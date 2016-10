Die Tote flirtet mit der Polizei Im Bremer „Tatort“ sehen die Kommissare alt aus und wundern sich über gar nichts mehr.

Die Hauptkommissare Lürsen (Sabine Postel, r.) und Stedefreund (Oliver Mommsen) brauchen Hilfe in der digitalen Welt von der BKA-Kollegin Selb (Luise Wolfram). Foto: ARD © radio bremen/christine schroeder

Dieser „Tatort“ wirft eine entscheidende Frage auf. Brauchen wir künftig noch Kommissare aus Fleisch und Blut? Oder gibt das Fernsehen die Fälle besser an virtuelle Ermittler ab? Der Vorteil liegt auf der Hand. Sie brauchen keinen Schlaf, gehen nicht fremd und verlangen kein Honorar. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann die Kommissare Ballauf, Lindholm oder Thiel einen computergesteuerten Kollegen in ihren Reihen begrüßen werden.

Die Bremer Fahnder hätten ihn im Fall „Echolot“ dringend benötigt. So alt wie dieses Mal sahen Kommissarin Inga Lürsen und ihr Kompagnon Stedefreund (wieso hat er keinen Vornamen?) noch nie aus. Gerade noch war Geschäftsfrau Vanessa nach einem Unfall tot, da führt sie kurz danach mit den verdutzten Polizisten per Videoschaltung ein putzmunteres Gespräch. Nach neunzig verwirrenden Minuten löst sich das Rätsel auf. Die Dame Vanessa ist wirklich tot, ihr Auto wurde per Computer manipuliert, und Vanessas Stelle nahm ihre hübsche digitale Kopie Nessa ein. Für SF-Fans ist die Geschichte ein alter Hut, für weniger Geschulte nicht ohne Reiz.

Mit diesem „Tatort“ eröffnet die ARD eine Themenwoche über die „Zukunft der Arbeit“. Die Bremer Kommissare, zunehmend genervt gespielt von Sabine Postel und Oliver Mommsen, schlagen sich mehr schlecht als recht mit Tablets, virtuellen Brillen und künstlicher Intelligenz herum. Single Stedefreund, sonst hinter jeder schönen Frau her, findet nicht mal Zeit für eine Affäre. Die Kommissare müssen einen Mord aufklären, der am Ende keiner war. Da kann man schon ins Grübeln kommen. Als Zuschauer hat man durchaus Spaß an den Ermittlungen, obwohl sich der originelle Fall ein bisschen im Kreis dreht. Manchmal standen sich die vier (!) Autoren wohl selbst im Weg und haben die Sache unnötig verkompliziert.

Die ARD fühlt sich von der virtuellen Welt offenbar ziemlich verunsichert und herausgefordert. Wie sonst wäre zu verstehen, dass acht Wochen nach dem Stuttgarter „Tatort: HAL“ erneut eine ähnliche Story ausgestrahlt und über die Frage nachgedacht wird, wer eigentlich die Macht über unsere Daten und unser Leben hat. Regisseurin Claudia Prietzel erklärt den Titel „Echolot“ so: „Wie das Echolot die Tiefe des Meeres auslotet, loten wir die Tiefe der Verbindung zwischen Mensch und digitaler Welt aus.“ Damit wäre das, etwas hochtrabend, auch geklärt.

