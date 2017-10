Durchmarsch ins Glücksrauschfinale Till Brönner und seine Band bewiesen im Dresdner Kulturpalast, dass Jazz sehr unterhaltsam sein kann.

Jazz-Trompeter Till Brönner. © Archivfoto: dpa

Glück gehabt. Till Brönner konnte schon befreit aufatmen, bevor er den ersten Schritt Richtung Bühne machte. Kein neuerliches Kulturpalast-Fiasko mit 50 zahlenden Gästen, am Mittwoch wollten den Startrompeter und seine Band gut 1 300 Menschen hören. Und sie kamen auf ihre Kosten. Wie auch Brönner selbst: Der 46-Jährige lobte den Saal, die Akustik, die Stimmung und ließ nebenbei fallen, dass er sich gern wieder hierher einladen lasse. Was er musikalisch präsentierte, taugt auf jeden Fall als entsprechende Empfehlung.

Die Basis für den Erfolg baute ihm seine exzellente wie multinationale Band. Den Deutschen Christian von Kaphengst (Bass), Bruno Müller (Gitarre) und Jo Barnikel (Keyboard) standen dabei der amerikanische Schlagzeuger David Haynes, der unter anderem auch für das Hip-Hop-Kollektiv Arrested Development trommelt, der Niederländer Jasper Soffers an Flügel und Keyboard sowie der Schwede Magnus Lindgren (Saxofon, Querflöte) zur Seite. Und sie alle bekamen Gelegenheit, zu glänzen. Wobei es letztlich in dieser Show natürlich nur einen Star geben konnte.

Brönner, der nebenher seine Qualitäten als Entertainer bewies, skizzierte mal mit der Trompete, mal mit dem Flügelhorn feine Melodiebögen, gönnte sich aber auch expressive Soli und den ein oder anderen tonalen Schlagabtausch mit dem Saxofonkollegen. Ein Fest, wenn sich die beiden aus ihren irren Klangkaskaden heraus plötzlich wieder zum perfekten Satz verbanden. Filmmusiken, Brönner-Songs und Hits wie Billy Joels „Just The Way You Are“ waren die Stationen bis zum furiosen Finale. Pharrell Williams’ Megahit „Happy“ machte am Ende alle glücklich.

