Die Saat geht auf Den sonnengeladenen Weltjazz der Band Masaa gäbe es nicht ohne Dresden. Im Konzert soll die Musik noch stärker prickeln als auf der neuen Platte.

Masaa spielen diese Woche in Dresden. © Archiv

Zwei Musiker freunden sich an bei einem Big-Band-Konzert in Schwerin. Der eine lädt den anderen ein, gemeinsam in Dresden zu proben. Dort studiert der eine Trompete, zu seinem Kreis an der Musikhochschule zählen ein Pianist und ein Schlagzeuger. Der andere zögert den Besuch eine Weile hinaus, weil er mit dem Gesangsstudium genug um die Ohren hat. Schließlich kommt er doch. Und ist baff. „Das hat sofort gefunkt“, erinnert sich Rabih Lahoud an die erste Session mit den Kollegen in Dresden. Was bemerkenswert ist, weil alle höchst unterschiedliche Einflüsse aufgesogen haben. Lahoud spricht von einem Glücksfall.

Dieser Glücksfall dauert nun seit sechs Jahren an. Zeit, in der sich die vier Männer der Band Masaa mehr und mehr aufeinander einstellen konnten. Auszeichnungen wie der deutsche Weltmusikpreis „Ruth“ in der Förderkategorie haben sie ermutigt, sich von den Stilformeln des musikakademischen Tafelwerks weiter zu lösen. „Wir mussten unsere eigenen Vorbilder sein“, sagt Rabih Lahoud, der Sänger. Mit Blick auf seine Entwicklung stellt der 35-Jährige fest: „Bei mir ist die Angst verschwunden, etwas Komisches zu tun.“

Das hört man dem neuen, nunmehr dritten Album von Masaa an. In den Stücken, kurz wie Popsongs, treffen Morgen- und Abendland lässig aufeinander. Wie selbstverständlich mischt das Quartett Jazz mit arabischen Melodien und Tupfern von Klassik und Soul. Musik, die klingt wie ein Sonnentag im Süden, abgestuft in verschiedenen Facetten bis in die späten Stunden hinein. Wärme, Weite, fliegende Bewegungen. Alles ist durchdrungen von Lahouds leidenschaftlicher Stimme in mehreren Registern, offen, direkt, geradeaus. Genauso heißt auch die Platte, die Masaa an diesem Sonntag im Dresdner Jazzclub Tonne vorstellt: „Outspoken.“

Das Album steht nicht nur musikalisch für Vielfalt, sondern auch sprachlich. Rabih Lahoud wuchs im Libanon auf mit dem dortigen Dialekt des Arabischen, mit Französisch und Englisch. Seit 15 Jahren lebt er in Deutschland. Die Liedtexte schreibt er im Proberaum, unmittelbar zu den Melodien und in der Sprache, die ihm jeweils passend erscheint. Es sind Miniaturen, die poetisch-dezent von Selbstvergewisserung und Zweisamkeit erzählen.

Schneller auf den Punkt

Was live daraus entsteht, davon lässt man sich am besten überraschen. Lahoud spricht von den aufgenommenen Stücken wie von Saatkörnern, aus denen die Musiker live improvisierend einen Garten wachsen lassen. Vieles kann darin aufblühen. Pianist Clemens Pötzsch, ein Kind sorbischer Eltern, spielt gern mit der Tradition slawischer Musik. Trompeter Marcus Rust entdeckte in Indien seine Freude an der Musik ferner Kulturern. Und Schlagzeuger Demian Kappenstein ist in Dresden und anderswo mit so vielen Projekten unterwegs, dass es vor Inspirationen nur so sprudelt.

Weil die vier Musiker heute deutschlandweit verstreut leben, treffen sie sich nur selten zum Ausprobieren und Üben. Ein Ort dafür ist Kappensteins Proberaum in Dresden. Gleich daneben liegt die Musikhochschule, in deren Dachgeschoss Masaa einst das Debütalbum aufnahm. Auch wenn sich die Musiker auf Anhieb gut verstanden, konstatiert Sänger Lahoud heute: „Wir sind viel mutiger geworden und kommen viel schneller auf den Punkt.“

Das Konzert: 18. Juni, 20 Uhr, Jazzclub Tonne, Dresden

zur Startseite