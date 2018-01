Die verkorkste Revolution Woher kommt der Blues des Ostens? Ein wiederentdeckter Aufsatz von Hannah Arendt gibt Antworten – und das, obwohl er schon 50 Jahre alt ist.

Dresden 1989: Revolution mit Helmut Kohl, kann das gut gehen? © imago / Ulrich Häßler

Die Wörter haben bis heute nichts von ihrer Wucht verloren: „Revolution“ und „Freiheit“. Das klingt nach Abenteuer, Wagemut, Neuanfang. Auch im Schicksalsherbst 1989 war der Begriff Freiheit häufig zu lesen auf Plakaten und Transparenten. Wir reißen die Grenze ein. Wir greifen nach dem Glück. Jetzt wird alles anders und alles besser! So war das damals. Was ist bloß aus dieser Sehnsucht geworden?

Ein kurzer Aufsatz von Hannah Arendt könnte eine Antwort geben. Dabei ist der schon 50 Jahre alt, aber jetzt erstmals auf Deutsch erschienen, als kleines Büchlein. Die deutsch-amerikanische Soziologin hat sich zeitlebens mit den Ursprüngen totalitärer Herrschaft beschäftigt – und mit deren Gegenteil: mit Revolution, Freiheit und Demokratie. In ihrem Vortrag „Die Freiheit, frei zu sein“ erklärt sie kurz und knapp, „was Freiheit und Revolution wirklich bedeuten“, wie es der Klappentext auf dem Taschenbuch anpreist.

Was also bedeuten sie wirklich? Zunächst weist Hannah Arendt darauf hin, dass der Begriff Revolution ursprünglich etwas ganz anderes bezeichnete, nämlich Restauration, also die Wiederherstellung einer alten Ordnung. Noch bis ins 18. Jahrhundert hinein seien die politischen Umbrüche in England, Amerika und Frankreich von dieser Vorstellung geprägt gewesen. „Wir übersehen gerne“, so Arendt, „dass die Mentalität dieser ersten Revolutionäre von einer fast instinktiven Abscheu vor dem völlig Neuen geprägt war.“

Erst durch die Erfahrung, dass Befreiung und Revolution zusammenfielen und so ein neues Zeitalter anbrach, habe sich die moderne Auffassung von Revolution durchgesetzt. Arendt verwendet hierfür die Metapher der Geburt: Das heißt „die Ankunft einer neuen Generation, das große rettende Ereignis oder ,Wunder‘, das die Menschheit ein ums andere Mal erlösen wird“. So erklärt sie sich, dass der Begriff Revolution heute an etwas Magisches, Elementares denken lässt: „Die Fähigkeit, etwas Neues anzufangen, hat offenkundig etwas damit zu tun, dass jeder von uns durch die Geburt als Neuankömmling in die Welt trat.“ Daraus leitet sie ihren Schluss ab, was heute eigentlich als der Sinn von Revolution empfunden wird, und zwar „die Verwirklichung eines der größten und grundlegendsten menschlichen Potenziale, nämlich die unvergleichliche Erfahrung, frei zu sein für einen Neuanfang“.

Das Ideal einer so errungenen Freiheit sei deshalb nicht nur die Abwesenheit von Tyrannei und Mauern. Arendt betont einen positiven, aktiven Freiheitsbegriff: Beteiligung an Regierungsgeschäften, Zugang zur Öffentlichkeit, Möglichkeit zur Mitgestaltung. „Diese öffentliche Freiheit ist eine handfeste lebensweltliche Realität, geschaffen von Menschen, um in der Öffentlichkeit gemeinsam Freude zu haben – um von anderen gesehen, gehört, erkannt und erinnert zu werden.“

Was hat das alles mit den Ostdeutschen zu tun? Im Nachwort der deutschen Ausgabe nimmt der Münchner Philosophiedozent Thomas Meyer Bezug auf Arendts Betonung von Geburt und Neuanfang. Dieses Empfinden sei nach der Wiedervereinigung gedämpft gewesen, denn das Neue „wurde in den bereits vorhandenen Rahmen gepresst, der sich ökonomischen Kategorien zu unterwerfen hatte“. Der Vorrang des Ökonomischen habe bald „jedweden möglichen ,Stolz‘ des ,Neuanfangs‘ in die zerbrechliche Nüchternheit von Zahlen und Zwecken überführt“. Hinzu sei die Vorstellung gekommen, „dass es ,nur‘ der Osten war, der etwas zu lernen hatte, nicht aber der sich gleich gebliebene Westen“. Dadurch sei die von Arendt beschriebene positive, aktive Erfahrung von Freiheit von vornherein gebremst gewesen. Anders gesagt: Wie soll das auch gehen, eine Revolution unter Helmut Kohl?

Man kann nun Meyers Deutung von Arendts Essay weiterspinnen und fragen: Wie war es denn in Westdeutschland? Dort gab es gar keine Revolution, man bekam die Freiheit geschenkt. Und genau das könnte dazu beigetragen haben, dass die westliche Demokratie hier bis heute eine höhere Akzeptanz hat. Zwar ist sie nicht selbst erkämpft, sodass es auch kaum einen Grund gibt, stolz darauf zu sein. Zugleich gab es aber auch kaum einen Anlass zur Enttäuschung. Freiheit und Demokratie wurden nach dem Krieg dankbar angenommen, quasi schuldbewusst eingeübt und schließlich zur Gewohnheit. So gesehen ist die überhebliche Art, mit der manche Westdeutsche heute über die angebliche „Demokratieunfähigkeit“ von Ostdeutschen reden, wohl auch ein wenig blind für die historischen Wurzeln.

Was Arendt über aktive Freiheit sagt, deckt sich mit einer Einsicht vieler Soziologen und Politikwissenschaftler, die heute auf Ostdeutschland schauen: Alle vier Jahre wählen gehen macht nicht glücklich. Es muss irgendwie gelingen, politische Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement stärker zu fördern. Das Werk Hannah Arendts bietet dafür noch jede Menge Handreichungen.

Hannah Arendt: Die Freiheit, frei zu sein. dtv, 63 S., 8 € / Zu einem Gesprächsabend über Hannah Arendt und ihr Werk lädt das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden am 27. März um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

