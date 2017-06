Echter Dresdner Regenschweiß Die Frontfrau von Silly äußert beim Auftakt der Open-Air-Tour in der Jungen Garde einen zweischneidigen Wunsch.

Die Frau weiß zu irritieren. „Ich will nasse T-Shirts sehen“, ruft Anna Loos in die Menge. Hingegen wollen die 3 000 Leute, die am Freitag zur Dresdner Freilichtbühne Junge Garde gekommen sind, diesen Abend doch bitte trocken überstehen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering angesichts der proppengrauen Wolken. Und nein, Anna Loos, Frontfrau von Silly, zielt nicht wirklich darauf ab, vor regendurchnässten Konzertbesuchern zu singen. Aber so richtig schönen Fanschweiß: Den hätte sie schon ganz gern.

Kniefall vor der Heimatstadt

Silly ist keine Band, die zum sonst wie wilden Abhotten einlüde. In der Garde genießen die meisten sitzend den melodischen Deutschrock. Der kann durchaus zu Herzklopfen und klammen Handflächen führen. Loos, schon seit elf Jahren an der Spitze von Silly, wedelt mit ihrer blonden Mähne über die Bühne. Von ihren sechs Musikern wird sie kräftig angetrieben: Wenn hier einer schwitzt, dann sie. Bis in die hinteren Bankreihen klatschen die Zuhörer mit, gerade bei den bekannten Songs. Loos spricht von „Songs, die immer noch gespielt werden müssen… (Pause)… sollen – und die immer noch gehört werden sollen.“ Und wollen. Darauf warten ja viele Fans. So kommen, nicht lange nach Konzertbeginn, „Verlorne Kinder“ und „Bataillon d’Amour“. Ein Paar nutzt den melancholischen Klassiker zum Engtanz, während Basser Jäcki Reznicek, ein gebürtiger Dresdner, beim Solo in die Knie geht vor seiner Heimatstadt.

Zwei Stunden Silly live: Das macht Laune, schon weil die Truppe Freude hat, an dem, was sie tut. Gleichwohl merkt man auch in diesem Konzert, dass die Qualität von etlichen neuen Stücken nicht die der alten erreicht. Es fehlt das Poetische, Randständige. Nach dem Auftakt in Dresden stellt die Band nun deutschlandweit in Open-Air-Konzerten ihr Album „Wutfänger“ vor, das im vorigen Jahr herauskam. Darauf finden sich eben leider auch verwechselbare Melodien mit seichten Texten wie: „Wir sind Frei / Dreh dich um und schau nach vorn / Gib mir deine Hand, schlag ein.“

Die Fans schreckt das nicht ab, am Ende zwei Zugaben rauszuschlagen. Richtig so. Denn ohne den packenden Titelsong vom Comeback-Album „Alles Rot“ sollte niemand nach Hause gehen. Die Scheinwerfer strahlen blutfarben, das Licht zerschneidet effektvoll den Regen, der nun fadenförmig niedergeht. Weil manche zu langsam das Regencape rauskramen, kriegt Frau Loos spätestens jetzt nasse T-Shirts zu sehen.

