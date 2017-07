„Ein bisschen weniger Engstirnigkeit wäre schön“ Die Punkrockband Broilers freut sich aufs Konzert in Dresden. Die politische Situation hier finden sie aber bedenklich.

Frontmann Sammy Amara (vorn) und Schlagzeuger Andi Brügge (r.) spielen mit ihrer Band Broilers am Freitag am Dresdner Elbufer. Zu zweit waren sie vorab schon kurz in der Stadt. © PR

Gerade gehen die Dresdner Filmnächte am Elbufer in die nächste Runde, wieder mit vielfältigem Programm und diesmal wieder dabei sind die Broilers. Eine Punkrockband aus Düsseldorf, auch als die neuen Toten Hosen bekannt. Frontmann Sammy Amara und Schlagzeuger Andi Brügge statteten Dresden vorher einen Besuch ab, um einen Eindruck vom Schauplatz zu gewinnen.

Brügge bestellt ein Bier, Amara trinkt erst einmal Wasser. Die beiden jungen Herren sind das Herzstück der Broilers. Zusammen haben sie vor 25 Jahren eine Band gegründet, damals sehr jung und ganz der Oi!- und Punkrockszene verfallen. Über die Zeit seien sie „reifer geworden“, so der Drummer. Das ändere aber nichts an dem Spaß, den sie noch immer bei jedem einzelnen Konzert hätten. Sie liebten es, mit ihrem Publikum zu feiern und um die Wette zu schwitzen. Das Schöne sei nämlich, dass es keinen Unterschied zwischen ihnen und den Fans gebe. „Nur, dass die einen oben auf der Bühne stehen und die anderen davor“, sagt Brügge.

So, wie beide da in der Sonne am Elbufer sitzen und offen von ihren Plänen, Einstellungen und Begegnungen erzählen, wirken sie gesetzt und friedlich. Daran ändert auch die ausgefallene Optik nichts, in Schwarz-Weiß und gestriegelt, mit all den Tattoos, die ihre kräftigen Arme zieren. Wie immer schon äußern sie sich politisch klar und deutlich: „Wir sollten immer wieder an die Geschichte Deutschlands erinnert werden, damit wir nicht noch mal so eine Scheiße machen!“ Mit dieser Message touren die Broilers zu fünft durchs ganze Land und spielen „Rockmusik mit Punkmelodien“ auf ausverkauften Konzerten. Gerade das jüngste Album „sic!“ ist ein klares Statement. Auf der Platte wird über soziale Missstände gesungen, über Ungerechtigkeit, es wird an die Vergangenheit gedacht, kritisch reflektiert und aufgefordert, besser zu werden. „Der rote Faden ist irgendwie die Einordnung von einem selbst in diesen Kontext“, so der Frontmann. Der Ton ist eher düster, lässt einen nachdenklich werden. Am Freitag spielen die Broilers am Elbufer, wo sie unter anderem das Album vorstellen werden und ihre Meinung mit ihren Fans teilen wollen.

Dresden gefällt den Jungs aus Düsseldorf richtig gut, vor allem die Neustadt. Man komme sich vor wie in einer anderen Welt. Dort hätten die Broilers auch mit vielen Leuten gesprochen und gemerkt, dass das Gerede, die Stadt sei „voller Faschos“ vielleicht doch nur „blödes Gelaber“ ist. Trotzdem wirke die Stadt gespalten. Dass Pegida und die AfD hier viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen, merke man wirklich, und es gebe zu wenige, die sich trauten, ihre Meinung dagegen laut auszusprechen. Den Hass gegen Ausländer können beide nicht nachvollziehen. „Der Ausländeranteil bei uns im Westen ist viel größer, deshalb treten diese Probleme ironischerweise aber nicht so stark auf“, so Amara. Was allgemein auf der Welt zurzeit los ist, sei absurd und traurig, da „sind wir ja in Deutschland noch ganz gut aufgestellt. Vielleicht gerade wegen unserer Geschichte, die uns davor feit, noch einen Schritt weiter in Richtung rechts zu gehen.“ Trotzdem solle man sich klar positionieren und sich dafür einsetzen, diesem langsam wachsenden Nationalismus Einhalt zu gebieten, denn diese Leute „denken oft einfach nicht weiter, was aus diesem ,wir gegen die‘ wachsen könnte“. Und obwohl der Broilers-Sänger sich hier sehr wohlfühle und dankbar sei, „durch irgendeinen Scheißzufall in Deutschland geboren worden zu sein“, habe er selbst nichts dazu beigetragen, auf dass er stolz sein könnte. Außer auf seine Band, und das ist er auch.

Den Menschen mit auf den Weg geben möchten die Broilers: „Ein bisschen weniger Angst, ein bisschen weniger Engstirnigkeit wäre schon schön.“ Denn dafür, dass alle eigentlich nur glücklich leben möchten, machten sie es sich viel zu schwer. Auf das Konzert hätten sie „richtig Bock“. Und Frontmann Sammy Amara verspricht schon mal: „Das wird eine große Sache.“

Das Konzert: Broilers; Support: Flogging Molly, 14. Juli, Einlass 17.30 Uhr, Filmnächte am Elbufer, DD; Karten in den SZ-Treffpunkten und unter 0351 48642002

