Die Tücken der Bio-Sprossen Das Erste zeigt jetzt die dritte Folge von „Hotel Heidelberg“ und setzt dabei auf eine neue Hauptdarstellerin.

Hotelbesitzerin Hermine (Hannelore Hoger, l.) hat für ihre Tochter Annette (Annette Frier) eine Überraschung in petto. Foto: ARD/Bernd Spauke © ard degeto/bernd spauke

Ein Hotel in Heidelberg hat Anfang des Jahres seine Pforten im ARD-Programm geöffnet. Und weil das Interesse offenbar groß ist, gibt es am Freitag Nachschub. Die Geschäftsführerin des Hotels, Annette Kramer (Annette Frier), weiß nicht mehr, wo ihr der Kopf steht: Um Kosten zu sparen, übernimmt sie kurzzeitig die Restaurantküche. Annettes Ehemann Ingolf (Christoph Maria Herbst) sieht sie kaum noch und ist darüber ziemlich genervt. Ihre Mutter, die Hotelbesitzerin Hermine (Hannelore Hoger), ist derweil frisch verliebt in einen übellaunigen Hotelgast, den Theatermimen Richard Karrenberg. Dann kommt eine neue Köchin, und prompt erkranken mehrere Gäste an einer rätselhaften Infektion. Schuld sind angeblich die Sprossen des Bockshornklees, der vom Biohof von Annettes Schwester Flo stammt. Er wird, ebenso wie das Restaurant, von einer ziemlich giftigen Beamtin des Gesundheitsamtes kurzerhand geschlossen.

Das Hotel bleibt geöffnet, auch die Stammgäste bleiben. Karrenberg benutzt die Bibliothek zum Lernen seiner Rollen, was einige Gäste nicht so lustig finden. Dennoch plätschert die Geschichte etwas zu sanft dahin. Offenbar ist Autor Martin Rauhaus, der auch die Drehbücher der ersten beiden Folgen schrieb, ein wenig die Puste ausgegangen, oder es liegt an der neuen Regisseurin Sabine Boss, die den Part von Michael Rowitz übernommen hat. Das Hotel liegt immer noch direkt am Neckar, mit Blick zum Schloss – die reinste Postkartenidylle, und auf dem Fluss fährt eindrucksvoll der eine oder andere Ausflugsdampfer vorbei.

Doch warum läuft der Film nicht so rund wie seine Vorgänger? Womöglich, weil eine Hauptdarstellerin ausgetauscht wurde. Ulrike C. Tscharre hatte bislang die Annette gespielt. Nun übernimmt hier Annette Frier, die mit der Rolle etwas fremdelt. Der gut gelaunten Hannelore Hoger schaut man dagegen mit Vergnügen zu. Vielleicht gibt es ja weitere Folgen und das neue Team kommt noch in die Gänge. (dpa)

„Hotel Heidelberg: Tag für Tag“, 20.15 Uhr, ARD

