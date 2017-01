Die Sensation der Linie Was die Dresdner Maler Hermann Glöckner und Helmut Schmidt-Kirstein alles verbindet, zeigt eine Ausstellung.

Helmut Schmidt-Kirstein arbeitete anfangs figürlich, später abstrakt und kehrte in den 1970er-Jahren zu gegenständlicher Malerei zurück, in der die Linien flirren. Hier das Aquarell „Liegender Herbststrauß“ von 1980. © privat

Die Maler Hermann Glöckner und Helmut Schmidt-Kirstein waren dreißig Jahre lang bis zu Schmidt-Kirsteins Tod 1985 Nachbarn im Dresdner Künstlerhaus. Glöckner, er starb zwei Jahre später, wohnte und arbeitete ab 1945 im ersten Stock, Schmidt-Kirstein ab 1955 im Erdgeschoss. Doch das allein wäre kein Grund, Arbeiten von ihnen gemeinsam zu präsentieren. Vielmehr verbindet sie die Tatsache, dass beide sowohl gegenständlich als auch abstrakt arbeiteten. „Sie sind sich in ihren gegenstandsfreien Arbeiten nahe und setzen in ihrem Werk in besonderem Maß auf die Sensation der Linie“, meint Gottfried Klitzsch. Der Münchener Patentanwalt und Kunstliebhaber hat aus seiner privaten Sammlung nun schon die zweite öffentliche Ausstellung in seiner Heimatstadt Radebeul gestaltet.

Er nennt sie „Zeichen und Gestalt“ und tritt mit seiner feinen Auswahl den Beweis an, dass der berühmte Glöckner, der oft auf seine konstruktiven und geometrischen Arbeiten reduziert wird, und der weniger berühmte Schmidt-Kirstein überraschend harmonieren. Letzterer wurde Maler, nachdem er 1925 in Zwickau Bilder von Max Pechstein gesehen hatte. Picassos Kunst veranlasste ihn, zu vernichten, was er bis dahin geschaffen hatte. Ein seltenes Alpen-Aquarell von 1927 ist zu sehen. Sein Bruder hatte es aufgehoben. Auch Hermann Glöckner dürfte den zwanzig Jahre Jüngeren beeinflusst haben.

Wie nahe sie sich waren, zeigt sich in dem gemeinsamen Raum, in dem Arbeiten aus den 1950er- und 60er-Jahren zu sehen sind. Wenige, klare Linien genügten Schmidt-Kirstein schon vor dem Krieg, um Frauen und Mädchen zu porträtieren. In seinen informellen „Vergitterten Gärten“, ein Blatt aus der 12-teiligen Serie ist zu sehen, wuchert Ende der 50er-Jahre dichtes Liniengeflecht über hell durchscheinenden Untergründen. Von Glöckner sind in diesem Raum unter anderem ein Glasdruck aus den späten 60er-Jahren, das Stabwerk von 1958, Schwünge und die informelle Arbeit „Schwarze Flecken im Blau“ zu sehen. In ihren abstrakten Arbeiten verlieren beide Künstler nie den Bezug zum Gegenständlichen. Glöckners Vielfalt wird in seinem eigenen Raum mit so selten gezeigten Arbeiten deutlich wie „Amaryllis“ von 1931, einer Aktzeichnung und dem „Paar in Halbfigur“ aus den späten 40er-Jahren, ein Temperagemälde auf Strohstoff.

Schmidt-Kirstein malte ab 1970 wieder gegenständlich. Doch die Linien flirren und entwischen dem sozialistisch-realistischen Diktat.

„Zeichen und Gestalt. Hermann Glöckner und Helmut Schmidt-Kirstein“ in Radebeul, Hohe Straße 35. Geöffnet vom 7. Januar bis 26. Februar samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

