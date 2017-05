Die Nazis unter uns Wie antifaschistisch war die DDR? Darüber diskutieren Historiker in Chemnitz – und blicken auch in die Gegenwart.

Antifaschistische DDR-Symbolik: Umschlagmotiv des Romans „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers im Verlag Volk und Welt. © SZ

Schon der Titel der Tagung ist eine Provokation. „Wer Nazi war, bestimmen wir“ hat die Landeszentrale für politische Bildung ihre Veranstaltung genannt und dazu Historiker eingeladen, die über die Entnazifizierung in der DDR diskutieren wollen. Eigentlich ein sinnloses Unterfangen. Schließlich galt und gilt die landläufige Meinung: NS-Täter oder Mitläufer, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR aufhielten, wurden bestraft, sofern sie nicht schnell in den Westen flohen. Tatsächlich aber konnten bereits mehrere Historiker nachweisen, dass sich in so manchen ostdeutschen Biografien braune Schatten finden lassen.

Der ideale Spitzel

1951 waren mehr als 170 000 ehemalige NSDAP-Mitglieder oder Wehrmachtsoffiziere in der SED. Das ergab eine Parteizählung. Warum aber wurden einige Ex-Nazis öffentlichkeitswirksam verfolgt, und andere nicht? Welche Rolle spielte die Staatssicherheit? Was wissen wir über die Entnazifizierung in Ost und West? Und was macht das mit uns heute? Es sind Fragen wie diese, die unter Historikern diskutiert werden. Die Forscher sind zur Tagung ins Staatsarchiv Chemnitz gekommen, um ihr Wissen zu präsentieren, nicht aber, um sich zu streiten. Schließlich eint alle eine These: Die SED legte damals fest, wer Nazi war und das nicht aus juristischen, sondern vorwiegend aus politisch operativen Gründen.

Belege für die These finden sich in den Akten der Staatssicherheit genug. Da ist zum Beispiel die Geschichte eines Arztes, der 1958 München in Richtung Dresden verließ. Zwar wusste die Stasi, dass er ein „aktiver Nazi“ war, deshalb auch drei Jahre in amerikanischen Internierungslagern verbrachte. Um seine berufliche Stellung musste er in der DDR dennoch nicht bangen. Aufgrund des Ärztemangels hatte die Staatssicherheit wenig Interesse an seiner Vergangenheit – dafür umso mehr an seinem Wissen über die NS-Zeit.

„Für Geheimdienste ist Moral kein Kriterium, nach dem agiert wird. Die Herangehensweise ist eher pragmatisch“, erklärt Henry Leide, Mitarbeiter der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen. Der in Wismar geborene Politikwissenschaftler hat sich damit beschäftigt, wie die Staatssicherheit mit NS-Verbrechern umging. Er hat sich durch Aktenberge gewühlt und weiß nun: Informanten mit NS-Vergangenheit hatten gleich zwei Vorteile. Sie waren aufgrund ihrer Taten erpressbar, und sie konnten Informationen über die NS-Zeit und deren Akteure liefern.

Wie genau diese Zusammenarbeit vonstatten ging, wird mit Blick auf die Biografie eines Mannes aus Plauen deutlich. Er war Polizist und Mitglied der NSDAP. 1942 wurde er nach Polen versetzt. Nach dem Krieg erhielt der Polizist eine verantwortungsvolle Aufgabe im Bergbau, obwohl ihn zuvor die Entnazifizierungskommission in Aue als belastet einstufte. Der Mann belieferte die Stasi mit Informationen über die NS-Zeit, trat in ihrem Auftrag in die CDU der DDR ein, besuchte Veranstaltungen der Zeugen Jehovas. Als er aber 1969 den Kontakt zur Geheimpolizei abbrach, wurde er verhaftet und ein Jahr später aufgrund seiner Kriegsverbrechen, die er in Polen begangen haben soll, zum Tode verurteilt.

NS-Verbrecher, die mit der Stasi gemeinsame Sache machen, sieht so etwa Entnazifizierung aus? Clemens Vollnhals, Leiter des Hannah-Arendt-Instituts, hat dazu eine klare Meinung. „Die Entnazifizierung ist ein gescheitertes Experiment“, sagt er und meint damit Ost- und Westdeutschland gleichermaßen. Grund dafür seien vor allem die überzogenen Vorstellungen damals. 1945, als der Krieg vorbei war, die Städte in Trümmern lagen, hatte die NSDAP noch acht Millionen Mitglieder. „Eine so große Bevölkerungsgruppe kann man nicht ausgrenzen. Das geht in einer Demokratie überhaupt nicht und in einer Diktatur nur schlecht“, erklärt der aus München stammende Historiker.

Vollnhals kann anhand von Statistiken zeigen, wie ehemalige NSDAP-Mitglieder in der DDR schrittweise aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurden. Es gab im Osten aber auch Rehabilitierungsangebote für jene, die bereit waren, mit der nationalsozialistischen Ideologie zu brechen. Laut Vollnhals vermied es die SED jedoch, Schlüsselpositionen an Ex-Nazis zu vergeben. „In der BRD ist man damit laxer“, sagt er. Zwar habe es in der amerikanischen Besatzungszone gleich nach Kriegsende massive Entlassungen gegeben. Doch viele mussten rückgängig gemacht werden, weil zum Beispiel Stadtverwaltungen nicht arbeiten konnten, da ihnen nur noch ein Drittel der Mitarbeiter blieb. Die ungeliebte Entnazifizierung habe damit im Westen ein schnelles Ende gefunden. Dafür, so der Historiker, gab es in der BRD im Gegensatz zur DDR in den 50er-Jahren eine kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. „Im Osten durfte man das gar nicht thematisieren, weil es ja offiziell keine Nazis mehr gab“, erklärt er.

Plötzlich edle Menschen

Dass es keine Nazis im Osten gibt, würde jetzt keiner mehr behaupten. Dennoch wirkt sich der Umgang mit der NS-Vergangenheit auf die heutige Zeit aus. Das meint zumindest der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz. „Dass man die eigene Schuld verdrängt, ist normal. Doch die Menschen haben in der DDR verordnet bekommen, dass sie jetzt Antifaschisten und damit edle Menschen sind“, erklärt er bei der Tagung. Es fehle ihnen das Wissen darüber, welchen persönlichen Anteil sie an der Fehlentwicklung der Gesellschaft tragen. Hinzu kommt: Von einem autoritären Staat kamen sie in den nächsten. „Die eigene Selbstverwirklichung wurde jedes Mal eingeschüchtert. Das führt dazu, dass sich Zorn aufstaut“, sagt Maaz.

Ist das die Erklärung für das Rechtsextremismus-Problem des Ostens? Der Psychoanalytiker winkt ab. „Dieses Problem haben wir nicht, aber die Tendenz, alles, was kritisch ist, in die rechte Ecke zu stellen“, sagt er. Und plötzlich, am Ende der Tagung, entsteht doch noch eine Diskussion. Frank Richter, Chef der Stiftung Frauenkirche, widerspricht. „Im Osten ist die Hemmschwelle, sich rechtsradikal zu äußern, geringer“, sagt Richter, der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung war. Die beiden könnten noch ewig argumentieren. Doch die Tagung neigt sich dem Ende zu. Es bleibt beim Gespräch über die Zeitgeschichte. Geschichten der heutigen Zeit müssen warten.

