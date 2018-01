Die Nöte eines Mitgiftjägers Am Mittelsächsischen Theater offenbart Molières populäre Moralkomödie „Der Geizige“, dass Geiz eben nicht geil ist.

Man kann es drehen und wenden wie man will, der wahre Totengräber der Kapitalspirale ist der Geiz. Denn der Geizige, der sich weigert, sein Geld in Umlauf zu bringen, ist der wahre Dissident im Hamsterrad des Gewinnstrebens. Gleichwohl gilt Geiz selbst in Kapitalismuskritikerkreisen nicht wirklich als geil. Daran hat nicht mal die jedem im Land im Gedächtnis haften gebliebene Werbung einer Elektronikhandelskette was ändern können.

Entsprechend ist dieser Harpagon, der in Molières 1668 verfasster Moralkomödie „Der Geizige“ seine gesamte Mitwelt mit seiner Verliebtheit in den Mammon nervt. Er ist ein Unsympath durch und durch, weshalb man auch nicht gerade Mitleid mit ihm hat, als ihm sein Geld abhandenkommt. Und so ist das auch in Ralf-Peter Schulzes Inszenierung dieser Charakterstudie, die am Sonnabend am Theater in Döbeln Premiere hatte. Der Theaterklassiker wurde von Schulze als ebensolcher in Szene gesetzt: Recht klassisch, allerdings mit kleinen Ausflügen ins Heute, etwa wenn Harpagon nicht nur nach Daumenschrauben, sondern auch nach Hashtags ruft, um Auskunft hinsichtlich des Verbleibs seines Geldes zu bekommen.

Ralph Sählbrandt spielt diesen ständig zwischen Wutausbruch und schierem Nervenzusammenbruch chargierenden Harpagon, unter dessen Geiz nicht zuletzt seine beiden Kinder leiden: Die sollen nach dem Willen des Vaters gewinnbringend verheiratet werden – jedoch mit anderen Partnern, als sie sich das erhoffen. Auch der Hausherr selbst würde sich gern nochmals vermählen, wobei auch hier Mitgift maximalen Profit sichern soll. Allerdings ist die von ihm als Braut auserkorene Marianne bereits in den Sohn verliebt und auch sonst alles andere als erpicht darauf, einen tattrigen und zudem auch noch knickrigen Alten zu ehelichen.

Hier kommt nun die pragmatische, burschikose und in ihrem Job als Heiratsvermittlerin eine unglaubliche Gerissenheit und Gewandtheit an den Tag legende Frosine ins Spiel. Almut Buchwald spielt diese dermaßen hinreißend, dass sie neben Sählbrandt der zweite Star des Abends ist.

Auch ein Lagerfeld-Klon tritt auf

Klein, aber gut sind die Rollen für Michael Berger und Andreas Pannach. Ersterer glänzt als knapp bei Kasse gehaltener Kutscher und Koch, noch größer fällt das Raunen im Saal aus beim Auftritt von Pannach als ebenfalls auf Freiersfüßen wandelnder Greis Anselme aus Neapel aus. Nina Reiche, die für die Kostüme zuständig war, lässt ihn als Klon Karl Lagerfelds erscheinen, inklusive weiß gepudertem Haarzopf und Sonnenbrille. Überhaupt decken die Kostüme ein breites Spektrum ab, mal wird die Mode des Barock zitiert, andere Akteure stecken in heutigen Klamotten.

Zu den Figuren in dieser außer Geiz auch Generationenkonflikte behandelnden Komödie gesellen sich noch der Geliebte der Tochter sowie der Diener des Sohnes. Der stiehlt Harpagon die im Garten vergrabene Goldschatulle, sodass der verzweifelte Geizhals jeden im Saal verdächtigt. Und vom am Ende mit Applaus nicht geizenden Publikum vehement fordert: „Ich will mein Geld zurück!“

Wieder am 4. 2. in Döbeln, 23. 2. und 16. 3. in Freiberg; Kartentel. 03431 715265 bzw. 03731 358235

