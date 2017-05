Kommentar Dresden braucht mehr Thielemann Bernd Klempnow über das Votum der Kapelle für ihren Chef.

SZ-Redakteur Bernd Klempnow © kairospress

Rauchzeichen aus der Semperoper. Die Musiker der Sächsischen Staatskapelle haben sich jetzt mehrheitlich für eine Verlängerung des Vertrages von Chefdirigent Christian Thielemann über das Jahr 2019 ausgesprochen. „Ein Blick in unsere Geschichtsbücher zeigt, dass sich eine langfristige Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Chefdirigenten für uns als besonders fruchtbar erwiesen hat“, kommentierte Orchestervorstand Bernward Gruner. Auch Thielemann will weitermachen: „Ich freue mich, diesen Traum mit der Kapelle weiterträumen zu dürfen.“

Demnach liegt es nun an Sachsens Kunstministerin, bis Ende Juni den neuen Vertrag mit dem 58-Jährigen zu verhandeln. Ihre Aufgabe kann nur heißen: Den genialen Dirigenten von mehr Musikeinsätzen in Dresden überzeugen! Bisher musste er nur 45 Abende in Konzert und Oper je Saison leisten. Und da zählten sogar die Konzerte auf Tourneen mit.

Dabei sind gerade seine Aufführungen daheim die Renner. Seinem Ruf folgen die besten Solisten. Unter ihm spielt die Kapelle oft göttlich. Entsprechend kommen Besucher aus aller Welt. Und die Semperoper kann ganz andere Preise aufrufen. So war der teure „Ring“, den Thielemann 2018 plant, binnen Stunden ausverkauft. Zugleich ist es so, dass Opernhaus wie Orchester alles tun, um jeden künstlerischen Wunsch ihres Stars zu erfüllen. Deshalb, Frau Stange: Trotzen Sie Christian Thielemann mit Charme und Hartnäckigkeit mehr Dresden-Dirigate ab! Egal wie – alle können nur gewinnen.

