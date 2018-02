Dresdner sind am wenigsten lustig

Hamburg. Die Dresdner haben ohnehin schon nicht das beste Image, jetzt setzt der „Emoji Report“ von Brandwatch noch eins drauf. Demnach werden in Dresden die wenigsten fröhlichen Emojis für Twitternachrichten verschickt. Aufgelistet sind in diesem Report zehn deutsche Großstädte – und Duisburg liegt ganz vorn. Dort haben 88,56 Prozent aller verwendeten Emojis ein lachendes Gesicht. Schlusslicht Dresden, auf Platz 15, kommt nur auf 78,82 Prozent. In Leipzig geht es deutlich fröhlicher zu. Die einzige weitere Stadt im Osten teilt sich den vierten Platz mit München. Beide bringen es auf 84,62 Prozent Lach-Emojis. Kleiner Trost für die Dresdner: In Großbritannien und Island wird nicht nur wenig gelacht, dort verschickt man am liebsten gleich Wut-Emojis. (SZ)

