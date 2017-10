Die Wolke des Vergessens wird weggeschoben Die Kunst des 70-jährigen Freitalers Wolfgang Petrovsky ist so vielschichtig wie eh und je: Politisch, poetisch, provokant.

Zu Volker Brauns Gedicht „Die Blitze zaudern“ schuf Wolfgang Petrovsky 2000/2017 die Collage „Das kleine und das große Walddrama“. © Repro: SZ

Manche Dinge brauchen Zeit für Veränderung. Wolfgang Petrovsky sagt: „Oft denke ich: Haste toll gemacht! Doch zwei Jahre später nehme ich die Arbeit her und bin erschüttert. Mit dem Wissen und dem Abstand, den man inzwischen hat, muss ich noch mal ran“. Die Collage „Das kleine und das große Walddrama“ nahm ihren Anfang im Jahr 2000 in Wiepersdorf. Der Künstler hatte dort mit seinem Musikerfreund Hartmut Dorschner ein Stipendium. „In den verlassenen russischen Objekten fand ich zerrissene Vögel, sammelte Federn und alte russische Zeitungsreste. Ein Gleichnis. Hier der Tod der Vögel, parallel dazu Relikte eines untergegangenen Weltreichs. So entstand der Titel der Arbeit.“ Ein W unten links verweist auf den Fundort der Federn. Das Gedicht „Die Blitze zaudern“ von Volker Braun, in dem die Wolken des Vergessens hinter der Menschheit herziehen, hatte sich die Collage schon längst einverleibt. Nun hängen Dichtung und Kunstwerk Seite an Seite im Freitaler Einnehmerhaus. Die Augen wandern neugierig in der Collage herum, bleiben an Buchstaben hängen, fixieren einen fransigen Rest von Schwarzrotgold und echte Federn, zu einem Kreuz gelegt.

Es ist eine feine Retrospektive geworden, die der Freitaler Kunstverein Wolfgang Petrovsky nachträglich zum 70. Geburtstag eingerichtet hat. Petrovsky mag es nicht, sich feiern zu lassen, „aber man muss ja was machen zu so einem Datum“. Dass Menschen dabei sind, die ihm wichtig sind im Leben, macht es ihm einfacher. Er holte Eckpfeiler seines Schaffens unter dem Tisch in seinem kleinen Atelier hervor und präsentiert auch die neuesten Collagen wie eine „Landschaft für Ungaretti“, den Dichter. Oder wie das wunderbare Blatt „Für A. K. 1953 – 2001“, ebenfalls eine Landschaft, über der Küchlers hängender Mond leuchtet. A. K., der früh verstorbene Maler und Grafiker Andreas Küchler, ist immer dabei. Petrovsky wird nicht müde, an seinen Künstlerfreund zu erinnern. Den Wolken des Vergessens lässt er keine Chance, auch hier nicht. Es gibt das „Herzgehäuse“, eine ganze Serie von Blättern, die A. K. gewidmet sind. Außerdem organisierte Wolfgang Petrovsky schon mehrere Ausstellungen aus Küchlers Nachlass.

Ein anderer Künstlerfreund ist Frank Voigt, mit dem er zusammen einst auch das auf dem Rücken liegende Schlachtschaf für das Projekt „Deformation“ entwickelte. Freunde gibt es freilich auch im Freitaler Kunstverein und in Bitterfeld, wo Petrovsky 1979 einen Mal- und Zeichenzirkel im Chemiekombinat übernahm und 1989 einen Kunstverein gründete. Noch heute fährt er jede zweite Woche für einen Tag nach Bitterfeld, um mit seinen Freunden dort künstlerisch zu arbeiten. Bei der Vernissage in Freital freuten sie sich, als sie Petrovskys „Hommage á Bitterfeld“ entdeckten, eine Collage von 1992.

Die Zeit ging nicht drüber hinweg. Das ist das Großartige an den atmosphärisch komponierten, sorgsam durchdachten Arbeiten, die ihre Botschaft mal klar, mal versteckt formulieren. Sie verhandeln deutsche Geschichte anhand von Zeitungsschnipseln und Alltagsfunden wie einem Dresdner Haushaltsbuch der Jahre 1933 bis 1945 in „Eintopfsonntag“. Für den, der sehen kann und mitdenken will, legen sie Hintergründe offen.

Was Wolfgang Petrovsky in den 1980er- und 1990er-Jahren umtrieb, kommt dem Ausstellungsbesucher mit Wucht entgegen, so aktuell ist es. Feinsinnig sind seine Bezüge auf die Literatur. Gern lässt er sich von Heiner Müller, Richard Pietraß, Volker Braun, Wolfgang Hilbig oder von Giuseppe Ungaretti inspirieren. Dem geschliffenen Wort fügt er weitere Ebenen hinzu, Schicht für Schicht, und zeigt so auch seine Verehrung. „Das alles hier hat mit mir zu tun“, sagt er. Es ist immer wieder ein Fest zu sehen, wie spielerisch leicht er die großen Themen anpackt und wie gekonnt er in seinen Collagen Zeitschichten freilegt.

Ausstellung Wolfgang Petrovsky bis 11. November im Einnehmerhaus Freital, Dresdner Str. 2. Geöffnet Di – Fr 16 – 18 Uhr, Sa/So 10 – 17 Uhr, feiertags geschlossen

