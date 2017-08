Die Tragödie der Banalität Michel Houellebecq zitiert Schopenhauer und meint, dass antriebslose Loser das Zeug zum Weltverständnis haben.

Michel Houellebecq sagt: „Aber ich bin mir fast sicher, dass ich bessere Romane hervorbringen würde, wäre das geistige Klima um mich herum nur ein wenig fruchtbarer.“ Sein neues Büchlein setzt sich mit Schopenhauer auseinander. © Imago

Der Franzose Michel Houellebecq gilt als Skandalautor, als Provokateur, Egozentriker, Sexist, Querdenker und taugt als solcher gut für die Projektionen diverser Feindbilder. Filmemacher, Schauspieler und Musiker ist er auch. Er ist eine Ikone der westlichen Kultur und als gnadenloser Zivilisationskritiker einer der besten Schriftsteller unserer Gegenwart. Jedes seiner Bücher sorgt wie seine Auftritte zuverlässig für polarisierenden Gesprächsstoff. Das sollte man mittlerweile als unbedingtes Qualitätsmerkmal seiner Arbeit ansehen, denn es ist längst nicht mehr selbstverständlich, dass Autoren als streitbare öffentliche Personen wahrgenommen werden. Und Houellebecqs Hervorbringungen lohnen allemal den produktiven Streit.

Insofern könnte es durchaus überraschen, wenn er nun ein schmales Buch einzig und allein der Verehrung eines anderen widmet. 26 war er, als er in einer Pariser Stadtbibliothek Arthur Schopenhauers „Aphorismen zur Lebensweisheit“ in die Hände bekam. „Und dann brach innerhalb weniger Minuten alles zusammen.“ Zu der Zeit glaubte er, vor derlei Leseüberraschungen gefeit zu sein, weil er alles schon zu kennen meinte: Baudelaire, Dostojewski, Thomas Mann, Verlaine, die Romantiker, Science-Fiction, Pascal und die Bibel. Doch dann öffnete sich eine neue Welt. Einige Tage lang machte er sich in einer der Welthauptstädte der Kultur auf die Suche nach „Die Welt als Wille und Vorstellung“, bis er es antiquarisch erstehen konnte. Er erinnert sich an diesen unglaublichen Vorgang: „Das wichtigste Buch der Welt wurde nicht einmal nachgedruckt.“

Unverdorbene Beobachtung

Wie nirgends sonst fand er einen Philosophen, der die gewöhnliche Betrachtungsart der Dinge fahren lassen konnte und so Denkbewegungen hervorbrachte, die der künstlerischen Aneignung der Welt entsprachen. Als Einziger seiner Zeit vermochte er es, ins Reich der Künstler vorzudringen. So wandte er sich vom eigentlichen Geist der Philosophie ab und versetzte sich in die Lage, von dem sprechen zu können, über das man eigentlich nicht sprechen kann: Liebe, Tod, Leid und Mitleid. Zu solchem Ende wählte er eine ästhetische Betrachtungsweise, die eine kontemplative ist. Der Ausgangspunkt dazu besteht laut Houellebecq in einer „angeborenen – und damit nicht lehrbaren – Veranlagung zur passiven und gleichsam gefühllosen Betrachtung der Welt“.

Sehr verwandt fühlt sich hier der Gegenwartsvisionär seinem Ahnen. Antriebslose Loser haben demnach das Zeug zum Weltverständnis und nicht netzwerkende Aktivisten, die sich ökonomischen Zwängen und denen des Betriebs beugen und dabei Originalität und Individualität preisgeben, indem sie sich aufgezwungenen Regeln fügen. Es geht stattdessen darum, sich die Gabe einer reinen, unverdorbenen Beobachtung zu erhalten.

Mit seiner von Begierde und Reflexion losgelösten Betrachtung der Dinge der Welt in ihrer Gesamtheit als Ziel einer eigenständigen Ästhetik hatte sich Schopenhauer gleichermaßen von Klassik wie Romantik entfernt und eine Art neuen Buddhismus für Europa entwickelt. Dabei unterliegt die menschliche Existenz der Schwerkraft und hat keinen transzendentalen Wert. Es geht um den Willen zum Leben im Jetzt, das sich objektiviert in seiner Brutalität. Darin besteht die Banalität der Tragödie. Ganz nah fühlt sich Houellebecq solchem Beschauen dessen, was da ist, mit einem Selbstbewusstsein, das sich selbst vertraut und darauf, was es hat und was es ist. So nah, dass er sein Buch zu mehr als der Hälfte aus Schopenhauer-Zitaten bestehen lässt und aus Bewunderung hinter den Bewunderten zurücktritt. Seine knappen Kommentare dienen vor allem dazu, das Zitierte in unsere Gegenwart zu zoomen, zum Beispiel ins Dickicht der Städte, das Schopenhauer in dieser Ausdehnung in eine riesige Anonymität nicht kannte.

Houellebecq postuliert: „Auf der Theaterbühne ist die Welt als Vorstellung auf die einfachste Formal gebracht.“ Glückseligkeit widerspricht dem Wesen der Menschheit, Leben ist Leiden, dessen Auslöschung erst mit dem Tod erfolgt. Unser gieriges Temperament sollte also lernen zu verzichten. Seit 1860 hat die Philosophie dem nichts hinzugefügt, erst recht nicht „unsere Ära der Mittelmäßigen“. Und nicht ohne untergründigen Humor konstatiert Houellebecq, wie das allmählich an den Nerven zerrt, um dann hintergründig tiefzustapeln: „Aber ich bin mir fast sicher, dass ich bessere Romane hervorbringen würde, wäre das geistige Klima um mich herum nur ein wenig fruchtbarer.“

Michel Houellebecq: In Schopenhauers Gegenwart. Aus dem Französischen von Stephan Kleiner. DuMont Verlag, 76 Seiten; 18 Euro

zur Startseite