Diese Zwillinge haben einen Plan Das Erste peppt den Klassiker „Das doppelte Lottchen“ für die Generation Smartphone auf.

Die einst getrennten Zwillinge Lotte und Luise (Delphine und Mia Lohmann, von oben) sind wieder vereint. Nun wollen sie auch ihre Eltern wieder zusammenbringen. © ARD

Generationen kleiner Mädchen haben Erich Kästners 1949 erschienenes Kinderbuch „Das doppelte Lottchen“ geliebt. Verfilmt wurde die herzerwärmende Geschichte um nach ihrer Geburt getrennte Zwillingsschwestern, die sich in einem Ferienheim zufällig wieder begegnen, in vertauschten Rollen heimreisen und am Ende listig ihre Eltern wieder zusammenführen, seit 1950 mehr als ein Dutzend Mal. Nicht nur in Deutschland – auch in Polen, Schweden oder den USA. In Japan gibt es sogar eine Musicalversion des Romans.

Den Film hatte der Autor bereits 1942 als Drehbuchentwurf unter dem Titel „Das große Geheimnis“ angelegt. Am Ostersonntag zeigt die ARD eine sehr eigene Fassung der Familiengeschichte. Ob die Komödie dem Zauber des literarischen Originals gerecht wird, wäre unter Kästner-Fans wohl zu diskutieren.

Doch vielleicht lässt sich das Publikum heute ja gerade so ansprechen: Bunt und munter erzählt Lancelot von Naso von zwei selbstbewussten Mädchen, die ihre Single-Eltern – Rockmusiker (Florian Stetter) und freie Journalistin (Alwara Höfels) – nach Jahren der Funkstille miteinander ins Gespräch bringen. Und dabei virtuos Smartphone und Internet nutzen.

In den 50ern teils als skandalös empfunden, wirkt das Thema Trennung von Eltern in Zeiten von Alleinerziehung und Patchwork-Familien ohnehin aktueller denn je. Darauf setzen auch die Fernsehmacher, wenngleich der Roman von Kindern nicht mehr ganz so viel gelesen wird wie einst. „Kästners Klassiker hat sich in das kulturelle Bewusstsein von uns allen eingeprägt. Das Thema, wie Eltern und wie Kinder mit einer Trennung umgehen, kann man darin wie durch ein Brennglas sehen“, sagte die zuständige SWR-Redakteurin Margret Schepers.

Eine große Veränderung erfährt der Schluss der Geschichte: Eine Heirat der Eltern Jan und Charlize bleibt im Film offen. Doch immerhin beschließen beide, in einer Stadt zu leben. Damit die Zwillinge sich und ihre Eltern regelmäßig sehen können und man gegebenenfalls als Familie ohne Trauschein glücklich werden könnte. (dpa)

„Das doppelte Lottchen“, 14.05 Uhr, ARD

