Die neue Landlust

Bislang galt für die Stadt- und Regionalentwicklung in Deutschland: Großstädte wachsen, ländliche Regionen schrumpfen und viele Dörfer sterben aus. Politik, Wissenschaft und Wirtschaft haben sich dem Trend widerstandslos ergeben. „Urban“ war in, „Land“ war out. „Landflucht“ gilt in Deutschland als Naturgesetz. Wer hieran etwas Positives sehen wollte, sprach von „schöner Schrumpfen“ und empfahl Wegzugprämien für die zurückgebliebene Bevölkerung.

Seit einigen Jahren kehrt sich die Entwicklung in einigen Regionen jedoch um. Der jahrzehntelange Trend zur Landflucht, wonach immer mehr Menschen in die Städte ziehen und das Land verlassen, scheint vielerorts gestoppt. Erstmals seit zwanzig Jahren ist die Differenz aus Zu- und Fortzügen in den sieben größten deutschen Städten negativ. Wird sich die Trendwende in Zukunft weiter verstärken? Und was bedeutet dies für Sachsen?

Für ein Comeback der ländlichen Räume sprechen globale, ökonomische und auch technologische Trends. Der Megatrend der Globalisierung führt entgegen vieler früherer Prognosen nicht zu einem universellen, überall gleich geltendem Lebenswandel. Globale und regionale Identitäten bilden keinen Widerspruch, sie bedingen vielmehr einander. Zukunftsforscher sprechen vom Trend zur „Glokalisierung“. Globalität und Lokalität verbinden sich zu einem neuen Dritten. Dialekt und eine Fremdsprache sprechen, global arbeiten und lokal leben, sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich. Die Globalisierung führt weltweit zu einer wachsenden Nachfrage nach Heimat, Landlust und Nachbarschaft, nach Entschleunigung und Erlebnissen. Wir reisen viel und sind dennoch ortsverbunden. Wir denken global und handeln lokal. Der Mensch war schon immer ein globaler Dorfbewohner.

Die Grenzen zwischen Urbanität und Dörflichkeit verschwimmen zunehmend. Damit entstehen neue Chancen und Perspektiven für den ländlichen Raum, auch in Sachsen. Sachsen hat im bundesdeutschen Vergleich den höchsten Leerstand und den geringsten Eigentumsanteil an Wohnungen. Während Wohnen in den größeren Städten und Ballungsgebieten immer teurer wird, bieten Kleinstädte und ländliche Regionen günstigen Wohnraum. Dennoch zieht es die Menschen in die Städte. Regionalforscher nennen das Phänomen „Schwarmverhalten“.

Schwarmstädte sind in Sachsen insbesondere Leipzig, Dresden, Freiberg und Chemnitz. Die Hälfte der Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern verliert dagegen Einwohner. Zu den Verlierern des Schwarmverhaltens zählen landesweit 391 Gemeinden mit insgesamt fast zwei Millionen Einwohnern. In diesen „Schrumpfungsregionen“ lebt zurzeit fast die Hälfte der sächsischen Einwohner. Die Folge ist nicht nur eine Entwertung öffentlicher und privater Vermögen. Der Freistaat spaltet sich demografisch. Viele attraktive Orte sind jedoch im Freistaat kaum bekannt. In Mittelsachsen wirbt die Nestbauzentrale offensiv um Rückkehrer oder Zuzügler und bündelt in einem Portal Informationen zu den Themen Arbeit, Wohnen, Bilden und Leben. Die Region Chemnitz macht aus dem demografischen Wandel eine Chance und positioniert sich als „Gesundheitsstandort Wohnen“. Im Zentrum des integrativen Versorgungsangebots steht das Wohnen in der Region. Die „Zukunftsregion Zwickau“ stellt unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ produzierenden Betrieben eine Plattform für den Vertrieb regionaler Produkte zur Verfügung, bietet Workshops zum Thema „Kümmerer“ , fördert Projekte und berät. Und der jüngst eröffnete „Generationenbahnhof“ in Erlau verbindet Baukultur, demografischen Wandel und bürgerschaftliches Engagement. Der Bahnhof wurde den Bedürfnissen der Gemeinde entsprechend umgebaut.

