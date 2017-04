Dresdner Festspielorchester erobert Konzertsäle

Das Dresdner Festspielorchester gibt seinen Einstand in zwei neuen Konzertsälen der Republik. Der Klangkörper der Musikfestspiele gestaltet zunächst am 30. April ein Sonderkonzert im Rahmen der Eröffnung des Kulturpalastes. Im neuen Konzertsaal erklingt unter der Leitung von Ivor Bolton Beethovens „Tripelkonzert“. Kurz darauf werden die Musiker den Klang der Dresdner Musikfestspiele auch nach Hamburg tragen. Das Orchester konzertiert am 2. und 3. Mai erstmals in der Elbphilharmonie.

Im Jahr 2012 in Dresden gegründet, war das Festspielorchester bisher vor allem im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele zu hören – und hat sich mit seinen lebendigen Interpretationen auf alten Instrumenten schnell zum Publikumsliebling entwickelt. Das Orchester vereint Experten für historische Aufführungspraxis aus ganz Europa.

Zu den 40. Dresdner Musikfestspielen von Mitte Mai bis Mitte Juni ist das Ensemble viermal in ganz verschiedenen Konzertformaten zu erleben. Sowohl in der Dresdner Frauenkirche als auch in der Berliner Philharmonie präsentiert das Orchester Werke von Wagner, Strauss und Beethoven. Zudem werden die Musiker erstmals das Open-Air-Konzert „Dresden singt & musiziert“ gestalten. Zum Abschluss des Festivals soll der Klangkörper im Kulturpalast Beethovens „Leonore“, die Urfassung des „Fidelio“, neu beleben. (SZ/bkl)

zur Startseite