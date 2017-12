„Dresdner Dimension neu für mich“ Samuel Koch ist Gast beim Kreuzchor-Adventskonzert. Der Schauspieler stellt die Stimme um und liest Besinnliches.

„Ich freue mich riesig auf Dresden und das schöne Adventskonzert mit dem Kreuzchor“, sagt Samuel Koch. Seit seinem Unfall im Fernsehen vor einem Millionenpublikum bewegt der Rheinland-Pfälzer viele Menschen damit, wie er unverzagt sein Schicksal trotz Lähmung und Rollstuhl meistert. © picture alliance / dpa

Samuel Koch ist Gast bei den Kruzianern. Am Freitag wird er beim Adventskonzert des Kreuzchores im DDV-Stadion von Dynamo dabei sein.

Der 30-Jährige, der 2010 in der ZDF-Sendung „Wetten, dass..?“ verunglückt war, als er mit Sprungfedern ein fahrendes Auto überqueren wollte, liest nicht nur Besinnliches. Er dürfte für Emotionen sorgen, wenn er über den erzwungenen Neuanfang berichtet.

Die Sächsische Zeitung verlost für das Konzert noch Premiumkarten im VIP-Bereich. Zur Einstimmung ein Gespräch mit Samuel Koch. Der Querschnittsgelähmte berichtet von seiner Arbeit als Schauspieler, von Spaziergängen und wie er anderen Verletzten helfen will ...

Herr Koch, wie war das, als der Dresdner Kreuzchor Sie zum Adventskonzert ins Dynamo-Stadion einlud?

Ich habe mich riesig gefreut. Schon in den Vorjahren hatte ich von diesem Konzert gehört, dass es ein großes Spektakel und eine schöne Weihnachtsveranstaltung zugleich ist. Vielleicht die schönste Adventsshow schlechthin in Deutschland?

Ihr erster Auftritt in einem Stadion?

Diese Dimension ist neu für mich – zumindest habe ich noch nie die Weihnachtsgeschichte in einem Stadion vorgetragen. Mal sehen, wie es ist, dort aufzutreten, wo sonst 30 000 Fußballfans jubeln.

Als Schauspieler müssen Sie laut und deutlich reden, anders als im Alltag. Wie schwer fällt Ihnen das?

Das ist anstrengend, weil ich bestimmte Muskeln aufgrund meiner Verletzung nicht ansteuern kann. Aber ich habe während des Studiums Wege erarbeitet, dass ich über zwei verschiedene Stimmen verfüge. Meine private Stimme auf die Bühnenstimme umzustellen, dauert bis zu einer Stunde. Dann kann ich Theatersäle mit bis zu 1 000 Zuschauern beschallen.

Sie haben nach dem Unfall das Schauspielstudium beendet, obwohl die Jobwahrscheinlichkeit gering war, oder?

Ja und anfangs wollte man mich auch das Studium nicht fortsetzen lassen. Man arbeite nur mit Profis, nicht mit Behinderten, hieß es. Und, ja, ich hatte großes Glück, dass der neue Intendant am Staatstheater Darmstadt sein Ensemble als Abbild der Gesellschaft zusammenstellte. Das heißt: Unser Haus ist das einzige, wo man auch als Rollstuhlfahrer fest angestellt ist. Seit der Saison 2014/15 bin ich dort und habe in 17 Inszenierungen mitgewirkt. Ich habe in Filmen gespielt, bin Gott sei Dank nicht auf „Ziemlich beste Freunde“ abonniert.

Sie spielen faktisch nur mit Gesicht und Stimme. Wie setzen Sie da die Akzente?

Ich bin immer wieder selbst überrascht, welche Ideen wir entwickeln. Natürlich in meinem Fall oft in der Form der Reduktion. Ich hatte ja schon meine Diplomarbeit über die „Entdeckung der Ästhetik in der Reduktion“ geschrieben. Mein Fokus richtet sich eher auf die gedankliche Klarheit, keine körperliche Taktung soll ablenken. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo wir mit der Unbeweglichkeit des Körpers spielen. In Jack Londons Goldgräberstück „Ruf der Wildnis“ habe ich die „Stimme des Kapitals“ gemimt. Ich war ein Fleischhaufen, der als Eisblock hoch gehangen wurde, wie man es tat, damit die wilden Tiere nicht an das Fleisch kamen. Kopfüber hängend habe ich den Schlussmonolog rezitiert.

Sie spielen auch Faust und den Prinzen von Homburg. Ihr Lieblingspart?

Am meisten machen jene Sachen Spaß, wo ich an Kollegen fixiert bin. Da bin ich wieder im Urzustand, kann laufen, stehen, kriege besser Luft. Bei Faust ist das ähnlich. Wenn der Mephisto seine Seele verkauft, dann schnallt er sich bei ihm an, kann zwar wieder laufen und tanzen, hat aber Mephisto im Nacken.

Was hatte Sie 2010 bewogen, diese Wette einzugehen: Reizte Sie der Stunt, das Geld, die mediale Aufmerksamkeit?

