Die Zeitung ist noch lange nicht Vergangenheit Erstmals finden die Jugendmedientage in Dresden statt. Sie widmen sich auch Themen wie Medienfrust und Pegida.

zurück Bild 1 von 2 weiter Alles so schön bunt hier – die Jugendmedientage wollen Jugendliche vom Sofa in die Redaktionen holen. © Andreas Wolf/Fotolia Alles so schön bunt hier – die Jugendmedientage wollen Jugendliche vom Sofa in die Redaktionen holen.

Britta Kaufhold (29) ist seit zwei Jahren Geschäftsführerin der Jugendpresse Deutschland, dem Veranstalter der Jugendmedientage.

Welchen Informationen kann man trauen? Solchen, die ausgebildete Journalisten etwa einer Tageszeitung recherchiert haben? Oder lieber dem Web-Blogger, der Amateur ist, aber dafür endlos, meinungsstark und sehr persönlich schreiben kann? Eine Flut von Informationen findet in immer schnellerem Takt ihre Zuschauer und Leser über Zeitungen, Zeitschriften, den Rundfunk, das Internet. Die Welt der Medien ist unübersichtlich geworden. Die Jugendmedientage wollen das Unübersichtliche ordnen. Seit 15 Jahren wandern sie jährlich von Stadt zu Stadt. Ab heute finden sie zum ersten Mal in Dresden statt, dem Ort, an dem der Ruf „Lügenpresse“ am lautesten tönt. „Medien- oder Märchenland?“ fragen die Veranstalter ihr junges Publikum. Wir sprachen mit Mit-Organisatorin Britta Kaufhold darüber, wie frei, vielfältig und objektiv Medien heutzutage noch informieren können.

War die Rolle, die Dresden in den vergangenen zwei Jahren medial einnimmt, ausschlaggebend für die Entscheidung, die Jugendmedientage hier stattfinden zu lassen?

Im vergangenen Jahr waren wir in Bonn und davor in Frankfurt am Main und wollten deswegen geografisch wechseln. Die Entscheidung für Dresden hatte nicht unbedingt die gesellschaftlichen Hintergründe zum Anlass. Wir wollten das aber aufgreifen und thematisch einbinden.

Welchen Raum nehmen Dresden und Sachsen ein bei der Veranstaltung?

Die Sächsische Zeitung ist vertreten, der MDR, das Medienforum Mittweida. Entsprechend können wir dann auch tiefgründig über Dresdner Themen und auch über Pegida sprechen. Mit der Amadeu-Antonio-Stiftung wird es, zum Beispiel, ein Erzählcafé geben mit dem Titel „Pegida quo vadis?“ Da wird ein Blog ausgewertet, in dem die Amadeu-Antonio-Stiftung in den letzten Monaten über Pegida in verschiedenen deutschen Städten berichtet hat. Das soll jungen Menschen eine Handhabe geben, wie man über Themen wie Pegida oder Lügenpresse informieren kann. Außerdem gibt es ein Erzählcafé der Sächsischen Zeitung mit dem Titel „Hier spricht die Lügenpresse, Erfahrungsberichte von der Pegida-Front in Dresden“.

Vor allem in den Erzählcafés, den Gesprächsrunden, findet viel zu diesen Themen statt. Cannabis ist dann aber das Thema einer während der Medientage entstehenden Zeitung. Wieso das?

Das ist die Zeitung, die in Zusammenarbeit mit der AOK entsteht. Wir werden zwei Zeitungen veröffentlichen. Die „Politik Orange“ ist unser Lehrmedium. Dort geben wir jungen Menschen die Möglichkeit, in einer richtigen Redaktion zu arbeiten, sich im Schreiben zu probieren, Erfahrungen zu sammeln. In dieser Redaktion werden sämtliche Themen, die in den Erzählcafés, den Podiumsdiskussionen und den Workshops behandelt werden, aufgenommen und berichtet.

Seit 15 Jahren finden die Jugendmedientage statt. Inwiefern hat sich die Veranstaltung in dieser Zeit verändert?

Medial hat sich einiges getan in den vergangenen zehn Jahren, und wir versuchen einfach, Schritt zu halten. Unsere Zielgruppe ist relativ breit und seit Jahren gleichbleibend: junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die an Medien interessiert sind, aber auch an politischen und gesellschaftlichen Themen. Das sind Schüler und Schülerinnen, Abiturienten, Studierende und Volontäre.

Was erwartet Ihr Publikum?

Inzwischen sind es zwischen 400 und 500 Gäste, die jedes Jahr zu den Jugendmedientagen kommen. Viele sind da, weil sie sich einfach für Medien interessieren und sich gern mit anderen über gesellschaftliche Themen austauschen. Andere wollen sich über einen Einstieg in den Medienbereich oder den Journalismus informieren. Das sind die Meinungsmacher von morgen. Auf der anderen Seite sind einige bereits im Medienbereich aktiv – Blogger, Filmemacher, Moderatoren, Volontäre. Die sind am Netzwerk interessiert und wollen sich austauschen.

Die klassischen Medien, Print und Rundfunk, sind ein großer Bestandteil des Programms. Sind die aber noch interessant für Ihr Publikum?

Vor allem im Rahmen unserer Schülerzeitungsarbeit haben wir gemerkt, dass Printmedien noch sehr aktuell sind. Die Zeitung ist noch nicht Vergangenheit. Viele unserer Teilnehmer sind Volontäre im Printbereich oder möchten da tätig sein.

Wie hat sich der Anspruch der Jugendlichen an die Medien durch Soziale Medien verändert?

Soziale Medien sind auf jeden Fall eine wichtige Informationsquelle für junge Menschen – aber immer in Verbindung mit anderen, den klassischen Medien. Über zum Beispiel Twitter oder Facebook kommen Nutzer sehr schnell an Informationen, die sie sich selbst filtern. Insofern nehmen die schon einen großen Stellenwert ein. Interesse an richtigen Nachrichten haben Jugendliche aber nach wie vor.

Die Jugendmedientage sind auch gedacht als Einstiegshilfe in den Beruf des Journalisten. Was erwarten die heute von den Medien als Arbeitgeber ?

Die jungen Leute erwarten faire Arbeitsbedingungen. Sie wollen nicht nur ein Interesse zum Beruf machen, aber nebenher noch jobben müssen, um über die Runden zu kommen. Viele interessieren sich für den Online-Bereich und erwarten da natürlich auch eine gleichwertige Behandlung zu den klassischen Medien.

Sie haben viele Kommunikationsagenturen mit im Programm. Warum?

Sie sind als Ergänzung gedacht zum eigentlichen Journalistenberuf. Viele junge Leute, die über jugendliche Themen berichten, sind bereits in solchen Agenturen tätig. Einige sind aus Schülerzeitungen heraus entstanden. Das ist ein Werdegang als Beispiel, was man machen kann, wenn man nicht Journalist werden möchte.

Das Gespräch führte Christina Wittich

Die Jugendmedientage werden veranstaltet vom Verein Jugendpresse Deutschland und finden vom 27. bis zum 30. Oktober in Halle 1 der Messe Dresden statt.

zur Startseite