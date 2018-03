Donnern für Dresden Die britische Heavy Metal-Band Saxon fühlt sich in Sachsens Hauptstadt hörbar wohl.

Mit dem großen gelben Kopfhörer auf seinem Köpfchen und einem viel zu großen Fan-T-Shirt schlurft ein kleiner Junge schüchtern durch die Schar von Erwachsenen, die keine sein wollen. Und auch die Opas auf der Bühne, am Sonnabend im

Alten Schlachthof Dresden, sind offenbar Kind geblieben. „Acht Jahre, das ist ein

gutes Alter für Heavy Metal“, sagt Peter „Biff“ Byford und zieht sich die bunt benähte Jeansjacke eines Fans über.

Die langhaarig-graue Sängereminenz der britischen Band Saxon fühlt sich sichtlich wohl in seiner ursprünglichen Heimat. „Wir sind ja hier in Dresden, der Hauptstadt von Sachsen. Von hier kamen auch die Angelsachsen, eine feine Sorte Mensch“, sagt er nicht ohne Stolz und singt mit kraftvoller Stimme weiter. Kein Wunder: Das aktuelle Album „Thunderbolt“ schaffte es auf Platz fünf der deutschen Charts und kletterte damit weitaus höher als auf der heimischen Insel.

Vergleichbares liegt bald 40 Jahre zurück. Damals, als der traditionelle Heavy Metal aus England die Musikwelt erbeben ließ, waren Saxon ganz vorne mit dabei – bis sie allerdings nur wenig später im Halbschatten von Iron Maiden und Judas Priest nahezu verschwanden.

Kaum zu glauben, wenn man diese agil gealterten Angelsachsen heutzutage auf der Bühne sieht. Saxon – zumindest zwei Gründungsmitglieder – haben all die Jahre durchgehalten. Und so schöpft die Band viel aus ihrer Erfolgsperiode Anfang der 1980er-Jahre. Die eher gesetzte, aber gebannte Fanschar quittiert das zunächst mit freundlichem Kopfnicken, dann mit erhobenen Händen und Fingerzeig und später auch mit abrupten emotionalen Ausbrüchen. Die eine oder andere Keilerei gehört wohl genauso zum Heavy Metal wie kumpelhafte Gesten trinkfreudiger Männer, die erst herzlich grüßen, um im nächsten Moment sturzbetrunken zu Boden gehen. Man hilft sich aber wieder hoch.

Als Sänger Byford den kindlich-naiven Uralt-Hit „Princess Of The Night“ singt, kann auch der Überdurstige wieder lächeln. „Schließt die Türen, niemand verlässt den Saal“, beschwört der Saxon-Sänger Byford am Ende die Gemeinschaft. „Es geht doch bloß um die verdammte Musik!“

