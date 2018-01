Literatur Ein abgenagtes Stück Herz Arno Geiger inszeniert einen düsteren Reigen über die Liebe am Ende des Krieges und sieht zuletzt einen Hoffnungsschimmer.

Der Krieg nimmt einen mit wie Geröll im Fluss. Er endet nicht mit dem Ende. Die Bilder von erschossenen Partisanen brennen sich ein. Schuldgefühle hinterlassen einen bitteren Geschmack im Mund. Der Gestank von Leichen, verschmutzten Körpern und schlecht versorgten Wunden sitzt fest. „Ich war verdrahtet mit der Tödlichkeit des Moments.“ So beschreibt ein junger deutscher Soldat seinen Zustand. Veit Kolbe kommt von Wien an die Wolga und zurück mit dem Gefühl, „dass ich alles gesehen hatte, was niemand sehen will“. 1944 kuriert er in Mondsee im Salzkammergut seine Verwundungen. Die äußeren Schmerzen sind schlimm. Die inneren sind schlimmer.

Von diesen seelischen Verheerungen erzählt der österreichische Schriftsteller Arno Geiger in seinem Buch „Unter der Drachenwand“, das nächste Woche erscheint. Es ist ein großer Antikriegsroman, auch und gerade weil er auf der Rückseite des Krieges spielt. Er zeigt jenseits der Schlachten einen erbärmlichen Provinzalltag, der durchdrungen ist von Angst, Hunger, Kälte und einer anhaltenden diffusen Bedrohung. Es ist, als würden unter dem Druck der Verhältnisse die miesesten Eigenheiten hervorbrechen. Jeder will irgendwie überleben. Man muss schon so blind sein wie Veit Kolbes Vater, um noch an die Notwendigkeit des Krieges zu glauben und Durchhaltesprüche zu klopfen. „Ich hatte den Irrsinn der Front mit dem Irrsinn der Familie vertauscht“, sagt der junge Soldat.

Arno Geiger wird dieses Jahr fünfzig, er kennt den Krieg nur vom Hörensagen. Für sein Buch benutzte er Briefe und Tagebücher. Seine Hauptfiguren haben einen realen Hintergrund. Das geht aus dem Anhang hervor. Offenbar gab es diesen zutiefst verletzten, verstörten und verbitterten Veit Kolbe genauso wie die liebessehnsüchtige Margot, die für sich und ihre winzige Tochter in dem österreichischen Dorf Sicherheit suchte. Aus einer pragmatischen Nachbarschaft entwickelt sich ein Liebesverhältnis. Es fühlt sich fast wie Normalität an. Wie Glück. Gewiss seien schon ereignisreichere Geschichten über die Liebe erzählt worden, meint der junge Soldat, doch seine sei eine der schönsten. Das kann man so stehen lassen. Doch dann muss er sich beim Armee-Arzt melden – und entwickelt geradezu kriminelle Energie, um einen neuen Fronteinsatz zu verhindern. Arno Geiger hat stets viel Sympathie für glanzlose Antihelden und zeigt nun, wie einer sich aufrafft. Eine heilsame Wandlung.

Wie in seinem Bestseller über den alzheimerkranken Vater „Der alte König in seinem Exil“ liefert der Autor auch hier überzeugende Psychogramme. Selbst wenn der Zweite Weltkrieg mit Bombenangriff, Judenverfolgung und all den Traumata auserzählt zu sein scheint, finden sich bei Geiger bewegende Bilder. Was sich mit den Jahren abgelagert hat als allgemeiner Befund, wird wieder konkret und lebendig. Das hat auch mit der literarischen Sprache zu tun, wenn sich etwa Veit Kolbe in düsteren Augenblicken beschreibt als „ein abgenagtes Stück Herz“. Immer öfter greift er zu Aufputschmitteln. Doch der Autor schenkt ihm auch funkelnde Augenblicke mit Margots Tochter: gut beobachtete Kabinettstückchen.

Dank dieser Beobachtungsgabe entstehen stimmige Nebenfiguren. Da gibt es die boshafte Zimmerwirtin, die wohl nie Liebe erlebte und dem jungen Paar unter ihrem Dach nachschnüffelt. Da gibt es den Onkel, der als dienstmüder Dorfgendarm seine Pflicht tut, die andere das Leben kostet. Da gibt es die farblose Lehrerin, die in einem Kinderheim den Nachwuchs fürs Reich drillt. Die Mädchen wurden aus Wien in die Provinz verschickt. Eines geht eigene Wege. Sie enden am Felsen, der sich am Ufer des Mondsees erhebt. Die Drachenwand hält die Ungeheuer des Krieges nicht ab. Sie drängen auf unterschiedliche Weise heran. Arno Geiger zeigt, wie der Einzelne in das Mahlwerk der Geschichte gerät und als ein anderer daraus hervorgeht. Ein Täter wie der junge Soldat wird zugleich Opfer.

Der Roman ist wie ein Reigen gebaut. Figuren tauchen hier und da auf und verschwinden wieder. Die Erzähler wechseln. Damit wechselt auch der Erzählton. Grüblerisch und manchmal sarkastisch klingt er bei Kolbe. Margots Mutter dagegen plappert in hübscher Unbedarftheit. Das geht holterdiepolter von Brandbomben zu Bohnenkaffee und weiter über verschüttete Nachbarn zum Hasenfüttern. Eine bizarre Studie. Diese Monologe taugen fürs Schullesebuch. „Die Gedanken haben im Krieg kein gutes Leben und gehen im Kreis.“

Eine ganz andere Farbe kommt durch den Wiener Juden Oskar Meyer ins Buch. Die Geschichte seiner Familie könnte für sich stehen. Manches Detail erinnert an die Kriegstagebücher des Dresdner Romanisten Victor Klemperer. Auf der Flucht vor den Nazis verliert Meyer alles, nur das Seidentuch seiner Frau bleibt ihm. Auf dem Weg nach Mondsee fällt dem jungen Soldaten ein Trupp zerlumpter Zwangsarbeiter auf. Sie heben einen Panzergraben aus. Einer der Männer trägt ein buntes Tuch um den Hals.

Es gibt viel Verzweiflung und viel Opportunismus in diesem Roman – und nur einen, der widersteht. Dieser Deutschbrasilianer betreibt eine Gärtnerei in Mondsee. Hitler, sagt er, sähe immer aus wie gekotzte Milch. Der Autor Arno Geiger gibt diesem Gärtner Einsichten mit, die über die Zeit hinausreichen. Zum Beispiel, dass es leichter ist, Menschen zu Hass anzustacheln, als sie zu Liebe und Achtung zu bringen.

Arno Geiger: Unter der Drachenwand. Carl Hanser Verlag, 480 Seiten, 26 Euro

