um Macht, um Geld. „Paperwork And The Will Of Capital“ (Papierkrieg, Schreibkram und der Wille des Kapitals) nennt sie ihre zwei Meter hohen Aufnahmen, auf denen Nachbildungen von Bouquets erstrahlen, die bei der Unterzeichnung internationaler Abkommen zwischen 1968 und 2014 auf den Verhandlungstischen standen oder vor den Unterzeichnern beim offiziellen Fototermin platziert wurden. In Dresden ist nur eine kleine Auswahl der sechsunddreißig auf Herbariumpapier gedruckten Fotografien zu sehen, gerahmt in edlem Mahagoni, gehängt in einem eigenen Raum im zweiten Obergeschoss des Albertinums. Diese Serie ist die jüngste Arbeit der 41-jährigen Amerikanerin und zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Aber auch sie dreht sich darum, wie die Welt funktioniert.

Und das will die Welt von Taryn Simons wissen. Ihre Arbeiten sind zum Beispiel in den ständigen Sammlungen des New Yorker Metropolitan Museums, der Londoner Tate Modern, des Pariser Centre Georges Pompidou zu finden. Die Neue Nationalgalerie in Berlin, das Garage Museum Moskau und zuletzt das Rudolfinum in Prag richteten ihr Einzelausstellungen aus. Aus der tschechischen Hauptstadt haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden auch die Schau übernommen und erweitert. „Es war kurzfristig eine Ausstellungslücke zu schließen“, sagt Albertinumsdirektorin Hilke Wagner und bedankt sich glücklich bei der Dresdner Gesellschaft für moderne Kunst, die es schaffte, in nur drei Wochen 45 000 Euro aufzutreiben und die Ausstellung ins Albertinum zu holen.

Man könnte sich jetzt irritiert fragen, wie so eine Lücke im Albertinum zustande kam. Man könnte fragen, warum sie nicht mit Dresdner Kunst gefüllt wurde. Aber statt sich über Alibi-Ausstellungen zu ärgern, kann man sich auch darüber freuen, dass dank der guten Beziehungen nach Prag die Dresdner Einblick in ein künstlerisches Werk bekommen, das weltweit von Publikum und Kritik gefeiert wird. Taryn Simon, eine zarte Person mit einer Haut, so weiß wie Schnee und mit Haaren, so schwarz wie Ebenholz, kann erklären, wie die Welt der Bilder funktioniert, wie Wort und Bild sich gegenseitig beeinflussen. Gibt es die absolute Wahrheit? Darauf gibt sie nicht nur eine Antwort. Und wie sie Blumen sprechen lässt, das ist grandios – als Fotografie und als Konzeptkunst.

Alle ihre Fotos sind inszeniert, die von ihr dazu geschriebenen Texte absolut sachlich. Aber sie sind für die Ausstellung so klein gedruckt, dass man sie nur mit Mühe lesen kann. Die Künstlerin möchte, dass ein Resonanzraum entsteht zwischen Text und Bild, zwischen Information und Interpretation. Barrierefrei geht anders.

Swimmingpools und Katzen

Allein der sperrige, englische Titel der Schau wird auf viele Besucher wie ein Schlagbaum wirken: „A Soldier is taught to bayonet the enemy and not some undefined abstraction.“ (Einem Soldaten wird beigebracht, wie er den Feind bajonettiert, nicht irgendeine Abstraktion.) Wer dennoch neugierig genug ist, die Tür zum ersten Obergeschoss im Salzgassenflügel des Albertinums zu öffnen, wird es nicht bereuen. Er taucht zunächst ein in die Bildersammlung der New Yorker Stadtbibliothek, in ein gigantisches Archiv für Druckmedien. Dort werden seit 1915 Fotos unter 12 000 Schlagwörtern fein säuberlich in Mappen sortiert.

Das System der Sammlung ist unklar. Warum gibt es Stichwörter wie „Swimmingpool“ und „Modeschleier“? Taryn Simon hat auch Mappen voller Katzenfotos, Mappen mit Titeln wie „Palästina“, „Israel“, „Explosionen“, „Lawinen“, „Verwundete“ oder „Rückenansichten“ geöffnet und aus den Bildern neue Bilder designt. Wie eine Ziehharmonika übereinandergeschichtet, eng nebeneinandergelegt, über Eck, auf Kante ... Entstanden sind großformatige Foto-Collagen, die Ordnungssysteme vor- und zugleich infrage stellen. Auch der Titel der Ausstellung stammt aus diesem Archiv.

Schmuggelware und Erfindungen

In der Serie „American Index“ spürt sie auf, was im amerikanischen Alltag im Verborgenen bleibt, worüber nicht gesprochen wird. Sind die Amerikaner prüde, verklemmt, hysterisch? Überall Geheimnisse und Tabus. Manche Fotos wirken abstrakt, geheimnisvoll, märchenhaft. Andere scheinen dokumentarisch, fast objektiv. Aber sie verraten niemanden und nichts. Aufschluss soll das Kleingedruckte neben den Bildern geben. Tatsächlich?

Simons Serie „Contraband“ besteht aus 1 075 kleinformatigen Aufnahmen von Schmuggelware, die in einer Novemberwoche des Jahres 2009 am New Yorker JFK-Flughafen beschlagnahmt wurde. Hinter Plexiglaskästchen bleibt das Objekt der Begierde unerreichbar und die vermeintliche Bedrohung gebannt. Taryn Simon hat auf dem Flughafen gewohnt, eine Woche ohne Schlaf durchgearbeitet, ununterbrochen fotografiert.

Die zarte Person hat Ausdauer. Seit zehn Jahren sammelt sie Erfindungen und archiviert sie in schwarzen Quadraten, „Black Squares“, die genauso groß sind wie das berühmte „Schwarze Quadrat“ von Kasimir Malewitsch. Drauf versammelt sind Dinge, Dokumente, Menschen und die Konsequenzen ihres Tuns. Nur ein Quadrat ist anders. Es ist ein Loch und verweist auf radioaktiven Müll, den Taryn Simon in einem Atommülllager in der Nähe von Moskau deponiert hat. Dort wird der flüssige Atommüll in einem sogenannten Verglasungsprozess in feste Materie umgewandelt, die schließlich aussieht wie schwarzes Glas. Das soll eine der sichersten und effektivsten Methoden sein, radioaktive Abfälle zu lagern. In etwa 1 000 Jahren wird dieses Loch also von einem schwarzen Quader ausgefüllt sein. Darin befindet sich ein Brief, den die Künstlerin am 21. Mai 2015 an die Zukunft schrieb. Was drin steht? Man wüsste es nur zu gern.

Bis 15. Januar im Albertinum Dresden, Eingang Brühlsche Terrasse oder Georg-Treu-Platz, Di – So 10 – 18 Uhr.

