Die Zauberin der Semperoper Eine Forscherin bringt Neues von verfolgten Künstlern ans Licht, die einst die Musik Dresdens mitprägten. Doch es fehlt an Geld für den deutschen Druck.

Margit Bokor als Zauberin in der „Helena“ © Historisches Archiv der Staatstheater

Was für eine Erscheinung – kein Wunder, wenn der Komponist Richard Strauss die (kollegiale) Nähe von Margit Bokor suchte. Die Sopranistin brillierte in Mozart wie Verdi, war verführerische Venus und betende Elisabeth. Für Strauss wurde die Sängerin eine ideale Besetzung seiner Partien, etwa der Zauberin in der „Ägyptischen Helena“. So hielt der Komponist auch an ihrer Besetzung für seine Uraufführung der Oper „Arabella“ fest, obwohl es ab Mai 1933 nicht mehr erwünscht war, dass jüdische Künstler an Staatstheatern auftraten. So sang Margit Bokor in der „Arabella“-Premiere am 1. Juli 1933 Zdenka. Es wurde ein Riesenerfolg – doch Bokor erkannte die Zeichen der Zeit und ging zunächst nach Wien, um später in die USA zu emigrieren. Dort starb sie 1949.

Seit 1930 bis zu eben jenem Juli 1933 war die junge Frau in Dresden engagiert gewesen, hatte 40 Rollen interpretiert. Ihre Biografie hatte sie – wie üblich – etwas geschönt. Sie macht sich um fünf Jahre jünger. Noch heute steht überall einschließlich Wikipedia, dass sie 1905 geboren sei. Dabei hat die Dresdnerin Agata Schindler längst das richtige Geburtsjahr belegen können – bei Recherchen über in Dresden verfolgte und verfemte Künstler.

Seit 1995 widmet sich die Musikwissenschaftlerin diesem Thema. Die Spurensuche war mühevoll, einzige Quellen waren oft nur erhalten gebliebene Zeitungen und Lexika aus den 30er-Jahren. So stieß sie auf Namen, die ihr die Suche in Archiven etwa in den USA und Israel oder die Korrespondenz mit Überlebenden des Holocaust ermöglichten. Ab 1999 hatte sie in der Sächsischen Zeitung über dieses bis dahin ausgeblendete Kapitel Dresdner Musikgeschichte berichtet. Ihr Wissen mündete in der Publikation „Dresdner Liste“.

Und Agata Schindler forscht weiter, fand Neues etwa über Arthur Chitz heraus. Der hatte Anfang des 20. Jahrhunderts als Komponist, Pianist und Kapellmeister in Semperoper, Staatsschauspiel und Konzerträumen gewirkt. Ob als Begleiter des Kreuzchores oder von Sängern wie Richard Tauber und vor allem Liesel von Schuch, ob als Korrepetitor an der Hofoper oder als Musikalischer Chef und Komponist am Schauspiel – Chitz war so aktiv, dass ihm 15 Mal das „Sächsische Ehrenkreuz“ verliehen wurde. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde er aus allen Ämtern gedrängt, später deportiert. Er starb 1944 in einem Konzentrationslager bei Riga. „Wenn man sich mit so etwas beschäftigt, vergisst man tagelang zu lachen“, sagt Schindler über ihre Arbeit.

Neben Chitz und Bokor hat sie viel Neues über fünf weitere, vor allem aus der ehemaligen Tschechoslowakei stammende Künstler im Buch „Eine winzige Träne“ zusammengetragen. Erschienen sind die Biografien, die reich mit Dokumenten, Fotografien und Musikpartituren illustriert sind, deshalb im Music Center Bratislava – auf Slowakisch. Eine englische Übersetzung sponserten die Chitz-Erben. Eine deutsche fehlt bislang. Agata Schindlers Fazit: „Es wäre schön, wenn man auch wüsste, dass Dresden ein großes kulturelles und menschliches Vermögen verlor, viel an Impulsen, die dem Musikleben ein spannendes Profil zwischen Tradition und Experiment gegeben haben müssen.“

