Die Wörter waren im Mund so schön „Literatur jetzt!“ und Schriftgut-Messe: Prominente Autoren kommen nach Dresden.

Kennt Schönheit und Schrecken der Sprache: Nobelpreisträgerin Herta Müller. © dpa

Sinnlich, frech und überrumpelnd schön. So beschreibt Herta Müller die rumänische Sprache. Diese Sprache gehörte für sie zum Alltag der Stadt, zu Ämtern, Passanten und Läden, auch zur dörflichen Volksmusik, die wenig mit der sozialistischen Folklore gemeinsam hatte. Rumänisch war Landessprache. Deutsch war die Muttersprache und zugleich die Sprache, in der Herta Müller schreibt und 2009 den Nobelpreis für Literatur erhielt.

Die 63-jährige Schriftstellerin lebt in Berlin. Sie dosiert ihre öffentlichen Auftritte sparsam. Am Sonntag ist sie zu Gast in Dresden und eröffnet das Fest „Literatur jetzt!“ im Hygienemuseum. Sie liest Prosatexte und Gedichte und diskutiert mit ihrem langjährigen Freund Ernest Wichner über den „Worthunger“ zwischen Reden und Schweigen. Beide Autoren sind im rumänischen Banat mit der schwäbischen Mundart aufgewachsen. Beide studierten an der Universität des Westens in Timisoara. Sie gehörten zur oppositionellen Aktionsgruppe Banat und übersiedelten in die Bundesrepublik, bevor ihr Land zusammenbrach. Herta Müller hat ein besonderes Gespür für die Stärke und die Schwäche der Wörter, die oft das einzige Gegengift waren gegen die Lebensangst. „Die Wörter waren im Mund so schön“, sagt die Autorin in der Erinnerung an das Rumänische, das sie zwar kaum noch spricht, das aber immer mitschreibt.

Das Literaturfest, das Herta Müller eröffnet, steht vom 6. bis 13. November unter dem Motto „Wir müssen reden!“ und begleitet die aktuelle Ausstellung zum Thema Sprache. Die 18 Veranstaltungen setzen sich mit unterschiedlichen Aspekten der Sprache auseinander. Warum gehen sprachliche Standards in der aktuellen politischen Debatte verloren? Was bedeutet es für Flüchtlinge, wenn sie mit der Heimat ihre Identität und die Geborgenheit in der eigenen Sprache verlieren? Wie entstehen neue Wörter für neue Erfahrungen? Auch die Kraft und Schönheit der Poesie soll bei dem Literaturfest eine große Rolle spielen. Veranstalter sind das Hygienemuseum und der Verein Livelyrix.

Lesungen im Halbstundentakt

Zum Programm gehören Lesungen, Poetry Slams und Vorträge. Der Journalist Jürgen Kaube diskutiert am 9. November mit dem Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß über die Frage: „Wie viel Streit braucht die Demokratie?“ Am 11. November spricht Peter Wawerzinek über seine Erlebnisse als Dresdner Stadtschreiber. Der neue Büchner-Preisträger Marcel Beyer erörtert am 11. und 12. November mit dem Komponisten Manos Tsangaris das Verhältnis von Literatur und Musik. Die Autoren Bov Bjerg, Annika Reich und Hanns-Josef Ortheil beschließen am 13. November das Fest „Literatur jetzt!“, das von der SZ mit unterstützt wird.

Die intensive Buchwoche begann mit der Vergabe des Dresdner Lyrikpreises, und so geht es hurtig weiter für alle, die von Literatur nicht genug bekommen können. Am Mittwoch wird die Dresdner Schriftstellerin Franziska Gerstenberg mit dem Sächsischen Literaturpreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5 500 Euro dotiert und wird zum sechsten Mal verliehen. Am Sonnabend bewerben sich drei Dichter um ein dreimonatiges Lyrikstipendium im Buchhaus Loschwitz. Wer den meisten Beifall bekommt, gewinnt.

Eher leise Töne gibt es am Freitag in der Stephanuskirche in Dresden-Zschachwitz. Dort wird die Dichterin Selma Merbaum vorgestellt, die aus Czernowitz in der Bukowina stammte und 1942 in einem Zwangsarbeitslager in der Ukraine starb. Die 58 Gedichte, die sie handschriftlich hinterließ, gehören heute zur Weltliteratur.

Mit einem Vorspiel für Schüler beginnt an diesem Freitag die Messe „Schriftgut“. Neben Lesungen im Halbstundentakt gibt es zum Beispiel einen Buchbinde-Workshop. Am Wochenende stellen dann über achtzig Mitwirkende im Dresdner Messegelände ihre Erzeugnisse vor. Mit dabei sind Verleger, Buchhändler und Autoren, Bibliothekare, Buchbinder, Drucker, Setzer und Illustratoren. Ein Jahrmarkt des Wissens lädt zum Experimentieren ein. Wer schon immer wissen wollte, woher die Buchstaben und Zahlen kommen, erhält dort Antwort. Professoren und Studenten der Hochschule für bildende Künste gestalten die Räume und nehmen den 400. Todestag von William Shakespeare zum Anlass für ihre Arbeiten. Da werden sich Komik und Tragik großzügig mischen.

Den Vorlesemarathon auf der Messe „Schriftgut“ gestaltet der Schriftsteller und SZ-Autor Jens-Uwe Sommerschuh mit. Er stellt seinen neuen Band „Das Erste Buch Vivaldi“ vor, das „Verkaterte Kolumnen aus dem Elbtal bei Dresden“ enthält. Es ist eine Auswahl aus frühen Kolumnen, die in der Sächsischen Zeitung erschienen. Dort wird der Autor auch Aufklärung geben, wie der Kater Vivaldi zu seinem Namen kam.

Neben satirischen Texten gibt es Kindergeschichten, Lyrik und Kurzprosa. Der Leipziger Fantasy-Autor Christian von Aster ist ebenso zu Gast wie der Krimiautor Frank Goldammer, der seinen jüngsten Band signiert. Sieben Schriftsteller stimmen bei der Dresdner Krimi-Nacht in der Villa Augustin am Freitagabend auf weitere Lesevergnügungen ein.

