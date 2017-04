TV-Tipp Die Stunde des Schuhputzers Regisseur Aki Kaurismäki erzählt eine Ballade über die Kraft der Schwachen.

Marcel Marx (André Wilms, l.) nimmt den jungen Idrissa (Blondin Miguel) bei sich auf, versteckt und versorgt ihn. © Arte

Der Mann ist bettelarm und doch reich. Einst war er jung, voller Hoffnung und schrieb Theaterstücke. Jetzt ist Marcel Marx alt, ohne Illusionen und putzt Schuhe anderer Leute. Der finnische Regisseur Ari Kaurismäki verhalf dem jungen Marcel und seinem Darsteller André Wilms im Film „Das Leben der Bohème“ zu internationaler Berühmtheit. Zwanzig Jahre später gibt es ein Wiedersehen mit beiden in der melancholischen Tragikomödie „Le Havre“.

Marcel Marx weiß oft nicht, wovon er sein Weißbrot und den billigen Wein bezahlen soll. Doch er hat Freunde: Bäckerin, Kneipenwirtin und Gemüsehändler helfen in der Not. Marcel lebt in einer bescheidenen Behausung im Armenviertel der französischen Hafenstadt Le Havre. Seine hagere und herzensgute Frau Arletty schaut ihm beim Abendbrot zu und isst selbst kaum einen Bissen. Sie ist krebskrank, muss ins Krankenhaus und bittet den Arzt, ihrem Mann nicht die Wahrheit über ihren Zustand zu verraten. Arletty wird einprägsam und nuancenreich von Kati Outinen verkörpert, der Lieblingsschauspielerin von Kaurismäki.

Nächstenliebe und Barmherzigkeit sind für Marcel, der nie große Worte macht, selbstverständlich. Er hilft dem minderjährigen afrikanischen Flüchtling Idrissa, der von der Polizei gejagt wird, und nimmt ihn bei sich auf. Der Junge will zu seiner Mutter nach London. Marcel organisiert ein Wohltätigkeitskonzert mit dem Rocksänger Little Bob und ermöglicht mit dem Geld die illegale Überfahrt des Flüchtlings nach England. Dabei erhält er unerwartete Unterstützung von Kommissar Monet, der ein menschliches Rühren spürt.

„Le Havre“ ist einer der schönsten Filme des großen Kinozauberers Kaurismäki, der am 4. April 60 wird. „In diesem Leben werde ich mich nicht an die Gegenwart gewöhnen“, sagt er. Dieser Film, geboren aus der grimmigen Realität, versetzt in eine Welt, wie sie sein sollte. Er zeigt berührend die Kraft der Schwachen. Eine Ballade der Solidarität in Zeiten der Fremdenfeindlichkeit.

„Le Havre“, Mittwoch, 20.15 Uhr, danach um 21.45 Uhr eine Doku zur Entstehung des Meisterwerkes, Arte

