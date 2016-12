Die Welt ist nicht genug Kunst oder Wissenschaft? Diana Wehmeier will sich nicht entscheiden und zeigt ihre preisgekrönte Arbeit in Dresden.

Kunst trifft Technik: Diana Wehmeier vor ihrem Werk „Europa. Icy Moon Mission 2028“, das jetzt in Dresden zu sehen ist. © Ronald Bonß

Bei Diana Wehmeier steht Europa gerade ganz hoch im Kurs. Die Dresdnerin hat sich aber nicht den Kontinent vorgeknöpft, sondern den gleichnamigen Mond des Planeten Jupiter. Der Himmelskörper ist das Objekt ihrer künstlerischen Forschung. Wehmeier setzte eine Petrischale mit türkiser Flüssigkeit und Steine in Glaskästen, wie man das so macht für eine Ausstellung. Auf Bildern an der Wand zeigt sie den Weltraum und Massen von Eis, die Europas Oberfläche bedecken. Per Video fliegt der Besucher über Planeten und entdeckt pulsierende Quallen. Unter Europas Eisschicht, so sagen Forscher, könnte es Leben geben.

Fiktive Mondproben

Genauer wird das die Menschheit erst in Jahrzehnten wissen, wenn sie Europa näher erkundet. Einen Eindruck davon gibt Diana Wehmeier schon jetzt in den Technischen Sammlungen Dresden. Ihre Rauminstallation mit fiktiven Mondproben, Collagen, Film und Begleitheft sei zu achtzig Prozent Wissenschaft, der Rest Dichtung, sagt die Künstlerin. Die Mischung stimmt. Das Dresdner Zentrum für Wissenschaft und Kunst hat die Vision von der „Icy Moon Mission 2028“ jüngst mit einem Preis ausgezeichnet. Die 2 000 Euro kann Wehmeier sicher gut gebrauchen. Obwohl die gebürtige Hallenserin ihren Dreißigsten hinter sich hat, studiert sie noch. Genauer: Sie studiert wieder.

Es hat ihr eben nicht gereicht, das Diplom, das sie voriges Jahr an der Dresdner Kunsthochschule erwarb. Wenn Malereiprofessor Ralf Kerbach dem Nachwuchs einbläuen wollte: Setzt euch mit der heutigen Zeit auseinander, dann musste er bei Diana Wehmeier nicht lange betteln.

Die Künstlerin ist fasziniert davon, wie Jules Verne und andere Science-Fiction-Vordenker in die Zukunft blickten – und wie manche Ideen später Wirklichkeit wurden. Von einer Reise zum Mond fantasierte Verne schon in den 1860er-Jahren. Auch Diana Wehmeier interessiert sich besonders für den Weltraum, den sie genauer verstehen will. Darum besucht sie nun Vorlesungen über Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden. „Mir erscheint das einfach relevant“, sagt sie und beschreibt sich als Mensch, der ständig Neues erfahren, erforschen, gestalten will. Darin ähnelten sich Forscher und Künstler: Sie betreten Neuland. Und hoffen, dass andere Menschen ihnen folgen.

Viele Wissenschafts-Zeitschriften würden da nicht weiterhelfen, findet Wehmeier. Die seien schlichtweg zu dröge. Deshalb hat sie zum Diplom ein eigenes Magazin gegründet. Es heißt Plasma und berichtet in opulenten Bildern, auf Deutsch und Englisch über visionäre Kunst und Hightech-Wissenschaft, über Mode und Architektur. Ein eigensinniger Hybrid. Jedes Jahr soll eine Ausgabe erscheinen, die dritte im April mit stattlichen 2 500 Exemplaren. Wehmeier will darin über ihre Reise nach Kalifornien schreiben. Dort hat sie ein Nasa-Labor für Weltraum-Antriebstechnik besucht und ein großes Mitmachmuseum für Naturwissenschaften, von dem sie durchweg begeistert erzählt.

Erstaunliche Grenzgänger

Deutlich nüchterner schätzt sie das Anregungspotenzial in Dresden ein. Sie weiß selbst nicht, ob sie noch in der Stadt wäre, hätte die nicht eine so üppige Forschungslandschaft. Als Künstlerin könne man hier zwar „in Ruhe arbeiten“, sagt Wehmeier. Was ihr fehlt, sind Galerien für neue Experimente, für Mischformen aus Kunst und Wissenschaft, die sie selbst so sehr schätzt.

Wie viele erstaunliche Grenzgänger es außer ihr gibt, das zeigt nun die Gruppenausstellung in den Technischen Sammlungen. Rund um die Preisträger-Installation von Diana Wehmeier entdeckt man zum Beispiel ein Textgespinst aus Carbonfasern, rätselhaft-realistische Malerei und sogar ein Parfüm, das den Duft der Wissenschaft verströmt.

Ausstellung „Die beste der möglichen Welten“, bis 1. Januar in den Technischen Sammlungen Dresden, Di – Fr 9 bis 17 Uhr, Sa/So 10 bis 18 Uhr

