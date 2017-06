Drama auf dem Dampfer Eine Reise in die Vergangenheit, die die Zukunft betrifft. „Die Passagierin“ an der Semperoper ist große Kunst.

Schicksalhafte Begegnung auf hoher See – „Die Passagierin“ an der Semperoper lässt NS-Opfer zufällig auf Täter treffen. © Jochen Quast

Es wäre eine schöne Reise, eine Seepassage nach Brasilien, die für Walter und Lisa eine zweite Hochzeitsreise sein könnte. Hätte Lisa nicht diese Frau gesehen, die Marta so ähnlich sieht. Nun holt Lisa die Vergangenheit ein, für Walter bricht eine heile Welt zusammen, und auf dem Schiff ist plötzlich das Grauen eines Konzentrationslagers präsent. Das Premierenpublikum der Oper „Die Passagierin“ am Samstag in der Semperoper war beeindruckt. Am Schluss, nach betroffener Stille, brandete großer Beifall auf, der dem gesamten Ensemble, musikalisch wie szenisch, größten Respekt und Dank zollte.

Kurz vor Spielzeitende mutet die Semperoper ihren Besuchern nochmals schwere Kost zu. Eine moderne Oper in zwei Akten, acht Bildern und einem Epilog von Mieczyslaw Weinberg nach dem Roman von Zofia Posmysz. Die hat die Geschichte in Auschwitz selber erlebt und ist zur Premiere in Dresden gewesen. Auschwitz, das Vernichtungslager, ist ihr großes Thema. Unausweichlich stellt sich die Frage nach der Verdrängung des Geschehenen. Walters erster Gedanke, als ihm Lisa von Marta erzählt, gilt dem Skandal, der seine Diplomaten-Karriere unweigerlich beenden würde. Und als es kurzzeitig so schien, alles bliebe unentdeckt, lässt er die Sektkorken knallen. Hat er recht? Ist es nicht Zeit, dass mal Gras über die Geschichte wächst? Muss man einen ganzen Opernabend lang in diese trostlose Welt voll Düsternis, dreckigen, gestreiften Kitteln, kahlköpfigen Frauen, erhobenen Knüppeln und Gewehren im Anschlag hineinschauen? Könnte Marta nicht einfach großherzig sein und verzeihen, Lisa ihr Nachkriegsglück lassen? Und hat denn Lisa, die doch nur ihre Pflicht getan hat und sich gerade Marta gegenüber doch besonders freundlich zu zeigen bemüht war, überhaupt eine Schuld?

Musik mit Spannung und Schönheit

„Die Passagierin“ stellt diese Fragen. Weinberger hat sie in eine aufrüttelnde Musik gegossen. Eine Musik, die das Hässliche nicht spart, die aber inmitten der Grausamkeit zu schlichter Melodik, im Kontrast zur Trostlosigkeit zum schwungvollen Walzer und im himmelschreienden Unrecht zur Stille findet. Die Sächsische Staatskapelle unter Christoph Gedschold musiziert diese dichte Partitur zu einer berührenden Musik, in der viel Spannung, aber auch viel Schönheit zu entdecken ist.

Hinter und auf der Szene ist der Staatsopernchor zweiter Träger eines großen, manchmal fast oratoriumsartigen Gedenkens. Es ist nicht nur Marta, die der Lisa gegenüber steht, es sind Tausende Menschen, die zu Nummern degradiert vernichtet wurden. In der Oper bekommen sie Namen und Gesicht, bekommen sie Geschichten und Haltungen. Für die sieben Mithäftlinge der Marta hat die Oper ein beeindruckendes Solistenensemble zusammengestellt.

Anselm Weber hatte das Stück an der Oper Frankfurt inszeniert, Corinna Tetzel diese nach Dresden übertragen. Es ist eine große Leistung der Inszenierung, dass jede Figur ihre Geschichte hat und diese konsequent erzählt. Auffällig ist auch der Mut, lange Passagen in der statischen Ruhe des fast religiös anmutenden Gedenkens zu verharren, um diese dann wieder durch Aktion und dramatische Handlung weiterzutreiben.

Haupthandlungsort ist das Innere eines aufgeschnittenen, angedeuteten Schiffsrumpfes, in dem die Lagerszenen spielen. Bühnenbildnerin Katja Haß verwandelt den Einheitsbau mit nur wenigen Elementen. Das große Schiebetor mit zu öffnenden Lamellen dreht manchmal nach vorne, manchmal nach hinten. Es dient auch als Projektionsfläche, insbesondere für Briefe und die Texte, die der Chor der Erinnerung aus dem Off singt. Die Außenseiten der Wände bedeuten das Schiff, auf dem Walter und Lisa zufällig Marta sehen. Marta, die die Konfrontation nicht sucht, aber unausweichlich darauf zusteuert. Diese Geschichte spielt in den Sechzigern. Bettina Walter kleidet die Protagonisten in helle, anmutige und vom Charme der Zeit inspirierte Kleidung. Lisa und Walter kommen so sympathisch, sind so strahlende Vertreter einer Welt, die die Grauen des Krieges hinter sich gelassen hat, dass der Bruch umso härter wird.

Jürgen Müller gibt den Walter als typischen Vertreter einer moralisch integeren Gesellschaft, der entlarvenderweise nicht die Verbrechen, sondern deren Veröffentlichung als den eigentlichen Skandal fürchtet. Barbara Dobrzanska ist als Passagierin mehr eine stumme Mahnerin, als Marta in den KZ-Szenen ist sie Dreh-, Angel- und Kulminationspunkt der Geschichte. Sie verbindet die Einzelgeschichten ihrer Mithäftlinge, sie wird der Aufseherin Lisa zum Widerpart, hat die rührenden Szenen mit ihrem Verlobten Tadeusz, den Markus Butte als einprägende Figur gestaltete. Dobrzanska erweckt kein Mitleid, sie ist keine Heldin, aber auch kein Opfer der SS.

Gefordertes Publikum

Die Qualen im Lager scheinen kaum größer als die, danach für all die Nichtüberlebenden Mahner und Stimme zu sein. Das ist eine großartige und beeindruckende Leistung. Wie allerdings Christina Bock die Lisa singt und gestaltet, ist einfach umwerfend. Die Ambivalenz dieser Figur zwischen liebender, junger Frau mit ihrem verständlichen Glücksanspruch und der SS-Aufseherin, die virtuos auf der Klaviatur der Unterdrückung spielt, ist atemberaubend. Lisa, die sich provoziert fühlt und keinerlei Schuldgefühl hat, die sich selbst als angegriffen empfindet und aus der fraglosen Akzeptanz der Grundkonstellation Aufseher hier und Häftlinge dort zu einer völligen Verdrehung der Begriffe von Täter und Opfer kommt. Lisa, von der wir nie wissen, was sie annimmt und was sie von sich weist, Lisa, die wir verstehen und die wir ablehnen, mit der wir Mitleid haben und die wir verurteilen. Christina Bock spielt und singt ihre Rolle so, dass die Zuschauer in die Zwangslage gebracht werden, sich entscheiden zu sollen.

Das ist die eigentlich harte Kost, die die Oper den Zuschauern am Ende dieser Spielzeit zumutet. Sie stößt Gedanken an, die nicht zu einer schönen Seereise, die nicht zu einem lauen Sommerabend passen. Und die man nicht abstreifen kann, wenn man die Oper verlässt.

Wieder am 30.6., 5. und 9.7., Kartentelefon: 0351 4911705

zur Startseite