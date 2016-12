Dresden liegt am Broadway Wie ein unbekanntes Stück zur mitreißenden Produktion werden kann, zeigt die Staatsoperette überzeugend im Kulturkraftwerk.

Auf der Bühne Schwestern und überragende Darstellerinnen: Olivia Delauré als Eileen und Sarah Schütz als Ruth Sherwood. © Stephan Floß

Als „Wonderful Town“, als eine tolle Stadt, so erscheint den Schwestern Ruth und Eileen New York, und sie machen sich auf, diese zu entdecken. Diese simple Story erzählt „Wonderful Town“, ein selten gespieltes Musical von Leonard Bernstein. Und die Staatsoperette machte sich auf, es neu für die Bühne zu entdecken. Wer nun ins Kulturkraftwerk geht, um zu sehen und zu hören, wie die Bühne dort „angekommen“ ist, dann kann er das jetzt, nach der durchwachsenen „Orpheus“-Premiere, endlich richtig erleben. Es ist toll.

Dünne Story, grandiose Musik

Vielleicht ist es die wenig substanzielle Story ohne tiefschürfende Hintergedanken, die dem Stück den Zugang zu den Top-Sellern des Musicals verwehrte. Die beiden Mädels suchen eine Wohnung, einen Job und einen Mann. Sie finden alles, die eine mehr, die andere weniger. Glücklich sind schließlich beide. Auf dieser Suche bieten sich allerhand Gelegenheiten für musikalische Szenen, für flotte Tänze, mal brasilianisch, mal irisch, für eingängige Melodien, ob die schmissige Ballade vom Football-Star, der melancholische Liebessong oder das Heimwehduett der Schwestern. Das erinnert mehr an eine Nummernrevue, und der dramaturgische Faden wird dünn wie ein Frauenhaar, ohne jedoch endgültig zu reißen. Die Musik hat Substanz und Stil, sie geht zu Herzen und in die Beine. Wie das die Künstler meistern, ist schlichtweg mitreißend. Peter Christian Feigel am Pult lässt die Musiker swingen, hat das richtige Feeling, eine Nummer flüssig an die andere zu knüpfen und das neue Haus mit Broadway-Sound zu fluten.

Mathias Fischer-Dieskau baut die Türme der NY-Skyline und lässt sie videoanimiert drehen, ein Steg mit variablen Treppen, wenige Dekorationsteile schaffen schnell die nötigen Räume und Freiräume für Tanz und Bewegung. Das ist schön und nutzt die neue Technik sinnvoll. Melissa King hat die Choreografien geschaffen. Sie gibt den offenen Umbauten Rhythmus, sie erzählt Geschichten zwischen den Personen, entfaltet Revuequalitäten und verschmilzt Ballett, Solisten und den Chor zu einem begeisternden Ensemble.

Regisseur Matthias Davids verbindet Musik und Bild, Geschichten und Gags zu einer flotten Inszenierung. Die bleibt bei der Story, ohne sie zu überfrachten, und bedient das Genre, ohne banal zu werden. Dabei kann er auf ambitioniert mitspielende, singende und tanzende Akteure bauen: ein Ballett voller Elan und Präzision, ein Chor, der stimmlich und spielerisch sehr präsent und so geschickt choreografiert ist, dass keine Unterschiede zwischen den Ensembles auffallen.

Das ganze Ensemble rockt die Bühne

Als Schwesternduo rocken Sarah Schütz und Olivia Delauré die Bühne. Beide geben den Figuren Profil und Ausstrahlung, singen auf hohem Niveau und tanzen, dass einem die Augen übergehen. Unterstützt werden sie wie die anderen Spieler von schicken, ebenso charakterisierenden wie gut aussehenden Kostümen von Judith Peter. Neben dem Schwesternpaar überzeugen ein sympathisch auftrumpfender Sportsmann Marcus Günzel und ein romantisch verliebter, klangvoll singender Bryan Rothfuss. Doch auch die anderen fast 20 Rollen sind exquisit besetzt.

Termine: 28. und 29.1., 21. und 22.2., 3., 4. und 5.3. sowie im Mai und Juni; Kartentel. 0351 32042222

