TV-Tipp am Sonntag Die vergiftete Konfitüre Im Krimi- und Liebesdrama „Das blaue Zimmer“ will die Frau mehr als der Mann.

Während Julien (Mathieu Amalric) in der Affäre mit Esther (Stéphanie Cléau) nur Abwechslung von seinem routinierten Alltag sucht, hat sich Esther unsterblich in den Familienvater verliebt. © © alfama films

Sie liegen nackt im Bett, erschöpft und zufrieden. Esther, eine dunkelhaarige Frau, und Julien, ein stoppelbärtiger Mann. Beide sind verheiratet, aber nicht miteinander. Seit elf Monaten treffen sie sich heimlich im blauen Zimmer einer französischen Pension. Für ihn ist die Affäre ein leidenschaftliches Abenteuer. Sie hofft auf die Erfüllung einer großen Liebe.

Der raffiniert erzählte Psychokrimi „Das blaue Zimmer“ entstand nach dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautor Georges Simenon. Regisseur Mathieu Amalric spielt selbst den etablierten Geschäftsmann Julien, unerhört intensiv und beklemmend. Die Begegnung mit der schönen Apothekerin Esther wirft ihn völlig aus der Bahn. Er kennt sie aus Schulzeiten, hielt sie aber für unerreichbar. Umso überraschter lässt er sich auf das von ihr angefeuerte Verhältnis ein. Dem Untersuchungsrichter wird er später sagen, dass der Sex mit Esther für ihn eine Offenbarung war.

Juliens Ehe mit seiner blonden Frau Delphine ist längst eintönig geworden, zur Routine erstarrt. Nach außen aber wird die Fassade einer glücklichen Familie mit Töchterchen Suzanne gewahrt. Doch Esther, mit Hingabe gespielt von Stéphanie Cléau, will mehr. Sie möchte ihren kranken Gatten loswerden, als Apothekerin hat sie da ihre Möglichkeiten. Zum Beispiel eine vergiftete, wohlschmeckende Konfitüre. Immer intensiver bezieht sie Julien in das Mordspiel ein. Wann endlich wird er die langweilige Ehe beenden? Sie beißt ihm die Lippen blutig, bringt ihn in Erklärungsnöte. Sie schreibt eindeutige Briefe, steckt ihm eine Liebeserklärung ans Autofenster. Als auch Juliens Frau tot aufgefunden wird, landet das Liebespaar vor Gericht. Mit ungläubigem Gesicht beteuert er seine Unschuld. Und auch Esther hat von allem nichts gewusst.

Der an Meisterregisseur Claude Chabrol geschulte Film ist mit Vor- und Rückblenden geschickt gebaut. Er lässt Fragen offen, wechselt ausgeklügelt von Kriminalfilm zu Liebesdrama. Langeweile kommt nicht auf.

„Das blaue Zimmer“, 20.15 Uhr, Arte

