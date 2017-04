Die Prinzessin, die selten lächelte War sie psychisch krank oder eine moderne Frau, der das Leben am Hof zu eng war? Eine Ausstellung zeigt, wie Luise von Toskana zum Medienskandal wurde.

Eine Frau, die ihre Liebe lebte: Luise von Toskana. © Schloss Pillnitz

Die Sachsen haben sie geliebt, doch der Hof hat sie verteufelt. Ihr Leben, vor allem aber ihre Liebe, wurden zum ersten internationalen Medienskandal des 20. Jahrhunderts. Die österreichische Erzherzogin Luise von Toskana war keine gewöhnliche Adlige. Sie wuchs in liberalen Verhältnissen auf. Ein Foto zeigt die Familie, wie sie fröhlich und entspannt im Gras sitzt, an eine Mauer gelehnt. Luise lacht. So sieht man sie später nur noch selten. Sie war ein wildes Kind. Weil die Achtjährige nicht am Schwimmunterricht teilnehmen durfte, sprang sie bei einer Kahnpartie in voller Montur ins Wasser. Woraufhin ihre Mutter wohl schon ahnte, dass es mit Luise ein böses Ende nehmen könnte. Zumindest drohte sie der Tochter, dass sie in die Irrenanstalt käme, wenn sie so weitermache.

Luise wusste das zu verhindern, aber nicht, indem sie sich brav unterordnete oder gar anketten ließ. Sie war blitzgescheit, musisch und gewiss auch ein wenig romantisch veranlagt, aber nicht so fügsam, wie es sich für eine Dame gehörte.

1887 begegnete die 17-Jährige im Schloss Pillnitz auf einem Ball ihrem künftigen Ehemann, dem Kronprinzen Friedrich August von Sachsen. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber man war sich sympathisch. 1891 hielt er am Bodensee um ihre Hand an. Nach der Hochzeit zog sie nach Dresden ins Taschenbergpalais.

Nun bringt eine kleine, feine Ausstellung im Pillnitzer Schlossmuseum die Prinzessin zurück an den Ort, an dem ihr Leben eine entscheidende Wendung bekam und den sie offenbar mochte. Nach Wachwitz und Pillnitz zog sie sich gern zurück, wenn es im Dresdner Taschenbergpalais zu stickig wurde. Ihr frömmelnder Schwiegervater hatte kein Verständnis für die impulsive, Rad fahrende Luise, die sich extravagant kleidete, auf der Straße einfache Leute ansprach, Gedichte schrieb und malte. Ihr Ehemann mag sie auf eine schlichte Weise geliebt haben. Sie wirklich verstanden oder gar für sie eingesetzt hat er sich nie.

Zu sehen ist in Pillnitz auch das einzig erhaltene Ölgemälde von Luise, ein zauberhaftes Porträt der 13-Jährigen. In der rechten Hand hält sie eine Mohnkapsel, ein Fruchtbarkeitssymbol. Auch wenn sie aus dem königlichen Zeremoniell ausbrach, so erfüllte sie doch in einem Punkt die Erwartungen des Sächsischen Königshauses voll und ganz: Sie brachte in Dresden fünf Kinder zur Welt, gleich als erstes einen Thronfolger. Doch da sich ihr Mann mehr für die Jagd und das Militär interessierte als für sie, verliebte sie sich in den Lehrer ihrer Kinder. Als der Skandal öffentlich wurde, erfuhr es der gehörnte Ehemann als Letzter.

Als sie im Dezember 1902 mit ihrem Geliebten aus Dresden floh, war sie wieder schwanger. Die Ehe wurde im Februar 1903 geschieden, im Mai kam ihre Tochter zur Welt. Auch wenn nicht klar ist, wer der Vater des Mädchens ist, wurde es vom Königshaus anerkannt und 1907 nach Sachsen gebracht. Die Trennung von ihren Kindern hat Luise bitter bereut. Friedrich August wurde 1904 König von Sachsen, 1918 dankte er ab. Auch Luises zweite Ehe mit dem Komponisten Enrico Toselli scheiterte. Seine skandalöse Frau war berühmter als er. War sie in seinen Konzerten nicht anwesend, wollte das Publikum Geld zurück.

Für die Ausstellung haben die Kuratoren Iris Kretschmann und Mike Huth bislang unbekannte Dokumente und private Briefe aus Archiven in Dresden und Prag sowie 1 500 Zeitungsartikel ausgewertet. Die Gestalterinnen Antje Werner und Anja Maria Eisen fanden eine ansprechende „Übersetzung“ dieser Flachware in den Raum. Besucher können lesen, wie die Zeitungen, die dem Könighaus nahestanden, Luise als verführte, mannstolle, kranke Frau beschrieben. Sozialdemokratisch gesinnte Blätter dagegen lobten die moderne, dem Volk zugewandte Art dieser Femme fatale, die an den bigotten Verhältnissen bei Hofe scheiterte und 1947 einsam und verarmt in Brüssel starb. Nach Sachsen hat sie sich immer gesehnt, nicht nur der Kinder wegen, zu denen sie erst ab 1924 wieder Kontakt hatte. Mehr als drei Jahrzehnte schrieb sich Luise Briefe mit Familie Herrmann aus Dresden-Wachwitz. Clara Herrmann war die Bügelfrau der Kronprinzenfamilie.

Die Ausstellung ist bis 5. November im Schlossmuseum, Pillnitz zu sehen; Di – So/Feiertage 10 – 18 Uhr.

