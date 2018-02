Drawert wird neuer Stadtschreiber

Kurt Drawert tritt im Juni für ein halbes Jahr sein Amt als Dresdner Stadtschreiber an. © Wolfgang Wittchen

Der Schriftsteller Kurt Drawert, 1956 in Hennigsdorf geboren, verbrachte prägende Jahre in Dresden. Hier wurde er ausgebildet als Facharbeiter für Elektronik, holte auf der Abendschule das Abitur nach und arbeitete nach etlichen Aushilfsjobs in der Sächsischen Landesbibliothek und in einem Jugendklub. Noch im Wendeherbst wechselte Drawert das Land. Er lebt seit Langem in Darmstadt. Die Textwerkstatt für junge Literatur, die er dort leitet, brachte schon zahlreiche Preisträger hervor.

In diesem Sommer kehrt der Autor für ein halbes Jahr nach Dresden zurück. Er übernimmt das Amt des Dresdner Stadtschreibers, das vor ihm unter anderem Uwe Kolbe, Peter Wawerzinek und Michael Wildenhain besetzten. Seit 1996 waren insgesamt 22 Literaten in der Stadt zu Gast. Sie erhalten eine mietfreie Wohnung und ein Stipendium von monatlich 900 Euro. Zu den Förderern gehört die Sächsische Zeitung.

Kurt Drawert schreibt Gedichte, Essays und andere Prosatexte als kritisch Anteil nehmender Beobachter der deutsch-deutschen Geschichte. „Der Körper meiner Zeit“ heißt sein jüngster Lyrikband, der auch Verwerfungen der Gegenwart thematisiert. Als Drawert im Vorjahr in Kamenz den Lessing-Preis des Freistaates Sachsen erhielt, beschrieb er die Lage als paradox und irrational: Während einerseits die Globalisierung in allen Bereichen des wirtschaftlichen und politischen Lebens vorangetrieben wird und eine gigantische Entgrenzung der Märkte stattfindet, wird andererseits eine Nationalstaatlichkeit wie im 19. Jahrhundert heraufbeschworen.

Die Anlässe zum Schreiben holt Drawert aus Kindheitserinnerungen, Fernsehnachrichten, alltäglichen Beobachtungen und aus der Sprache selbst. Seine Gedichte klingen wehmütig, sarkastisch und bildstark. Es dürfte wenige Lyriker geben, die über die Kothaufen hysterischer Kühe schreiben. (SZ/kgr)

