Donnerwetter im Abenteuerland Mit ihrem Wohlfühl-Pop holt die schwäbische Band PUR ihr Dresdner Publikum ins Trockene und Warme. Zumindest gedanklich.

Sänger Hartmut Engler und PUR begeisterten beim Konzert in der Dresdner „Jungen Garde“ mehr als 3 000 Fans. © Andreas Weihs

Es war der letzte Auftritt ihrer „Achtung“-Tour und er wird wohl allen, die dabei waren, für immer in Erinnerung bleiben. Die deutsche Pop-Band PUR und vor allem Frontmann Hartmut Engler singen an diesem schnell kühler und immer feuchter werdenden Sonntagabend in der Dresdner „Jungen Garde“ gegen den Regen an – mit Gute-Laune-Pop zum Glücklichsein.

Das aufziehende Gewitter lässt die Musiker verspätet auf die Bühne gehen, die Fans warten geduldig, und auch die Vorfreude auf das Konzert ist deutlich in den Gesichtern zu lesen. Als dann endlich Hartmut Engler mit ausgebreiteten Armen auf die Bühne kommt und die ersten Töne von „Wer hält die Welt“ erklingen, steigt Jubel auf und die vom Regen nassen Gesichter leuchten. Die schwäbische Band, die nie durch Skandale aufgefallen ist, kann seit Jahren auf eine treue Fangemeinschaft zählen. Und auch jetzt, im Starkregen, nach grell zuckenden Blitzen und Donner, nach all dem Warten, lächeln ihre Anhänger befreit zur Bühne, schwingen im Rhythmus mit. Und als Hartmut Engler gemeinsam mit Keyboarder Cherry Gehring „Freunde“ anstimmt, wird lauthals mitgesungen und getanzt.

PUR werden angesichts ihrer Musik, die sich zwischen Pop und Schlager sammelt, oft belächelt. Diese Kombination bietet Angriffsfläche, doch irgendwie scheint die Band auch dank ihrer Fans immun gegen Schlechtigkeiten. PUR servieren ein Rundum-Wohlfühlprogramm ohne jede Altersschranke. Harmonische, melodiöse Musik umschmeichelt kleine Geschichten aus dem Leben, aber auch große Botschaften. Engler und Co. bemühen sich in ihren Liedtexten immer wieder, Plattheiten zu vermeiden und stattdessen Ernsthaftigkeit, Bodenständigkeit und einen gewissen Tiefgang zu vermitteln.

Und das funktioniert! Das heißt aber nicht, dass die Texte nicht auch einfach sind, manchmal sogar schnulzig wirken. Engler schämt sich nicht, auch das zu singen, Emotionen zu zeigen und vor Rührung mal eine Träne zu verdrücken. Das Paket macht die Band und ihren Vorsänger nahbar und authentisch.

Lieder wie „Wenn sie diesen Tango hört“, „Anni“ und „Brücken bauen“ sind nur einige Beispiele dafür, wie ernste Themen erfolgreich in einen Popsong verpackt werden können und dabei das Publikum andächtig zuhören und textsicher mitsingen lassen. Angesichts von Terroranschlägen und Amokläufen ruft Engler auf zu mehr Menschlichkeit und zum Brückenbauen zwischen den Kulturen. Eine Botschaft, die von den PUR-Fans verstanden wird. „Achtung und Respekt“ sind die Werte, denen PUR auch ihr gesamtes aktuelles Album widmete, von dem hier viele Lieder live zu hören sind. Doch der Abend ist auch eine Reise durch die vergangenen 25 Jahre, in denen die Schwaben sich zu einer der erfolgreichsten und beständigsten deutschen Bands emporspielten, die mit einem Akustikmedley und Liedern wie „Prinzessin“, „Brüder“, „Hör gut zu“ und „Indianer“ zelebriert wird und die Zuhörer in Erinnerungen schwelgen lässt. Der Himmel weint, aber der Spaß hat gewonnen. Und währenddessen tropft es immer noch aus den Wolken im „Abenteuerland“ …

zur Startseite