Die Rückseite der Freiheit Politisch und plausibel: Hasko Weber inszeniert mit Beethovens „Fidelio“ in Weimar erstmals eine Oper.

Freiheit ist für Hasko Weber kein leerer Wahn, entsprechend politisch hat er Beethovens Oper „Fidelio“ – Szene mit Sus Günther (Vision von Leonore), Lars Cleveman als Florestan – inszeniert. © Vincent Leifer

Freiheit ist ein großes Wort. Erhofft und erstritten, missbraucht und vergeigt. Im Deutschen Nationaltheater Weimar prangt das Wort in riesigen weißen Lettern unterm dunklen Bühnenhimmel. Videos erhellen die Szene. Bilder von demonstrierenden Massen aus aller Welt: Flüchtlinge, Aufbegehrende und Streikende. Stolz und Wut in den Gesichtern. Verwundet von Schüssen und Knüppeln. Zurückgedrängt, aber wiederkommend.

Gespielt wird Ludwig van Beethovens einzige Oper „Fidelio“, uraufgeführt in endgültiger Fassung 1814 in Wien. Die Revolutionsoper schlechthin. Der Gefangenenchor ein Fanal: „O welche Lust, in freier Luft den Atem leicht zu heben!“ Als der Chor im Oktober 1989, wenige Tage vor der Maueröffnung, in der Dresdner Semperoper erklang, sprang das Publikum von den Plätzen auf und brach in minutenlangen Beifall aus. Die legendäre Inszenierung von Christine Mielitz traf den Wende-Nerv der Zeit. Hasko Weber, der Weimarer Generalintendant, kennt und schätzt diese Aufführung. Von 1993 bis 2001 war er Schauspieldirektor in Dresden. „Fidelio“ ist seine erste Opern-Inszenierung, eine sehr gelungene.

Weber ist ein Verfechter des politischen Theaters, daraus hat er nie ein Hehl gemacht. Freiheit ist für ihn kein leerer Wahn: „Freiheit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen.“ Das ist der konzeptionelle und aktuelle Leitgedanke der Inszenierung. Große Umwälzungen lassen sich im Theater besser erzählen, weiß der Regisseur, „wenn man sie an konkrete Figuren knüpft“. Es geht dem Komponisten in „Fidelio“ nicht nur um die Befreiung eines Einzelnen, sondern um die Befreiung der Menschheit aus den Fesseln der Unterdrückung. Leonore, die sich als Mann verkleidet, um ihren Gatten Florestan aus dem Kerker zu befreien, handelt nicht nur aus Liebe zu ihm. Sie erkennt den Gefangenen nicht, als sie sagt: „Wer du auch seist, ich will dich retten.“ Der Gefangenenchor ist ein Höhepunkt des Abends. Die Sänger treten in der orangefarbenen Sträflingskleidung von Guantanamo auf.

Die Personen der Oper werden präzise und dialektisch, auch etwas plakativ charakterisiert. Leonore ist keine Heldin, überwindet ihre Angst im Moment höchster Gefahr, wirft sich schützend vor den Ehemann. Florestan, resigniert und geschwächt nach zweijähriger Haft, erwacht durch die unverhoffte Rettung zu neuem Leben. Gouverneur Pizarro, ein brutaler Machtmensch, schreckt vor Mord nicht zurück, um die eigene Haut zu retten. Beeindruckend ist Hasko Webers Sicht auf den Minister Don Fernando. Er ist nicht der gütige Heilsbringer wie in manchen Aufführungen, sondern ein raffinierter Politiker, bereit zu kleinen Zugeständnissen, damit seine Macht erhaltend. Zufrieden zündet sich der Minister, ganz in Gold gehüllt, eine Zigarette an. Der Aufruhr ist abgewendet.

Musikalisch wird der Abend von Niklas Willén geleitet. Geschickt führt er die Staatskapelle Weimar von den anfänglichen Singspiel-Szenen, an Mozarts „Zauberflöte“ erinnernd, über in die großen Arien bis zum jubelnden Finale. Offenbar hatten die Bläser nicht ihren besten Tag. Gesanglich überzeugt der klangschöne Tenor von Lars Cleveman in der Partie des Florestan. Katrin Kapplusch sprang als Leonore ein, meisterte gut die anspruchsvollen Höhen, setzte aber mehrfach zu früh ein.

Diese Dialektik, eine Sicht auf die Rückseite der Freiheit, gehört zum Besten des Weimarer „Fidelio“, der in seinem Minimalismus fast wie eine Kammeroper rüberkommt. Hasko Weber inszeniert sehr sängerfreundlich, lässt oft an der Rampe singen, erstaunlich für einen Mann, der vom Schauspiel kommt. Das Ensemble dankt es mit verdoppeltem Einsatz.

Wieder am 14.5., Kartentelefon: 03643755334

