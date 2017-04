Die netten Jahre sind vorbei Droht mit Trump ein neuer Hitler? Der amerikanische Historiker Timothy Snyder wagt den ultimativen Nazivergleich – und gibt Tipps für den Kampf gegen Tyrannei.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ist er’s oder ist er’s nicht? © reuters Ist er’s oder ist er’s nicht?

Timothy Snyder ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Yale University und Autor preisgekrönter Bestseller. Foto:

Wenn es um Nazivergleiche geht, halten sich Historiker, die sich mit der Geschichte des Dritten Reichs beschäftigen, meistens zurück. Zu ungeheuerlich und unvergleichlich ist das, was geschah. Der renommierte britische Hitler-Biograf Ian Kershaw etwa sieht voreilige historische Parallelen skeptisch. Zwar sei die Zunahme von Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit beunruhigend. Dennoch deutet er die Entwicklung heute „weit entfernt von der Gefahr der extrem rechten Bewegungen Anfang der 30er-Jahre“. Das sagte Kershaw neulich bei einem Literaturfestival in Köln. „Es ist schlimm genug, aber es ist anders als damals.“

Umso mehr horcht man auf, wenn ein anderer renommierter Historiker, der amerikanische Holocaustforscher Timothy Snyder, nun ein Buch vorlegt, das gleichsam ein einziger beherzter Nazivergleich ist: „Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen für den Widerstand.“ Schon der Titel spart nicht an kämpferischem Pathos. Und auch wenn der Name kein einziges Mal in dem schmalen Büchlein auftaucht, so ist doch völlig klar, gegen wen sich diese Streitschrift richtet und wer hier der Tyrann ist, vor dem Snyder warnt: Donald Trump.

Die Menschheit war schon mal naiv

Im Buchtext konsequent nur „der Präsident“ genannt, spielt Trump die Hauptrolle in diesem fast schon apokalyptisch anmutenden Stück. Die zwanzig kurzen Lektionen für den demokratisch gesinnten Bürger von heute, die Snyder beschreibt, sind größtenteils Lektionen aus der Geschichte des Dritten Reichs. Das macht dieses Buch so bestechend und irritierend zugleich.

Die Meinungen, wie man mit den neuen Rechtspopulisten umzugehen habe, gehen auseinander. Ist es naiv, der amerikanischen Demokratie genug Widerstandsfähigkeit zuzutrauen, um auch mit einem autoritär tickenden Präsidenten fertigzuwerden? Oder ist es umgekehrt fatal, jemanden wie Trump auf eine Stufe mit Hitler zu stellen und dadurch eine rationale, gelassene Auseinandersetzung zu erschweren? Verharmlosen solche Vergleiche nicht die massenmörderischen Verbrechen des Nationalsozialismus? Snyder jedenfalls prescht mit seinem Buch nach vorne und warnt davor, dass die Menschheit schon einmal blind und naiv in die Katastrophe gerannt ist. Aus diesen Fehlern gelte es heute zu lernen.

Für sich genommen lesen sich die 20 Lektionen wie ein sehr schön auf den Punkt gebrachter Tugendkatalog für den aufgeklärten Bürger von heute. Stark sind vor allem die kurzen Handlungsempfehlungen zu jedem Kapitel. Sie sind knapp, konkret und an der Praxis orientiert, wo politische Schriften sonst allzu theoretisch geraten. „Verteidige Institutionen“ ist zum Beispiel das zweite Kapitel überschrieben, und dazu heißt es weiter: „Such dir eine Institution, die dir am Herzen liegt – ein Gericht, eine Zeitung, ein Gesetz, eine Gewerkschaft –, und ergreife für sie Partei.“

Niemand muss ein Held sein

Es sind lauter solche kleinen Dinge, die in der Summe dem Leser am Ende das Gefühl geben, dass man durchaus selbst etwas tun kann, um Populismus zu bekämpfen. Niemand muss hilflos zusehen. Niemand muss ein Held sein. In einer Demokratie gibt es genug Möglichkeiten, dem Hass und der Zerstörungswut etwas entgegenzusetzen. Kapitel Nummer 9: „Sei freundlich zu unserer Sprache.“ Kapitel Nummer 12: „Nimm Blickkontakt auf und unterhalte dich mit anderen.“ Kapitel Nummer 14: „Führe ein Privatleben.“ Man wünscht sich, Snyders Bürgertipps wären Pflichtlektüre in der Schule.

Im Vergleich zu dieser angenehm nüchtern-pragmatischen Herangehensweise wirken dann die jeweiligen historischen Rückblicke in jedem Kapitel umso wuchtiger. Da werden Hannah Arendt und Victor Klemperer zitiert, denn immer tut sich gleich das düsterste Kapitel der Menschheitsgeschichte vor uns auf. Gibt es kein Dazwischen, gegen das es sich heute ebenso zu kämpfen lohnte? Denn auch wenn es anders ist als damals: Es ist doch schlimm genug.

Timothy Snyder: Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen fürden Widerstand. Verlag C. H. Beck. 127 Seiten, 10 Euro

zur Startseite