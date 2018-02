Ein Berliner Sachse fliegt zum Mond Linckes Gassenhauer-Operette „Frau Luna“ wird in Dresden zur witzigen Mond-Revue.

Kraftakt zur Premiere: Frau Luna (Maria Perlt) lässt sich in der gleichnamigen Operette gern mal von ihrem Personal auf Händen tragen. © Ronald Bonß

Nun spielen sie wieder. Auf großer Bühne, die sich im Licht dreht, als sähe sie im Spiegel, wie schön alles wieder geworden ist. Da kommt eine kosmische Revue wie „Frau Luna“ gerade recht. Das Publikum feierte mit der Staatsoperette am Samstag nach überflutungsbedingter Zwangspause Wiedereröffnungspremiere.

Wer „Frau Luna“ als Berliner Hinterhofgeschichte in Erinnerung hat, wird sich die Augen reiben. Vom Mechaniker Steppke, der in Zilles „Milieu“ an seinen Träumen bastelt, ein Auge auf die Chansonette vom Vorderhaus geworfen hat, bei ihr als Frau Luna landet, letztlich aber zu seiner Marie zurück und zu einem Job bei Zeppelin findet, ist kaum etwas geblieben.

Das Stück startet in Berlin, im Hintergrund Gedächtniskirche und Fernsehturm, es muss also nach 1969 sein. In einer Dachstube wohnen Schneider Lämmermeier und Mechaniker Steppke. Auf dem Dach steht die startfertige Mondrakete. Vermieterin Pusebach hat ihren Auftritt, um über den untreuen Theophil zu lamentieren. Natürlich muss Marie vorbeikommen, damit man weiß, wer warum nun zum Mond fliegt, respektive in Steppkes Traum auftaucht. Das war’s dann mit Berliner Luft. Vor den Augen des Polizisten in Grenzsoldaten-Uniform klappt das Haus auf und die Rakete hebt ab. Die DDR-Zeit ist ein Gag und wird keinesfalls ernst genommen.

Mit den beiden Freunden, zu denen als dritter der Pannecke gehört, dessentwegen sich die Pusebach außen festklammert, fliegt die Rakete zum Mond. Für diesen szenischen Effekt applaudiert das Operetten-Publikum extra.

Das eigentliche Hin und Her mit Hits wie „Schenk mir doch ein kleines Bisschen Liebe“, die großen Auftritte mit Chor, Ballett und Showtreppe – all das findet auf dem Mond statt, einer silbrig glitzernden Welt voller skurriler Typen: irdische Befindlichkeiten in kosmischer Dimension.

Regisseur Andy Hallwaxx umgeht die kleinbürgerliche Quintessenz, die bei „Frau Luna“ um die Ecke schielt, setzt auf witzige Unterhaltung und große Show. Dafür hat er die Texte aufgehübscht, mit bekannten und neuen Witzen, Kalauern, Dialektfärbungen – Lämmermeier etwa wird zum sächselnden Dresdner. Das kommt manchmal etwas flach, aber Lacher gibt es allemal. Judith Leikauf und Karl Fehringer haben vor einem galaktischen Sternhimmel, an dem nun statt des Mondes die Erde zu sehen ist, eine Kulisse à la Friedrichstadtpalast gebaut. Im funkelnden Rahmen spielt eine Revue mit Spacecruiser, Mondschaukel, Showtreppe, Inspizientenpult und einem verführerischen Boudoir mit Stimmungsorgel, das schon alleine eine Reise zum Mond wert wäre.

Mit großem Geschick wechseln die Darsteller von auf Witz getrimmten Dialogen zu großen Gesangs-Tanz-Einlagen, bedienen ihren Rollentyp und entgehen um Haaresbreite ihrer eigenen Karikatur. Schwung und Glanz bringt das Ballett, sowohl in den Spielszenen als auch den großen eingeschobenen Nummern. Einfallsreich und sehr geschickt werden sie zwischen den Stilen von Girlreihe bis zu Klassik von Mandy Garbrecht choreografiert. Christian Garbosnik am Pult des Operettenorchesters gibt Schwung, jedem Tanz den rechten Rhythmus, jedem Lied den richtigen Sound.

Die Hauptpartien überzeugen rundum. Jannik Harneit, Marcus Günzel und Elmar Andree sind die Raumfahrer, Annika Gerhards die Marie und Maria Perlt die Luna. Die Paraderolle der Pusebach mit einer tollen Balletteinlage füllt Sabine Brohm zum Rundlachen. Aberwitzig dandyhaft und elipsensprechend gibt Bryan Rothfuss den Prinzen, skurril Andreas Sauerzapf den Theophil und strahlend schön und klug Ingeborg Schöpf die Stella. Jeder, vom Chor über Ballett, kleine Rollen bis zum Star, macht das Beste aus seiner Rolle. Und das kommt an. Riesenapplaus!

Wieder am 8., 9., 10., 11.2., Kartentel. 0351 32042900

