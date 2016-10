Dresden feiert Dave

Am 14. Oktober geht das Dave-Festival in die dritte Runde. © Dave

Dave in Dresden, das ist Clubkultur in Reinform. Und das weiß offenbar auch die Stadt zu schätzen. Denn die Initiatoren des Festivals haben den diesjährigen Dresdner Kunst- und Förderpreis erhalten.

Mit noch mehr Schwung geht es deshalb jetzt auf in die dritte Runde. Nach 2014 und 2015 gibt es dieses Jahr zehn Tage lang an 22 Orten in der Stadt Partys, Workshops, Diskussionen, audiovisuelle Konzerte,Kino und Filmvertonungen. Auch ein sogenanntes synästhetisches Dinner ist geplant.

Zum Dave-Opening, der Eröffnungsveranstaltung in der Schauburg am Freitag, verlosen wir 2 x 2 Freikarten. Die Veranstaltung beginnt am 14. Oktober um 21 Uhr.

Um die Tickets zu bekommen, senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dave“ an sz.online@ddv-mediengruppe.de .

Mit etwas Glück landet Ihr Name auf der Gästeliste.

Mehr Informationen über das Festival gibt‘s unter dave-festival.de und dauf der Dave-Facebook-Seite.

