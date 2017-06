Die neue Lust auf alte Melodien Götz Alsmann beweist, welch intellektuelles Vergnügen Operette nach wie vor sein kann.

Götz Alsmann präsentierte am Wochenende in der Staatsoperette Dresden gut gelaunt und Laune machend Kompositionen der 1920er- und 30er-Jahre. © Stephan Floß

Die Operette führt ein angestaubtes Dasein. Ein wenig frivol, ziemlich albern, alles etwas übertrieben und bestreut mit einem Zuckerguss aus Sehnsucht, hält sich das Musikgenre angeblich nur noch als Herz-Schmerz-Erinnerung. Neue Operetten werden längst nicht mehr geschrieben, sondern die André Rieus dieser Welt lullen Rentner ein und Musicalveranstalter locken mit Sonderangeboten die Massen in ihre hochtechnisierten Amüsierfabriken nach Hamburg, Oberhausen oder Köln.

Die goldene bis blecherne Phase

Die Staatsoperette Dresden, das einzige selbstständige Operettentheater im deutschsprachigen Raum, hält in der Nische tapfer die Stellung und zeigte am vergangenen Wochenende erneut, wie ungerecht es ist, als rührseliger Restbestand einer vergangenen Epoche betrachtet zu werden. Moderator und Musiker Götz Alsmann begab sich mit einem bestens aufgelegtem Ensemble mit dem Programm „Bin nur ein Jonny“ auf eine musikalische Reise gegen die Vorurteile der scheintotesten aller Theaterformen.

Der Freund des Jazzschlagers, der am 12. Juli seinen 60. Geburtstag feiert, präsentierte im Kulturkraftwerk charmant und lässig die Operette als intellektuelles Vergnügen, das mit Leichtsinn, ironischen Witz und profunde Musikalität vereint. Er teilte die Entwicklung des Genres in drei Phasen, die goldene ab Jacques Offenbach, die silberne ab Franz Lehar sowie die blecherne mit dem Aufkommen des Zweiten Weltkriegs. Insbesondere die Kompositionen der 1920er- und 1930er-Jahre bewiesen eine faszinierende Musikalität und kombinierten Wiener Walzer, französischen Cancan, preußischen Marsch, böhmisch-ungarischen Csárdás mit Shimmy, Foxtrott, Rumba, Tango, Swing und Blues. Der Entertainer lieferte samt Ukulele ein Musikbeispiel ab. Er sang das 1933 von Ralph Benatzky komponierten Stück „Ach Luise“ aus dem musikalischen Lustspiel „Bezauberndes Fräulein“. Mit feiner Selbstironie brachte er es schön auf den Punkt.

In der Weimarer Republik war die Operette das moderne Massenmedium und auf ihrem Höhepunkt. Jazz- und Marschrhythmen übertönten jetzt den Wiener Walzer, der dennoch die Kernkompetenz der Operette darstellt. Alsmann stellte die kühne These auf, dass es die Operettenkomponisten waren, die den Jazz beeinflussten und nicht anders herum. Der amerikanische Musiker Duke Ellington sei es beispielsweise gewesen, der 1932 Eduard Künnekes „Glückliche Reise“ gehört habe und danach meinte: „Das machen wir nach und nennen es Jazz.“

Schöne Geschichte und mindestens der Beweis dafür, wie genreübergreifend Operette in jener Zeit wirkte. Das Wesen der Operette sei jedoch schon immer Erotik und Romantik gewesen, in den 1920er-Jahren verstärkte sich die satirisch-politische Ausrichtung. Interessant dabei zu hören, wie Komponisten wie Emmerich Kálmán, Paul Abraham oder Ralph Benatzky die deutsche Sprache vertonten. Wenn heute Popsänger oder Hip-Hopper behaupten, ihr neues Deutsch sei endlich musikalisch, so darf ihnen empfohlen werden, die Operette zu besuchen.

Der Swing blieb drin

Der Bruch kam mit dem Nationalsozialismus, er nahm der Operette die freche und frivole Seite, befahl sie in biedere Unterhaltungsgemütlichkeit, die der Gattung den Garaus ausmachte und die Entwicklung der musikalischen Komödie zum deutschen Musical verhinderte. Jüdische Künstler wurden vertrieben, ihre Stücke von den Spielplänen verbannt, viele gingen in die USA, wo sich der New Yorker Broadway zur Metropole des Musicals entwickelte.

Doch die völkische Biederkeit konnte der Operette den Swing nie austreiben. Lustvoll spielten deshalb die Musiker des Orchesters der Staatsoperette die alten Melodien mit einer Präzision und Kraft, dass im Publikum beste Laune und Freude aufkam. Großes Kompliment an den musikalischen Leiter Christian Garbosnik sowie alle Solisten und den Chor.

