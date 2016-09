Dreck verunsichert die Leute Was hilft gegen die Angst in der Gesellschaft? Vier kluge Köpfe suchen in der Dresdner Frauenkirche nach Antworten.

Man braucht sich ja nur die Schlagworte vorzunehmen, die in letzter Zeit die Medien beherrscht haben. Terror. Brexit. Flüchtlinge. Amok. Syrien. Trump. Schon entsteht der Eindruck, dass zu Hause und weltweit kaum noch ein Stein auf dem anderen ruht. Umfragen belegen, dass die Angst in der Gesellschaft zunimmt. Und damit fängt das Problem erst an.

Denn es macht einen großen Unterschied, ob Menschen tatsächlich bedroht sind – oder sich vor allem bedroht fühlen. Gerade in Deutschland leben die Bürger so sicher und wohlständig wie nie. Das Risiko eines Terroranschlags sei geringer als das einer Pilzvergiftung, sagt der Schriftsteller und Politologe Johano Strasser. Aber wer fürchtet sich schon vor Pilzen?

Strasser war einer der vier Podiumsgäste beim Forum Frauenkirche am Donnerstagabend in Dresden. Er hat vor drei Jahren ein Buch veröffentlicht, das ihn qualifiziert zum Mitreden beim Thema „Breaking News – Vom Umgang mit der Angst in einer verunsicherten Gesellschaft“. Ebenso wie die anderen Referenten pocht er auf den Unterschied zwischen Realität und deren Wahrnehmung. Aber was nützt das schon, wenn starke Emotionen im Spiel sind. „Wenn Sie ängstlich sind, erreiche ich Sie gar nicht mehr“, sagt Oliver Malchow.

Die Ängstlichkeit kann er sich teilweise erklären. Malchow leitet die Kieler Kriminalpolizei und ist Bundesvorsitzender der Polizeigewerkschaft. Die aktuelle Berichterstattung über die jüngsten Anschläge in Deutschland hat ihn geärgert. Beispiel Amoklauf in München: Fernsehsender brachten wieder und wieder dieselben Bilder und Meldungen, aber eben kaum Neues. Eine solche Dauerschleife des Grauen schüre Ängste. „Sie müssen als Polizei komplett gegen die Medien arbeiten, um Panik zu verhindern“, sagt Malchow. In diesen Extremlagen sieht er neben der Berichterstattung die polizeiliche Kommunikation gefragt, um Bürgern Orientierung zu bieten: Wie verhalte ich mich richtig?

Orientierung, das ist eigentlich das Kerngeschäft der traditionellen Medien. Erfüllen sie ihre Aufgabe nicht? Den Vorwurf aus dem Publikum, man könne aus den Berichten keine Handlungen ableiten, lässt Willi Steul nicht gelten. Steul ist Intendant des Deutschlandradios, der Sender stellte die Moderatorin des Abends. „Wir können nicht darauf verzichten zu berichten“, sagt der Radiomann und fordert von Mediennutzern Reife ein. Was Zeitungen, Fernsehen, Rundfunk sehr wohl vermeiden sollten, das sind: zu heftige Spekulationen, zu viele Emotionen. Gerade bei den Gefühlen gesteht Steul Fehler ein. Medien hätten anfangs zu positiv über Flüchtlinge und zu negativ über die Silvestertaten von Köln berichtet. Er pocht auf journalistische Standards und weiß doch, dass der Wettkampf um Aufmerksamkeit in Zeiten von Social Media rauer wird.

Eben diese macht die Theologin Christina Aus der Au mitverantwortlich für den Tunnelblick mancher Bürger, der wiederum Angst verursache. Ein weit verbreitetes Unsicherheitsgefühl erklärt ihr Podiumsnachbar Strasser damit, dass „allgemeine Stabilisatoren in großer Zahl weggebrochen sind“: Menschen sorgen sich um ihren Job, sind heute hier und morgen dort, sie sollen sich ständig neu erfinden, und trotzdem geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf.

Zudem hätten neoliberale Ideologen den Staat zurückgedrängt. Ein Befund, den Kriminaloberrat Malchow bestätigt und bedauert. Es gebe den Bürgern Sicherheit, wenn Polizisten präsent und ansprechbar, wenn Gemeindeverwaltungen nah und aktiv seien. „Dreckiger Raum führt zu Unsicherheit“, sagt Malchow.

Für seinen Berufszweig beschreibt er Fehlentwicklungen. Deutschlandweit hätten Polizisten 20 Millionen Überstunden angehäuft. Um allen Aufgaben gerecht zu werden, bräuchten Bund und Länder 20 000 Beamte mehr. Die Polizei hätte nicht genug Zeit zum Ermitteln und werde für andere Aufgaben gebraucht: zum Absichern von Fußballspielen, Demonstrationen, Besuchen von Spitzenpolitikern. „Es gibt heute deutlich mehr Einsätze, die nichts mit Kriminalitätsbekämpfung zu tun haben“, sagt Malchow.

Probleme, die Angst machen, haben wir also zuhauf. Wo sind Lösungen? Mehrfach kam das Podium auf den Begriff Vertrauen zurück. Vertrauen in Gott, in sich selbst, darauf, mit dem eigenen Tun etwas bewegen zu können. Ausgerechnet die Theologin Christina Aus der Au, Präsidentin des Evangelischen Kirchentags 2017, sagt, mit Gottvertrauen allein lasse sich Angst nicht tilgen. Statt sich etwa beim Thema Flüchtlinge nur auf Medien zu verlassen, empfiehlt sie persönliche Begegnungen. Politologe Strasser plädiert dafür, den Bürgern Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, die Regionen, Städte und Gemeinden zu stärken, denn: „Eine hoch zentralisierte Gesellschaft ist besonders anfällig.“

