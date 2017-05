Dresdner blasen Trump den Marsch Das Konzert der Dresdner Sinfoniker am US-Grenzzaun zu Mexiko ist fast finanziert und findet täglich mehr Unterstützer.

Die Dresdner Sinfoniker 2016 bei der Aufführung des Konzertprojektes „Aghet“ im Schauspielhaus Hellerau in Dresden. © dpa

Die Mitstreiter könnten kaum unterschiedlicher sein: Kinderchöre reihen sich beim Projekt „Tear Down This Wall!“ der Dresdner Sinfoniker ein, aber auch Sara Curruchich, ein Maya-Popstar aus Guatemala. „Täglich melden sich weitere Unterstützer an“, sagt Sinfoniker-Chef Markus Rindt. „Und auch Spenden bekommen wir aus allen Ecken der Welt, aus Europa, Amerika, aber auch aus Ländern wie der Elfenbeinküste, aus Indien oder Israel.“

Am 3. Juni wollen Musiker der Dresdner Sinfoniker US-Präsident Donald Trump den Marsch blasen und mit einem Open-Air-Konzert an der Grenze zwischen Tijuana (Mexiko) und San Diego (USA) gegen Trumps Mauerpläne protestieren. Die Kosten für die gesamte Aktion hatten Rindt und seine Partner auf 15 000 Euro veranschlagt und eine Crowdfunding-Kampagne initiiert. „Bisher kamen über 13 000 Euro von 317 Geldgebern zusammen“, sagt Rindt. „Also gehen wir fest davon aus, bis zum Finale der Aktion am Sonnabend die benötigte Summe beisammen zu haben.“ Neben diversen Belohnungen vergeben die Dresdner Sinfoniker speziell für hiesige Unterstützer eine limitierte Anzahl von Karten für ihr Musikfestspiel-Konzert am 17. Juni in der Frauenkirche – inklusive Einladung zur anschließenden Party.

››› Sinfoniker-Projekt zur Finanzierung bei Kickstarter

zur Startseite