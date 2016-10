Een Schälchen Heeßer am Polarkreis Wolfgang Stumph hat Menschen besucht, die in der Fremde eine neue Heimat gefunden haben – in der Doku „HeimatLiebe“.

Wolfgang Stumph ist wieder unterwegs – auf der Suche nach Auswanderern aus Mitteldeutschland. Die findet er unter anderem im schwedischen Harads. © MDR/DOKfilm/Stefanie Renner

Na klar: „Een Schälchen Heeßer“, freut sich Wolfgang Stumph und reibt sich die eisigen Finger. Der Schauspieler und Kabarettist sitzt bei minus 18 Grad am Ufer eines zugefrorenen Flusses in Lappland. Mandy Senger hat ein Feuer gemacht und Kaffee gekocht. „Ich würde nicht wieder dort leben wollen“, sagt die Hallenserin, nach ihrer alten Heimat befragt. Sie liebt die Weite, Ruhe und endlose Natur, wie Martina und Steffen Hopp oder die Familie Junghans aus dem Erzgebirge.

Die ehemalige Betriebsratschefin Hopp und der Ingenieur aus Mülsen bei Zwickau wohnen seit 2007 am Polarkreis, der nächste Ort ist 58 Kilometer entfernt. „Heimweh – niemals!“, sagt Martina Hopp, die zwei Hütten an Urlauber vermietet. Auf der Suche nach der Heimatliebe ist Wolfgang Stumph um die halbe Welt gereist und hat Sachsen, Sachsen-Anhalter und Thüringer nach ihren Motiven und ihrem Leben befragt. Ihre Geschichten erzählt seine zweite TV-Dokumentation „HeimatLiebe“.

Mehr als 1,6 Millionen Menschen verließen seit 1990 die östlichen drei Bundesländer. Für Stumph selbst kommt das nicht in- frage, auch wenn er eigentlich aus Schlesien stammt. „Hier in Sachsen sind meine Wurzeln, von denen ich aus die Welt sehe“, sagt der 70-Jährige. „Der Film zeigt, wie wir Deutschen in der Fremde empfangen werden“, erklärt er. Gastfreundschaft, Integration, Freundlichkeit, Hilfe bei der Suche eines neuen Zuhauses sind selbstverständlich, ob im kalten Norden oder der heißen Karibik.

Martina Hopp häkelt mit schwedischen Frauen. Die Auswanderin Mandy Senger hilft, einen vom Aussterben bedrohten samischen Dialekt zu retten – mit ihrer Band und als Lehrerin. Auch für Anke Junghans gibt es kein Zurück. „Für mich ist Deutschland fast ein fremdes Land, das hier ist meine Heimat“, erklärt sie. Mit ihrem Mann Sven hat sie sich eine neue Existenz im schwedischen Harads aufgebaut. Die beiden Söhne essen wie ihre einheimischen Freunde Blutpudding und -eierkuchen.

Der Thüringer Michael Diegmann fühlt sich inzwischen eher in Havanna zu Hause, was auch an seiner kubanischen Freundin Annabel liegt. Sie backt ihm Schwarzbrot und kauft auf dem Markt in Havanna ab und zu Thüringer Rostbratwurst. „Die gibt es hier dank Michael auch“, berichtet Annabel stolz.

„Was mich fasziniert hat, ist die Authentizität der Menschen“, so Stumph. Inzwischen hat er noch einen Spielfilm in Kanada gedreht, der auch mit Heimat und Zuhause zu tun hat. Dort begegneten ihm die Neugier auf das Fremde, ausgesprochene Freundlichkeit und eine No-Problem-Mentalität. „Ich habe in diesem Jahr mehrfach am eigenen Leib erfahren, wie man sich fühlt als Fremder.“

Seine zweite TV-Reportage nach dem Erfolgserstling „Go Trabi Go forever“ soll Denkanstöße geben. „Durch meine Arbeit habe ich begriffen, wie nah die Probleme dieser Welt uns sind und dass unsere Heimat eigentlich diese kleine Erde ist.“ (dpa)

„Heimatliebe“, Sonntag, 20.15 Uhr, MDR