Es geht in Zukunft darum, vor Ort vorhandene Stärken zu stärken und neue zu entwickeln. Weltoffenheit, Kreativität, vernetztes Denken und kulturelle Diversität werden nicht nur in den Städten gelebt. Auch in ländlichen Gebieten führt die Verschiedenheit der Lebensstile zur Nachfrage nach alternativen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten. Der digitale Wandel macht die Entzerrung von Wohnen und Arbeiten möglich. Wenn überall flächendeckend schnelles Internet verfügbar ist, lässt sich theoretisch in jedem Dorf oder jeder Kleinstadt produzieren und arbeiten. Arbeit wird multi-mobil und multi-lokal.

Die Mehrheit der Arbeitnehmer gibt in Umfragen an, von zu Hause aus arbeiten zu können. Telearbeit und Homeoffice sind die Arbeit der Zukunft. Auch neue Formen der Mobilität und Gesundheitsversorgung entstehen. Lange Wegstrecken und Pendeln werden dank zunehmender Automatisierung und vernetztem Fahren zum Auslaufmodell. Die Menschen werden in Zukunft mehr Zeit zu Hause, mit der Familie und für sich selbst haben.

Auch für den Tourismus bietet der ländliche Raum in Zukunft neue Möglichkeiten. In vielen Regionen könnte ein „Silver Valley“ entstehen für Menschen, die nach dem Ende ihrer Erwerbstätigkeit selbstbestimmt und in aktiver Gesundheit ihre neue Freiheit genießen wollen. Das schnelle Internet wird Start-ups auch auf dem Land möglich machen. „Bio-Dörfer“ ziehen gestresste Städter und ihre Familien an. Verbraucher und Konsumenten fragen zunehmend nach Qualität, Herkunft und Art der Produktion. Andere Regionen werden junge Menschen und Zuwanderer anlocken. Der demografische Wandel bietet die große Chance, aus der Not eine Tugend und den ländlichen Raum zum Vorbild zu machen.

Das hat auch die Politik erkannt und ein Landesprogramm gestartet, das jedoch in wenigen Jahren endet. Für die Zeit danach braucht es ein Zukunftsprogramm. Die Preissteigerungen in den größeren Städten werden auch in Sachsen dazu führen, dass Künstler und junge Familien aufs Land ziehen und neue Communities gründen. Die Gewinner sind künftig vitale Kleinstädte und agile Dörfer. Lebensqualität, Bildung und bürgerschaftliches Engagement sind die neuen Standortfaktoren. Mutige Landkreise und Städte nutzen die neue Landlust als Wettbewerbsvorteil. Die besten Chancen werden jene Städte und Dörfer haben, die sich als offene Plattformen und Labore innovativer Ideen verstehen und attraktiv sind für Einheimische wie Fremde.

Der ländliche Raum wird in Zukunft zum lokalen Innovations- und Kreativitätsraum. Engagierte Bürger mit unkonventionellen Ideen sorgen dank eines Landesprogramms zur ländlichen Baukultur für neues Leben in vormals ungenutzten Gebäuden und Gemäuern.

Italien geht noch weiter: Die italienische Regierung fördert den Umbau von alten Gebäuden und Burgen, indem sie viele Immobilien kostenlos an Privatpersonen und Unternehmen, Verbände und Genossenschaften abgibt. Vortritt haben lokale Initiativen und, aus Gründen der Jugendarbeitslosigkeit, junge Start-ups und Unternehmensgründer. Italien setzt mit dem Programm auf den wachsenden Trend des nachhaltigen Tourismus. Die besten Kunden kommen übrigens aus Deutschland.

Sachsen hat über 100 000 Denkmäler. Sie verkörpern Heimat und lokale Identität. Aus der Last, sie zu unterhalten und zu pflegen, kann eine Lust werden, wenn es gelingt, daraus ein gemeinsames Projekt des Aufbruchs zu machen, das weit über die Landesgrenzen wirkt. Baukultur bietet im Wettbewerb um neue Einwohner, Touristen und Fachkräfte ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal.

Gefragt ist eine innovative Gesamtstrategie für die Zukunftsthemen Digitalisierung, Mobilität, Gesundheit, Bildung, neues Arbeiten und Tourismus. Sachsen sollte sich auf seine Stärken besinnen, neue entwickeln und zum Vorbild für andere Regionen in Deutschland und weltweit werden. Aus Problemen werden Lösungen. Aus dem demografischen Wandel wird eine Chance für alle. Aus einem Land des Jammerns wird ein Land der Zukunft.

Dr. Daniel Dettling ist Zukunftsforscher. Er leitet das Institut für Zukunftspolitik mit Sitz in Berlin

