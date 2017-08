Ehrlich währt am lahmsten Die Komödie „Alibi.com“ handelt von Geheimnissen, verheirateten Männern und Lügen.

Was tun, wenn man lieber den Abend mit seinem Geliebten verbringen will, anstatt den Hochzeitstag mit seiner Frau zu feiern? Man braucht nur Kunde von „Alibi.com“ zu sein. Denn Grégory und seine beiden Mitarbeiter finden die passenden Alibis und arrangieren die kniffligsten Situationen. Das Geschäft blüht, doch dann verliebt sich Grégory in Flo ...

„Alibi.com“ ist die dritte Komödie des französischen Regisseurs Philippe Lacheau. Auch darin geht es wieder ziemlich chaotisch zu, allerdings fehlt es zahlreichen Gags an Subtilität.

Grégory, Augustin und Mehdi organisieren die unwahrscheinlichsten Alibis. Egal, um was und wen es geht. Die Mehrzahl ihrer Kunden sind jedoch Männer. Die einen wollen ihre Homosexualität verstecken und suchen für öffentliche Auftritte weibliche Begleiterinnen, die anderen brauchen wasserdichte Ausreden für ihr Fremdgehen. Die Geschäftsidee geht auf Grégorys Kindheit zurück: Sein Vater beging Ehebruch. Was danach folgte, endete in einem Familiendrama.

Genau dieses Alibi-Geschäft wird Grégory jedoch zum Verhängnis, als er Flo begegnet. Denn die junge Frau hasst nichts mehr, als Männer, die lügen. Und so versucht er, vor ihr sein Geschäft so gut wie möglich zu verbergen. Als sie ihm schließlich ihre Eltern vorstellt, wird die Situation noch komplizierter, als sie ohnehin schon ist: Flos Vater ist einer seiner besten Kunden.

„Alibi.com“ ist die dritte Komödie des 37-jährigen Regisseurs und Schauspielers Philippe Lacheau, der hier auch gleich die Hauptrolle übernommen hat. Doch während seine früheren Werke „Babysitting“ und „Babysitting 2“ voller unerwarteter und überraschender Pointen waren, wirken die Witze nun stellenweise abgeschmackt und schal. (dpa)