Es gab viele Gründe. Man hatte mich schon zwei- oder dreimal angefragt. Jedes Mal habe ich abgelehnt. Ich wollte mich nicht zum Affen machen. Freunde rieten mir zu, nach dem Motto: Es gebe ja hinterher eine After-Show-Party mit Cameron Diaz oder so. Über die sportliche Aktion habe ich mir keine Gedanken gemacht. Von klein auf machte ich Salti über Hindernisse. Mit solchen Auftritten habe ich mir was dazuverdient. Das war meine Alternative zum Kellnern. Der kapitalistische Gedanke von „Wetten, dass..?“ hat mir schon imponiert. Mit der Gage, die ich bekommen hätte, hätte ich Studium, Miete und Auto bis zum Ende des Studiums finanzieren können. Und Mitglieder meiner Kirchengemeinde bestärkten mich, vor gut zehn Millionen Menschen über meine Ideale zu sprechen. Also sagte ich doch zu und war mir ganz sicher. Nervös war ich nur, was ich sagen wollte und wie ich es sage sollte.

Seit dem Unfall trainieren Sie täglich Ihren Körper. Wie geht es Ihnen?

Neurologisch und motorisch hat sich seit 2010 nicht viel getan. Ich bin aber ganz gut damit beschäftigt, den Körper instand zu halten. Dafür trainiere ich tatsächlich täglich, habe ein besseres Körpergefühl. Sie müssen wissen, dass ich ja anfangs beatmet wurde. Dass die Spontanatmung relativ schnell wieder eingesetzt hat und ich sogar wieder sprechen kann, so ein Glück hat nicht jeder Querschnittsgelähmte. Atmen und sprechen zu dürfen, ist das größte Geschenk, weil ich so auch arbeiten kann. Anfangs fehlte die Schultermuskulatur, und meine Arme kugelten immer aus. Das passiert dank des Trainings nicht mehr.

Wie halten Sie sich fit?

Ich belaste, so gut es geht, die vorhandenen Muskeln. Per manuellem Rollstuhl, Stehrollstuhl, Handfahrrad und vor allem mit einem Laufroboter. Da werde ich am Rumpf aufgehängt, die Beine stecken in einer Laufapparatur. Wird mein Körper herabgelassen, gehe ich quasi spazieren. Es gibt nichts Gesünderes, als eine Stunde zu spazieren – erst recht in meinem Fall, wenn man viel sitzt.

Unlängst haben Sie mal wieder die Fahrprüfung abgelegt!

Ein bisschen fahrlässig vom TÜV wie mir schien, denn ich war nicht so sicher wie einst. Da bin ich wohl eher ein Verkehrshindernis als ein -teilnehmer. Doch es klappte ganz gut. Vielleicht kann ich mir irgendwann so eine Joystick-Autosteuerung leisten. Die ist irre teuer.

Glauben Sie an eine Heilung?

In der Rückenmarksforschung passiert so unglaublich viel, da bin ich zuversichtlich. Es sind ja nur ein paar Millimeter im Rückmark zu überbrücken. Anders gesagt: Es gab einen Kurzschluss, man muss nur die Sicherung wieder reindrücken, leider ist die noch nicht gefunden.

Sie wollen eine Stiftung gründen. Warum, es gibt doch schon Stiftungen, die sich um Rollis kümmern?

Es gibt tatsächlich Stiftungen für die Rückenmarksforschung oder die Querschnittslähmung. Was fehlt, ist eine, die Ansprechpartner für Angehörige von Verletzten ist. Ich hatte das große Glück, meine Familie und Freunde immer um mich gehabt zu haben, die mir auch in den trostlosesten Momenten Zuversicht gaben. Ich kenne aber viele, an deren Krankenbett stand niemand, Ehen gingen kaputt. Es gibt viele Angebote von Instituten und Konzernen, die helfen wollen. Zugleich bekomme allein ich jede Woche Post von frisch Verletzten oder pflegenden Angehörigen. Diese Angebote und diese Nachfragen wollten wir koordinieren. So kann man den Angehörigen Unterstützung anbieten, Perspektiven aufzeigen und Kraft geben – das hilft den Verletzten ungemein.

Woher nehmen Sie Ihren Optimismus und teils schrägen Humor?

Schräger Humor? Wenn Sie aus dem Rollstuhl fallen, wie es mir passiert ist, und jemand fragt, was Sie da machen, da kann man doch nur antworten: Ich genieße hier die Aussicht, oder? Was mich motiviert, ist meine Familie, die mich immer wieder auffing und aufbaute. Und mein Glaube. Der war früher eher unbekümmert. Er wurde zu einer Überlebensmaßnahme.

Adventskonzert: 22.12. ab 17 Uhr im DDV-Stadion, wenige Restkarten für Stehplätze an der Abendkasse. MDR-Fernsehen überträgt zeitversetzt ab 20.15 Uhr. Die SZ verlost fürs Konzert fünfmal zwei Premiumkarten, im VIP-Bereich am Freitag, 10 Uhr, Tel. 0351 48642256.

zur Startseite