Die Offenbarungen des heiligen Paul St. Paul & The Broken Bones huldigten im Beatpol dem Soul – eine unvergessliche Messe.

Paul Janeway leistete Schwerstarbeit auf der Bühne – ein echter Malocher. © Stefan Becker

Zugeknöpft betritt St. Paul die Bühne. Das blumige Sakko spannt am Bauch, fest sitzt die Brille auf der Nase, Strasssteinchen funkeln auf den Spitzen seiner Schuhe: Schrill präsentiert sich Soul-Prediger und Frontman Paul Janeway dem Publikum, dezent gekleidet gesellen sich die sieben Musiker seiner Kapelle dazu.



Wer die beiden Platten der Combo aus Birmingham/Alabama kennt, ahnt vielleicht, was gleich auf der Bühne des Beatpols passiert, doch mit dieser enormen Wucht haben wohl die wenigsten Gäste gerechnet – Halleluja. St. Paul & The Broken Bones beginnen ganz sanft mit ihren Botschaften, bauen die Ekstase langsam auf und entfachen final einen Sturm.

Die drei Bläser pusten aus allen Rohren, Bass und Gitarre halten gegen, Trommeln und Orgel treiben den Sound voran und am Bühnenrand lebt, liebt und leidet der heilige Paul. Er zelebriert alle Lieder, schluchzt und zetert, krabbelt, wälzt sich, läuft hin und her, schimpft und schreit, singt sich die Kehle aus dem Leib, hält die hohen Töne auch dann noch, als alles nach einem Kollaps aussieht – sensationelle Show.

Das Publikum tanzt und schwitzt, applaudiert euphorisch, fächelt sich so für Sekunden kühle Luft zu, hechelt dem nächsten Lied entgegen und schwitzt weiter. Es gibt kein Entkommen aus dieser Musik-Messe. Prediger St. Paul liest allen die Leviten, bedient sich der Blues Brothers und James Brown, schont sich keinen Moment für seine Gemeinde im Geiste des Souls. Der nächste Besuch ist gebucht.

St Paul & The Broken Bones im Rockpalast der ARD

zur Startseite