Der Krimi am Sonntag Die mysteriöse Frau in Rot Im Bremer „Tatort“ haben die Männer nichts zu lachen und stehen im Schatten einer Sphinx.

Pharmavertreterin Maria Voss (Nadeshda Brennicke) verstrickt sich in Wahn und Selbstbetrug. Sie will den Erfolg um jeden Preis – den bezahlen andere mit dem Leben. © ARD

Nur wenige Männer ertragen auf Dauer eine erfolgreiche Frau. So die Behauptung der karrierehungrigen Pharmareferentin Maria Voss. Der Bremer „Tatort“ bestätigt diese These auf seine Weise. Kommissarin Inga Lürsen pfeift aufs angeblich starke Geschlecht und lebt allein mit ihrer Tochter. Die taffe LKA-Kollegin Linda Selb probiert es eine Weile mit Kommissar Stedefreund und zieht am Ende wieder aus. „Ich bin viele“, sagt sie und lässt ihn ratlos stehen. Und Maria Voss räumt zwei Kerle, die nicht so wollen, wie sie will, kurzerhand aus dem Weg.

Das Bremer Team ist immer für Überraschungen gut. Es wartet mit einem gelungenen Psychogramm auf und beschäftigt diesmal nur zwei Autoren. Gewöhnlich brauchen die Nordlichter drei bis vier Texter. Alles dreht sich um die mysteriöse Maria Voss, halb Sphinx, halb Sirene. Sie wird faszinierend, flatterhaft und fragil von Nadeshda Brennicke gespielt, die man sonst eher aus mittelmäßigen Rollen kennt. Die Schauspielerin zeigt ein Wesen, das mehr im Wahn als in der Wirklichkeit lebt. Diese Frau giert nach Anerkennung und Erfolg. Sie rackert sich nach einem schweren Unfall ab, kann nach Monaten wieder gehen, will unbedingt „Zurück ins Licht“. Und übt vor dem Spiegel Durchhaltesätze, trägt einen signalroten Mantel. Die Männer umschwirren sie „wie Motten das Licht“. Auch Stedefreund geht ihr auf den Leim. Was bei dem von Oliver Mommsen verkörperten Single nicht verwundert, hat er doch in fast jeder Episode eine neue Flamme.

Kommissarin Inga Lürsen, bauchgesteuert und ruhig von Sabine Postel gespielt, sieht dessen Seitensprünge nicht gern. Ansonsten hat sie in diesem ganz auf die Täterin konzentrierten „Tatort“ nicht viel zu tun. Die Nebenstränge wirken wenig überzeugend, bremsen das Kammerspiel eher aus. Der Betrug mit Medikamenten findet Erwähnung, spielt aber keine Rolle. Hervorzuheben die brillante Kamera mit tollen Hell-Dunkel-Lichtvarianten.

Der Bremer Hausregisseur Florian Baxmeyer inszenierte auch diesen Fall. Er bleibt seiner Marotte treu und lässt die Schauspieler nuscheln und Sätze verschlucken, was das Mundwerk hergibt. Baxmeyer hält das für Realismus, es ist nichts als eine Unhöflichkeit gegenüber den Zuschauern. Ob er sich das bis 2019 noch abgewöhnen kann, wenn Sabine Postel und Oliver Mommsen nach 18 gemeinsamen Dienstjahren dem „Tatort“ Adieu sagen?

