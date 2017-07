Die Sache mit den „Jidden“ Überall bejubelt, aber völlig überschätzt: Die neue Studie des Holocaustforschers Christian Gerlach ist irritierend dünn.

Das Thema Holocaust ist nicht nur in Deutschland von unverändert hohem wissenschaftlichen und öffentlichen Interesse. © AP

Deutsche Gründlichkeit ist nichts für Ungeduldige. Dass „die Sache“ mit den „Jidden“ in Berlin diskutiert werde, ließ der rumänische Diktator Antonescu im Dezember 1941 seine Minister wissen, doch das könne dauern. „Was sollen wir inzwischen mit ihnen machen? Wir müssen uns um sie kümmern. Steckt sie in die Katakomben, werft sie ins Schwarze Meer ...“

Wieder ein Buch zur nationalsozialistischen Judenverfolgung. Dass es sich dem Thema aus einer „speziellen Perspektive“ nähert, durfte man erwarten. Der Autor Christian Gerlach, Historiker an der Uni Bern, geht einen Schritt weiter. Mit seinem „neuen Ansatz“ wähnt er sich den „herrschenden Erklärungen“ überlegen. Was insofern stutzig macht, als auf dem von Debatten zerfurchten Boden der Holocaustforschung von einer förmlichen Hierarchie bislang nichts zu bemerken war.

Wie ernst es Gerlach ist, zeigt sich, wenn er etliche Schlüsselbegriffe als untauglich ausmustert: Holocaust seiner „religiösen Konnotation“ wegen, Shoa, weil das Wort „Untertöne einer Naturkatastrophe“ habe. Soll es auch, würde man gern einwenden, müsste man da nicht schon um „antisemitisch“ bangen: Damit könnten sich nämlich Araber gemeint fühlen! Aufgrund zu geringer Trennschärfe entsorgt werden „Endlösung“ und „Kollaboration“ sowie das die Handlanger ausblendende Wort „Täter“: „An der Verfolgung Beteiligte“ hat es nun zu heißen.

Worin besteht das „ungewöhnliche Bild“, durch das sich die Studie von anderen „Narrativen abhebt“? Vor allem darin, dass sie die Judenverfolgung „in sehr viel breitere Zusammenhänge als üblich“ stelle. Indem Gerlach den „partizipatorischen Charakter“ des Völkermords betont, rügt er Deutungsmuster, die er für „zu staatszentriert“ hält. Nun gibt es die zwar, doch „üblich“ sind sie nicht. Die Ansicht, dass „an der Umklammerung der Opfer alle Gesellschaftsschichten beteiligt“ waren, findet man bereits bei Raul Hilberg, dem Nestor der Holocaustforschung. Mit der Erkenntnis, dass soziale Erscheinungen oft multikausaler Natur sind, steht der Autor ebenfalls nicht allein. Die Vorreiterrolle, die er sich mehrfach zuschreibt, ist schlicht angemaßt.

Von der Einbeziehung „mannigfacher Opfergruppen“ erhofft er sich das Freiwerden latenter „Dynamiken“. Sowjetsoldaten in deutscher Gefangenschaft, zweitgrößte Gruppe unter den NS-Opfern, würden von der Wissenschaft vernachlässigt; ihnen widmet er ein ganzes Kapitel. So verdienstvoll es ist, eine Forschungslücke schließen zu wollen, den Beweis, dass dies im vorliegenden Fall Synergien entbindet, die dem Thema zugutekämen, bleibt das Buch schuldig.

Materielle und ideelle Mordmotive

Am besten ist Christian Gerlach dort, wo er sich von der Rolle des einsamen, wissenschaftliches Neuland betretenden Pioniers löst. Nicht als Erster, aber Eigenes beisteuernd, widerlegt er, dass sich der NS-Staat mit seiner obsessiven Judenfeindschaft ökonomisch geschadet hätte. So sei der „Gewinn“ – Mord ging bekanntlich mit Raub einher – so hoch gewesen, dass sich die Verfolgung selbst finanzierte. Und was die Deportationszüge anlangt, durch die der Front angeblich Transportressourcen entzogen worden wären: Militärzüge hätten, auch bildlich gesprochen, stets Vorfahrt gehabt.

Leider drängt es den Autor immer wieder über den vom Titel gesteckten Rahmen hinaus. Sein Anliegen ist der Nachweis, dass es sich bei Nazi-Deutschland um den Sonderfall einer „extrem gewalttätigen Gesellschaft“ handelt. Wusste man das nicht längst? Der heuristische Wert dieser eher mystifizierenden Formel bleibt im Übrigen unklar. In der Regel sind es extreme Ziele, die zum Einsatz extremer Mittel verführen, nicht umgekehrt.

Gerlachs Stärke ist unermüdliches Recherchieren. In seine Schätze verliebt, fällt es dem passionierten Aufstöberer jedoch sichtlich schwer, das eine oder andere Stück auch mal im Fundus zu lassen. Treibt er es zu arg, hat der Leser Mühe, in der amorphen Text- und Datenmasse den Überblick zu behalten. Wohl, weil der Autor das spürt, wirft er über die rund 440 Seiten ein Netz von sage und schreibe knapp 110 Zwischenüberschriften. Die das Manko zuweilen bloß kaschieren.

Stilistisch lässt einen das Buch gelegentlich den Kopf schütteln. Gar nicht selten stolpert man über Passagen, die man ihrer intellektuellen Schlichtheit wegen in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht vermuten würde. So etwa, wenn man belehrt wird, „dass Statistiken kein umfassendes Verständnis eines menschlichen Lebens vermitteln“ können und „der Nationalsozialismus nicht der einzige wunde Punkt in der deutschen Geschichte ist“. Oder wenn man erfährt: „Wie bei jedem imperialistischen Staat war die deutsche Macht nicht grenzenlos.“ Ratlos lauscht man Sätzen wie diesem hinterher: „Es wird oft gesagt, jeder habe vor 1933 wissen müssen, dass Hitler und die Nazis die Juden vernichten wollten.“ Oft gesagt? Wirklich? Zuletzt noch den: „Die Forschung kann keine endgültigen Antworten auf solche kontrafaktischen Fragen geben.“ Wie auch – dann wären sie ja nicht kontrafaktisch.

Hin und wieder beschleicht einen der Verdacht, dass es sich bei alldem um mehr als sprachliche Unkonzentriertheiten handeln könnte. Beispielsweise wenn Gerlach aus der Tatsache, dass beim Völkermord materielle und ideelle Motive miteinander verquickt waren, schlussfolgert: „Zu diskutieren, welcher Faktor Priorität hat, ist unproduktiv ...“

Das ist, mit Verlaub, ausgemachter Nonsens. Ursachen zu gewichten, ist mühsam, aber sinnvoll, nützlich und bis zu einem gewissen Grad auch möglich. Die Diskussion darüber ist es erst recht.

Christian Gerlach: Der Mord an den europäischen Juden. C. H.Beck, 576 S., 34,95 Euro

zur Startseite