Doppeltes Stimmungshoch im Advent Die Weihnachtsoratorien von Bach und Homilius begeisterten in Dresden Besuchermassen.

Wie im vergangenen Jahr ist auch diesmal das Weihnachtsoratorium des Dresdner Kreuzchors in der Kreuzkirche ien Besuchermagnet. © Archivbild: dpa

Mit „Homilius – Weihnachtsoratorium“ war das Programm mit den Philharmonischen Chören und der Dresdner Philharmonie am Freitag überschrieben. Da das zweite Wort das erste weit überstrahlt, könnte mancher der vielen Besucher in der Dresdner Frauenkirche überrascht worden sein, dass zu Beginn keine Pauken, Trompeten und Chorstimmen frohlockten. Zu hören war zwar Bach, aber eine kunstvolle Choralbearbeitung über „Nun komm, der Heiden Heiland“.

Unter diesen feierlichen Orgelklängen zog der Philharmonische Kinderchor in den Kirchenraum ein – ein schönes Bild! „Dass sich wunder alle Welt“ heißt es in dem Adventslied Luthers. Nicht nur Weihnachten lässt sich als Wunder begreifen. Ein Wunder ist ebenso dieser reine, minutiös gearbeitete, engelsgleiche Chorklang, der dem Orgeleinstieg folgte. Ob alter Michael Praetorius oder ein zeitgenössisches Magnificat des Spaniers Javier Busto – die Kinder erweckten unter Chordirektor Gunter Berger die Noten unmittelbar zum Leben. Sicher auch, weil sie bei ihrem Auftritt ebendiese Noten nicht mehr brauchten. Selbst nicht bei so sperrigen und textreichen Sätzen wie dem „Carol of the Bells“ von Mykola Leontovich. Dieser Chor war ein Genuss, wenngleich der Ausarbeitung stilistischer Unterschiede Grenzen gesetzt sind. Ebenso der Klangstärke, wie bei Michael Haydns instrumental begleitetem „Laudate Pueri Dominum“ zu merken war.

Umso größere Energien setzten die Erwachsenen des Philharmonischen Chors bei Gottfried August Homilius‘ finalem „Weihnachtsoratorium“ frei. Dem „WO“ seines mutmaßlichen Lehrers Bach ließ Kreuzkantor Homilius (1714 – 1785) ein kleineres Schwesterwerk für Soli, Chor und Orchester folgen. Gunter Berger hielt die Zügel eher locker, um „Die Freude der Hirten über die Geburt Jesu“ besingen zu lassen. Das frischte auf, raute aber auch auf. Eine Bereicherung ist dieser empfindsame Homilius allemal. Der Beifall am Ende galt wohl zugleich nochmals dem Auftritt des Kinderchors. An den Kirchenportalen fielen Sätze wie: „Gut, dass wir hingegangen sind und nicht woanders.“ Weihnachtsoratorium – das ist mehr als nur Bach!

Karsten Blüthgen

Bachs „Weihnachtsoratorium“ gehört für viele zur Weihnachtszeit wie Stollen und Glühwein. Der Komponist betrachtet und meditiert mit Arien, Ensembles und Chören, was in der Heiligen Nacht passiert ist. Die Melodien sind bekannt. Ob der Eingangschor „Jauchzet frohlocket“ mit Pauken, Trompeten und auftrumpfendem Chor, die schlichten wie kunstvollen Choräle oder die bekannten Arien, wenn Maria den Sohn erwartet und wiegt, der Engel die frohe Botschaft verkündet, der Tenor die Hirten zur Eile treibt oder der Bass die Größe des Herrn preist. Wenn der Kreuzchor das Werk wie am zurückliegenden Wochenende gleich dreimal singt, und zumindest am Freitag waren alle rund 3 000 Plätz der Kreuzkirche besetzt, dann erwarten sich alle ein Fest: Weihnachten.

Kreuzchor, Dresdner Philharmonie und Solistenensemble verfügen über die musikalische Güte und Routine, diese Erwartungen auch zu erfüllen. Allerdings fehlten der Aufführung am Freitagabend die Glanzlichter, die sie zu einem künstlerischen Höhepunkt der Vorweihnachtszeit hätten werden lassen. Bereits im Anfangschor wirkten die Kruzianer matter als zuletzt und entfalteten nicht die gewohnte Strahlkraft. In den Chorälen gewannen sie an Intensität, konnten das aber nicht bis zum Abschlusschor durchhalten.

Julian Prégardien als Evangelist gestaltete differenziert, blieb aber in der „Frohe Hirten“-Arie der Exaktheit der Koloraturen einiges schuldig. Für Susanne Langner war es problematisch, dass Kreuzkantor Roderich Kreile das Orchester nur selten zurücknahm und zu eindringlichem Piano ermunterte. Susanna Martin übernahm die Sopranpartie und mit Klaus Mertens wurde ein langjährig erfahrener Basssolist gewonnen. Er gestaltete seinen Part vielfältig, konnte aber, gerade in der Tiefe, nicht rundum überzeugen. Glanzlichter des Abends waren einmal mehr die Musiker der Dresdner Philharmonie, die mit ihren obligaten Soli berührende Momente schufen. Sicher, der herzliche Applaus belegt es, sind trotz der genannten Abstriche die meisten Konzertbesucher angeregt und bewegt in die zweite Adventshälfte gegangen.

Jens Daniel Schubert

