Die Spur des roten Fadens Der neue Chef des Dresdner Staatsschauspiels stellt sein übervolles Programm vor. Kommt das Beste zum Schluss?

Von Braunschweig nach Dresden mit klarer Ansage: Joachim Klement, der neue Intendant des Staatsschauspiels Dresden. © Ronald Bonß

Wer bei der Bundestagswahl am 24. September zu der viel gescholtenen Gruppe der Nichtwähler gehört, muss sich nicht grämen. Denn das Staatsschauspiel Dresden sammelt Stimmen für einen guten Zweck. Für alle, die nicht wählen dürfen, weil sie nicht volljährig sind oder nicht den entsprechenden Pass haben. Klingt nach einer Win-Win-Situation, aber irgendwie auch illegal. Ob schon Wahlbeobachter unterwegs sind? Aber es ist ja nur Theater, nämlich die Performance „Die Wahlokratie“. Ein Künstlerkollektiv fängt über Wochen auf den Straßen Stimmen von Nichtwählenwollern ein, um diese dann an Nichtwählendürfer übergeben zu können. Abgerundet wird alles mit einer großen Wahlparty am 24.9. im Schauspielhaus. Ganz unparteiisch, versteht sich.

An dem Wahl-Wochenende wird das Staatsschauspiel Dresden das erste Mal unter der neuen Leitung die Tore für Zuschauer öffnen. Joachim Klement wechselt als Intendant des Theaters Braunschweig an die Elbe und tritt hier die direkte Nachfolge von Wilfried Schulz an. Der ging vor einem Jahr nach Düsseldorf, wurde interimsweise ersetzt und hinterließ eine noch immer klaffende Lücke. Nicht nur künstlerisch. Vor allem fehlt Schulz als deutliche Stimme in der Stadt, in der es selbst Politikern schwerfällt, sich zu positionieren.

Die erste Liga im nächsten Jahr

Der neue Schauspielintendant ahnt zumindest, dass man ohne Statement in Dresden derzeit keine Kultur machen kann. Und so beginnt er die Pressekonferenz zu seiner ersten Spielzeit mit dem unmissverständlichen Bekenntnis zum Politischen. Die sich rasant verändernden Zeiten erfüllten viele Menschen mit Sorge, so Klement. Der daraus erwachsende Hass sei kein „günstiges Schmiermittel für das Zusammenleben“. Zum Glück gebe es Theater: „Es kann uns die Welt immer größer zeigen, als wir sie vermuten.“

Die Höhepunkte der Spielzeit 2017/18 zurück 1 von 4 weiter Die Eröffnung: am 22. und 23.9. mit „Professor Bernhardi“ von Arthur Schnitzler. Danach: „Nationalstraße“, „Staat 3“, „Die Leiden des jungen Werther“ (Bürgerbühne) und „Der Weg ins Leben“ Die Klassiker: Schillers „Maria Stuart“ hat am 19.1.2018 Premiere, „Brand“ von Henrik Ibsen am 3.2.2018, Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ kommt am 24.2.2018 ins Schauspielhaus. Die Uraufführungen: Zehn neue Texte werden in Dresden das erste Mal zu sehen sein. Unter anderem „Staat 3“ von Rimini Protokoll am 23.9.2017, „Parole Kästner“ mit Texten aus Erich Kästners Leben am 26.11.2017, „Wie ein Vogel am schönsten singt“ nach dem Roman von Alejandro Jodorowsky am 31.3.2018 und „I love Dick“ nach dem Roman von Chris Kraus am 25.5.2018 Die Bürgerbühne: Sie wagt sich das erste Mal wieder auf die große Bühne mit „Die 10 Gebote“ in der Regie von Nuran David Calis (16.3.2018), wagt „Ein Chor-Theater“ (Premiere am 9.12.2017) und sucht nach Männern, die ihr Leben auf den Prüfstand stellen oder ausbrechen wollen – für die Inszenierung von „Die Leiden des jungen Werther“, die am Eröffnungswochenende Premiere hat.

Was er dann präsentiert, sieht nach eher wenig vergnüglicher Vorarbeit aus. 36 Premieren hat Joachim Klement ins Programm gehievt, das sind mehr, als seine Vorgänger pro Saison je hatten. Am 22. September eröffnet das Haus mit der Premiere der ersten neuen Hausregisseurin Daniela Löffner: „Professor Bernhardi“ von Arthur Schnitzler. Nicht gerade ein klassischer Eröffnungsknaller, doch die neue Intendanz scheint sich ganz wohl zu fühlen in der Mischung aus leichter Abweichung von der Norm und sicheren Bänken. Eine solche ist inzwischen das Autoren-Regie-Team Rimini Protokoll mit seinem dokumentarischen Theater, das Dresdner Zuschauer durch die Arbeiten „Mein Kampf“ oder „100 Prozent Dresden“ kennen. Sie zeigen ihre neueste Forschungsarbeit ebenfalls am Wochenende der Bundestagswahl. Noch ein Bekannter kommt am 23. September: Volker Lösch inszeniert „Der Weg ins Leben“, eine Auseinandersetzung mit Zeitzeugen, die in der DDR in Jugendwerkhöfen lebten.

Danach geht es munter weiter, wie es sich für ein Staatsschauspiel gehört, das in der ersten Liga mitspielen will. Klassische Stoffe wie „Maria Stuart“ oder „Der gute Mensch von Sezuan“ lösen sich mit sage und schreibe zehn Uraufführungen neuer Texte ab. Zwar tauchen erst gegen Ende der Spielzeit große Regie-Namen wie Sebastian Hartmann oder Andreas Kriegenburg auf, das liegt vermutlich einfach an den Planungszeiträumen dieser heiß begehrten Künstler. Als Allerletztes steht eine Uraufführung des komödiantischen Liedermachers Rainald Grebe im Spielplan. Er zeigt im Mai 2018 den herrlich größenwahnsinnig klingenden „Circus Sarrasani – The Greatest Show on Earth“. Grebes Leipziger Theaterarbeiten sind legendär. Schön, dass sie bald wieder in Sachsen sind.

Insgesamt klingt das nach einer spannenden Mischung, in der ein roter Faden noch nicht so ganz auszumachen ist. Aber Joachim Klement und sein Chefdramaturg Jörg Bochow müssen ja auch erst erproben, womit sie bei den Dresdnern landen können. Immerhin konnten sie vielversprechende Regisseure ans Haus holen – und Regisseurinnen, die die Hälfte der inszenierenden Künstler ausmachen. Das ist in Deutschland keine selbstverständliche Quote. Auch die zweite Hausregisseurin ist eine Frau: die in Teheran geborene Mina Salehpour. Klements Wille, das Staatsschauspiel interkultureller zu gestalten, beginnt offenbar sofort. Sie zeigt sich auch in der Liste der Schauspieler, unter denen sich nun mehrere mit nichtdeutschen Wurzeln befinden. Sieben Schauspieler hat Klement übrigens aus Braunschweig mitgebracht. Neun Dresdner bleiben. Genau wie die Bürgerbühne: Die wollte Klement unbedingt beibehalten. Wen wundert’s: Es gibt keine sicherere Bank für Zuschauernachwuchs als die ständig wechselnden Laiengruppen.

